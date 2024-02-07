يمكن البحث في التفاصيل

(MENAFN
- Alghad Newspaper) إسرائيل هيوم
يوآف ليمور
رد حماس، الذي نقل أمس الى الوسطاء القطريين والمصريين، كان متوقعا. فقد وضعت المنظمة فيه مستوى عاليا جدا لموافقتها على صفقة لتحرير المخطوفين.
سيكون هناك من يرى في ذلك نهاية مطلقة: حماس لا تريد ان تبدو كمن تفجر المفاوضات بنفسها (واساسا لانها تحتاج الى الوسطاء، وكذا الى الأميركيين والأوروبيين)، ولهذا فقد وضعت شروطا واضح أن إسرائيل لن تتمكن من الاستجابة لها.
أملت بان ترد إسرائيل بالرفض وهكذا يكون بوسعها أن تتهمها بإفشال الخطوة وبمواصلة القتال – بما في ذلك بالتداعيات الإقليمية التي ذكرها امس رئيس الوزراء القطري.
كما يمكن رؤية الأمور بشكل مختلف: حماس وضعت مقترحا للبدء. عاليا جدا، صحيح، لكن في هذه المرحلة لم تكسر الاواني. بعد أيام طويلة من الانتظار، جاءت الى الملعب، وأوضحت بانها مستعدة للحديث. الان، المفاوضات تبدأ. ستكون فيها ارتفاعات واساسا هبوطات، وستكون فيها لحظات صعبة واساسا قرارات صعبة. في السطر الأخير، هذا ممكن، اذا اخذنا بالحسبان الموافقة على الشروط.
في هذه اللحظة يبدو أن الفجوات بين الطرفين أوسع مما يمكن الجسر فوقها. حماس تطالب على الأقل بثلاثة شروط لا يمكن لإسرائيل ان تقبلها: الأول، الوقف التام والشامل للقتال، او على حد تعبيرها: "انهاء العدوان على شعبنا". الثاني، رفع الحصار عن القطاع، أي إعطاء إمكانية لإعادة تعاظم قوة حماس. والثالث، اعمار دولي، أي ضمانات للحفاظ على حكم حماس. وبعد كل هذا، تبدأ المفاوضات على تحرير المخطوفين، الذي في اطاره ستطالب حماس بتحرير بالجملة لسجناء امنيين، بمن فيهم الكبار والخطيرين.
إسرائيل لن توافق بالطبع على الشروط الجارفة التي طرحتها حماس. الشروط الثلاثة الأولى تتناقض تناقضا مطلقا مع واحد من الأهداف المعلنة للحرب – تقويض حكم حماس (بما في ذلك تصفية زعمائها) والمس الشديد بقدراتها العسكرية. لقد سبق لإسرائيل أن أوضحت بانها حتى لو وافقت على وقف نار مؤقت في اطار القتال، فانها ستستأنفه الى أن تحقق أهدافها، بما في ذلك تصفية قيادة المنظمة. لكن إسرائيل ستكون مستعدة للبحث في التفاصيل. في مدة وقف النار في القطاع، في كمية المساعدات التي تدخل الى غزة وبالطبع في كمية وهوية السجناء الذين يتحررون مقابل المخطوفين. كما يمكن الافتراض بان هذا ما سيحصل الآن: اذا لم تسارع إسرائيل الى تفجير المحادثات لاهداف حزبية داخلية، سيبدأ حوار متصلب يراوح بين القدس، غزة، الدوحة، القاهرة، واشنطن ويبدو أيضا عواصم أخرى مشاركة في الاتصالات.
في هذا الزمن تعتزم إسرائيل الضغط على الغاز. فقد قرر الجيش هذا الأسبوع تمديد العملية في خان يونس في محاولة لجباية اثمان استراتيجية من المنظمة وقيادتها. ولعل هذا يشرح تصريحات وزير الدفاع بان السنوار في حالة فرار متواصلة وان كان الخط المتصلب الذي يفهم من جواب حماس يدل على انها ما تزال لا تشعر بأن ظهرها الى الحائط. يخيل أنه مطلوب جهد إضافي، زمن ووساطة الى أن يكون ممكنا التقريب بين مواقف الطرفين. وما يزال، رغم شارة الثمن العالية، من المهم الإبقاء على الخطوط مفتوحة والمفاوضات فاعلة، ولو لاجل الواجب الأخلاقي الحقيقي الذي لإسرائيل تجاه المخطوفين. فقد تركوا لمصيرهم مرة واحدة، وعلى الدولة ان تبدي استعدادا حقيقا لان تقلب كل حجر في محاولة اعادتهم الى الديار.
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