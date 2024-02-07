الأونروا وما وراءها

MENAFN - Alghad Newspaper) معاريف

ران أدليست

الويل كم هو يمين إسرائيلي. حكومة إسرائيل انقضت على الأونروا بعد أن تبين بأن بعضا من موظفيها كانوا من رجال حماس ممن ساعدوا في إطلاق الصواريخ وشاركوا في المذبحة، وطلبت وقف عملها في القطاع. وأفيد يوم الثلاثاء بأن وفدا إسرائيليا ضغط على مسؤولين في الولايات المتحدة وفي الأمم المتحدة للسماح للأونروا بأن تواصل حاليا عملها.

رويدا رويدا دعونا نفهم عما يدور الحديث: بعد حرب الاستقلال تقرر في الأمم المتحدة تشكيل وكالة تعنى بنحو 750 ألف لاجئ في 1948. واليوم تعنى وكالة الغوث (الأونروا) بنحو 6 ملايين نسمة، مع ميزانية نحو 1.3 مليار دولار. فإلى جانب المساعدات الإنسانية، منعت الإغاثة الأولية بعد حرب الاستقلال العودة الجماعية إلى القرى والمدن التي طردوا منها، فيما لم يكن الجيش الإسرائيلي جاهزا بعد للتصدي لحركة آلاف واسعة من العائدين الى بيوتهم. منذئذ وحتى اليوم تواصل الوكالة المساعدات الإنسانية بما في ذلك لنازحي الأيام الستة في المناطق التي احتلت.

في غزة عملت الوكالة حتى حكم حماس. واضح تماما بأن رجالها يخضعون لإمرة حماس التي حددت علاقاتها مع إسرائيل كحرب. وعند الأخذ بالحسبان الطبيعة للمنظمة الدينية، بل وفي الحرب، فلا شك إن موظفيها مجندون للحرب ضد إسرائيل، سواء كانوا يريدون ذلك أم يرفضون، أي يصفون. كجزء من "تطهير" غزة من النفوذ الأجنبي قبيل حكم أمني (وبالتأكيد أمني) فإن لحكومة إسرائيل مصلحة في التشهير بالأونروا كمتعاونة مع حماس (وبالفعل، كما أوضح مسبقا فإنهم متعاونون). بشكل غريب تسربت تحقيقات الجيش والشاباك للأميركيين وفيها أسماء موظفي أونروا المشبوهين بمساعدة حماس (محبي المؤامرات مدعوون للتسلية) فبدأت حملة إسرائيلية لطرد الأونروا. ضباط في الجيش الإسرائيلي أوصوا رئيس الأركان للامتناع عن التشهير بالأونروا. رئيس الأركان رفض قبول توصيتهم، ربما كجزء من الخطة لأن تبنى في القطاع مستقبلا قوة بديلة تعنى بالسيطرة وبتوزيع المساعدات تكون تحت سيطرة إسرائيل.

في هذه الأثناء في الميدان، الأونروا وحماس تعملان على محاولة الحكم فيما أن المساعدات هي جزء من آلية السيطرة. الأميركيون (الذين يفهمون الأمور) يبكون حتى اليوم على تصفية الصف المتوسط والتنفيذي لجيش صدام حسين. فقد تحول العراق إلى فوضى تسللت عبرها إيران والتي تلاحق اليوم القوات الأميركية في شرق سورية وفي غرب العراق. والنتيجة (جنود أميركيون يموتون) رأينا جميعنا قبل أسبوع. بما في ذلك رد أميركي هو صحيح لحرب انتخابات على أمل ألا تؤدي إلى ضحايا أميركيين آخرين.

وعندنا؟ "لحكومة إسرائيل توجد فرصة تاريخية لا تعوض لإغلاق وكالة الأونروا لأجل وضع حد لخدعة اللجوء الفلسطيني"، كما كتبت آييلت شكيد، رفع لمستوى عيديت سيلمان وانتظارا لانطلاق كل إطار يعبئ المجال بين بن غفير وبينيت. فكرة هذه العصبة لإغلاق الأونروا تنبع من الرد على الاعتراض القاطع من الشعب والعالم على الترحيل: فطرد الأونروا هو جزء من أساليب العمل التي هدفها دفع الفلسطينيين إلى الانهيار الاقتصادي، الجسدي والنفسي كي يطيروا من هنا حتى بدون ترحيل. فما هو ذنب النساء والأطفال الجوعى إذا ما كانت قيادة دينية قومجية متصلبة ووحشية جرتهم الى وضعية مجنونة. ما هو ذنبنا نحن إذا كانت شكيد تؤدي قيادة دينية متصلبة ووحشية ترقص على دم وحليب النساء والأطفال؟