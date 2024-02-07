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أول ظهور للملك تشارلز بعد تشخيصه بالسرطان

2/7/2024 2:31:42 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عاد الملك تشارلز إلى ساندرينغهام، بعد أن التقى بابنه الأمير هاري لمدة تقل عن ساعة في أول لقاء مباشر جمع بينهما منذ تسعة أشهر، وذلك في أول ظهور للملك بعد تشخيصه بمرض السرطان.

وفي التفاصيل، صعد الملك تشارلز إلى المروحية الحمراء التي أقلته في شمال مقاطعة نورفولك الإنجليزية، حيث هبط على منزله الملكي وأسرع إلى الداخل وسط استقبال مساعديه.



وشوهد الملك تشارلز والملكة كاميلا لأول مرة منذ إعلان إصابته بالسرطان وهما يلوحان للحشود أثناء مغادرتهما كلارنس هاوس في لندن بسيارة رسمية في الساعة 3.35 مساءً قبل ركوب طائرة هليكوبتر إلى نورفولك.

إصابته بالسرطان

قال قصر باكنغهام، في بيان، يوم الاثنين، إنه تم تشخيص إصابة الملك تشارلز ملك بريطانيا بنوع من السرطان، وسيؤجل واجباته العامة.


وأصبح تشارلز أمير ويلز ملكاً لبريطانيا بعد وفاة والدته الملكة إليزابيت الثانية في سبتمبر (أيلول) 2022 بعمر 73 عاماً.


وأشار قصر باكنغهام إلى أن تشارلز بدأ برنامجاً للعلاج.
وأشار البيان إلى أن الأطباء نصحوا الملك بتأجيل المهام العامة.

وأضاف البيان: ((خلال علاج الملك تشارلز من تضخم حميد في البروستاتا في المستشفى في الآونة الأخيرة حددت الاختبارات التشخيصية اللاحقة شكلاً من أشكال السرطان)).


كان تشارلز (75 عاماً) قد أمضى ثلاث ليال في المستشفى الشهر الماضي بعد خضوعه لعملية تصحيحية لتضخم البروستاتا. ولم يذكر القصر أي تفاصيل عن السرطان الذي يعانيه الملك تشارلز، لكنّ مصدراً ملكياً قال إنه ليس سرطان البروستاتا.


وكان الملك تشارلز اعتمد الشفافية بشأن العملية الجراحية التي خضع لها لعلاج مشكلة البروستات، وقرر ((الكشف عن تشخيص إصابته بالسرطان لتجنب التكهنات وعلى أمل مساعدة الجمهور على تفهم المصابين بهذا المرض في جميع أنحاء العالم)). -وكالات

اقرأ أيضاً:

قصر بكنغهام يعلن إصابة الملك تشارلز في السرطان

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