يمكن البحث في التفاصيل

MENAFN - Alghad Newspaper) إسرائيل هيوم

يوآف ليمور

رد حماس، الذي نقل أمس الى الوسطاء القطريين والمصريين، كان متوقعا. فقد وضعت المنظمة فيه مستوى عاليا جدا لموافقتها على صفقة لتحرير المخطوفين.

سيكون هناك من يرى في ذلك نهاية مطلقة: حماس لا تريد ان تبدو كمن تفجر المفاوضات بنفسها (واساسا لانها تحتاج الى الوسطاء، وكذا الى الأميركيين والأوروبيين)، ولهذا فقد وضعت شروطا واضح أن إسرائيل لن تتمكن من الاستجابة لها.

أملت بان ترد إسرائيل بالرفض وهكذا يكون بوسعها أن تتهمها بإفشال الخطوة وبمواصلة القتال – بما في ذلك بالتداعيات الإقليمية التي ذكرها امس رئيس الوزراء القطري.

كما يمكن رؤية الأمور بشكل مختلف: حماس وضعت مقترحا للبدء. عاليا جدا، صحيح، لكن في هذه المرحلة لم تكسر الاواني. بعد أيام طويلة من الانتظار، جاءت الى الملعب، وأوضحت بانها مستعدة للحديث. الان، المفاوضات تبدأ. ستكون فيها ارتفاعات واساسا هبوطات، وستكون فيها لحظات صعبة واساسا قرارات صعبة. في السطر الأخير، هذا ممكن، اذا اخذنا بالحسبان الموافقة على الشروط.

في هذه اللحظة يبدو أن الفجوات بين الطرفين أوسع مما يمكن الجسر فوقها. حماس تطالب على الأقل بثلاثة شروط لا يمكن لإسرائيل ان تقبلها: الأول، الوقف التام والشامل للقتال، او على حد تعبيرها: "انهاء العدوان على شعبنا". الثاني، رفع الحصار عن القطاع، أي إعطاء إمكانية لإعادة تعاظم قوة حماس. والثالث، اعمار دولي، أي ضمانات للحفاظ على حكم حماس. وبعد كل هذا، تبدأ المفاوضات على تحرير المخطوفين، الذي في اطاره ستطالب حماس بتحرير بالجملة لسجناء امنيين، بمن فيهم الكبار والخطيرين.

إسرائيل لن توافق بالطبع على الشروط الجارفة التي طرحتها حماس. الشروط الثلاثة الأولى تتناقض تناقضا مطلقا مع واحد من الأهداف المعلنة للحرب – تقويض حكم حماس (بما في ذلك تصفية زعمائها) والمس الشديد بقدراتها العسكرية. لقد سبق لإسرائيل أن أوضحت بانها حتى لو وافقت على وقف نار مؤقت في اطار القتال، فانها ستستأنفه الى أن تحقق أهدافها، بما في ذلك تصفية قيادة المنظمة. لكن إسرائيل ستكون مستعدة للبحث في التفاصيل. في مدة وقف النار في القطاع، في كمية المساعدات التي تدخل الى غزة وبالطبع في كمية وهوية السجناء الذين يتحررون مقابل المخطوفين. كما يمكن الافتراض بان هذا ما سيحصل الآن: اذا لم تسارع إسرائيل الى تفجير المحادثات لاهداف حزبية داخلية، سيبدأ حوار متصلب يراوح بين القدس، غزة، الدوحة، القاهرة، واشنطن ويبدو أيضا عواصم أخرى مشاركة في الاتصالات.

في هذا الزمن تعتزم إسرائيل الضغط على الغاز. فقد قرر الجيش هذا الأسبوع تمديد العملية في خان يونس في محاولة لجباية اثمان استراتيجية من المنظمة وقيادتها. ولعل هذا يشرح تصريحات وزير الدفاع بان السنوار في حالة فرار متواصلة وان كان الخط المتصلب الذي يفهم من جواب حماس يدل على انها ما تزال لا تشعر بأن ظهرها الى الحائط. يخيل أنه مطلوب جهد إضافي، زمن ووساطة الى أن يكون ممكنا التقريب بين مواقف الطرفين. وما يزال، رغم شارة الثمن العالية، من المهم الإبقاء على الخطوط مفتوحة والمفاوضات فاعلة، ولو لاجل الواجب الأخلاقي الحقيقي الذي لإسرائيل تجاه المخطوفين. فقد تركوا لمصيرهم مرة واحدة، وعلى الدولة ان تبدي استعدادا حقيقا لان تقلب كل حجر في محاولة اعادتهم الى الديار.

