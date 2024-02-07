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إعلام عبري: بعض مطالب حماس لا يمكن تلبيتها

2/7/2024 2:31:42 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) نقلت القناة الـ13 الإسرائيلية عن مسؤول إسرائيلي كبير قوله إن بعض المطالب التي قدمتها حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بشأن اتفاق لتبادل المحتجزين لا يمكن تلبيتها.
وأشارت القناة إلى أن المسؤول -الذي لم تسمه- قال إن السلطات الإسرائيلية ستبحث ما إذا كانت سترفض اقتراح حماس كليا أو ستطلب شروطا بديلة.

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