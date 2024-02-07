إعلام عبري: بعض مطالب حماس لا يمكن تلبيتها

إعلام عبري: بعض مطالب حماس لا يمكن تلبيتها
التاريخ
2/7/2024 2:31:42 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) نقلت القناة الـ13 الإسرائيلية عن مسؤول إسرائيلي كبير قوله إن بعض المطالب التي قدمتها حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بشأن اتفاق لتبادل المحتجزين لا يمكن تلبيتها.
وأشارت القناة إلى أن المسؤول -الذي لم تسمه- قال إن السلطات الإسرائيلية ستبحث ما إذا كانت سترفض اقتراح حماس كليا أو ستطلب شروطا بديلة.
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