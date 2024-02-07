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اشتباكات عنيفة بين المقاومة وقوات الاحتلال في طولكرم

2/7/2024 2:31:41 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) اندلعت اشتباكات عنيفة بين قوات الاحتلال الإسرائيلي ومقاومين فلسطينيين في مخيم نور شمس للاجئين بمدينة طولكرم بالضفة الغربية المحتلة، بعد اكتشاف أمر قوة خاصة اسرائيلية اقتحمت أحياء في المخيم، وتحصنت في أحد البيوت.

ودفعت قوات الاحتلال بتعزيزات إضافية وعدد من آلياتها العسكرية إلى المخيم، وحاصرت المنطقة.

كما دوّت صافرات الإنذار في المخيم ومحيطه فور اكتشاف القوة الخاصة، وفجّر مسلحون عبوات ناسفة محلية الصنع خلال اشتباكهم مع قوات الاحتلال.


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