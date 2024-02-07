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لا مفر من تغيير الحكم.. الآن

2/7/2024 2:31:40 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) يديعوت أحرونوت أمنون ستراشنوف*

في أعقاب الفشل الذريع وغير المسبوق للقيادة العسكرية والسياسية والذي انتهى بالكارثة الرهيبة التي كانت في 7 أكتوبر – لا مفر من تغيير الحكم، سواء في القيادة السياسية أم في القيادة التنفيذية. فبينما أعلنت القيادة التنفيذية – قادة الجيش والشاباك – منذ الآن عن أخذ المسؤولية الكاملة عن الإخفاق الجسيم، ومعقول الافتراض بأنهم سينهون مهام مناصبهم بمبادرتهم مع انتهاء المعارك، فإن قادة الدولة ما يزالون يتلبثون ويرفضون أخذ المسؤولية عن فشلهم الذريع. وبعامة، كما تحدث مؤخرا فقط الوزير ورئيس الأركان الأسبق غادي آيزنكوت، لا حادة لأن "يأخذوا" المسؤولية وذلك لأن المسؤولية ملقاة عليهم منذ اقسموا الولاء مع تسلمهم لمهام مناصبهم.
اثنتان هما الحجتان الأساسيتان على ألسنة المعارضين لتغيير الحكم في هذا الوقت، وعلى رأسهم رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو. الأولى - كيف يغير حكم في فترة حرب، وينبغي الانتظار إلى ما بعد انتهائها، والذي لا يبدو يلوح في الأفق؛ والثانية – الحكومة والائتلاف حظيا بثقة الشعب في الانتخابات الأخيرة ولديهما أغلبية متماسكة من النواب الذين يمثلون إرادة أغلبية الشعب.
هاتان الحجتان لا تصمدان في اختبار الواقع، مثلما لا تصمدان أيضا في اختبار المنطق. بالنسبة للأولى توجد سوابق غير قليلة من الماضي والتي تم فيها تغيير الحكم – سواء من خلال الانتخابات أم من خلال تغيير القيادة – في زمن الحرب. في بريطانيا العظمى، الديمقراطية التي تمتد لمئات السنين، تغير الحكم مرتين في زمن الحرب. في العام 1916، في أثناء الحرب العالمية الأولى حل ديفيد لويد جورج، الذي كان في حينه وزير الحرب محل رئيس الوزراء هنري اسكويث، عقب النقد الجماهيري الشديد على أداء الأخير في الحرب. في العام 1940، في بداية الحرب العالمية الثانية، استبدل رئيس الوزراء نويل شمبرلين بوينستون تشرتشل بعد أن فشلت محاولة تشمبرلين تشكيل حكومة وحدة مع باقي الأحزاب.
كما أن الحجة الثانية لعدم تغيير الحكم، والتي تقول إن الحكومة والائتلاف حظيا بتأييد أغلبية الشعب في الانتخابات الأخيرة لا تصمد. فمنذ الانتخابات الأخيرة وقع شيء جسيم في الدولة وانقلبت الخواطر بشكل متطرف. سواء في استطلاعات الرأي العام الكثيرة التي أجريت منذ 7 أكتوبر أم المزاج العام لدى الجمهور، مما يجد تعبيره في الإعلام وفي الشبكات الاجتماعية، ليبدو أن أغلبية الشعب تفكر اليوم بشكل مختلف، ولم تعد لها ثقة في الحكومة الحالية. هذا ما تشير إليه الاستطلاعات المتكررة في أنه لو أجريت الانتخابات اليوم ما كان الائتلاف الحالي ليحصل على أكثر من 41 مقعدا في الكنيست، بينما أحزاب المعارضة كانت ستحصل على أكثر من 70 مقعدا. بمعنى أن الحكومة لم تعد تتمتع بثقة الشعب، وثمة مجال للتشكيك بشرعية قيادتها للشعب وللدولة.
هنا المكان للإشارة وللتشديد على موقف الحكومة في زمن الجدالات العاصفة والمظاهرات على خلفية الانقلاب النظامي الذي تطلع لتنفيذه وزير العدل يريف لفين ورئيس لجنة الدستور، القانون والقضاء النائب سمحا روتمن، بإسناد تام من رئيس الوزراء – والذي لاحظنا فشلا ذريعا.
لقد كانت الحجة المركزية التي على لسان لفين وروتمن وباقي مؤيدي الانقلاب النظامي هي ان هذه هي "إرادة الشعب". لقد وجدت هذه الإرادة تعبيرها في نتائج الانتخابات والتي لا يجب برأيهما أن تمنعها مظاهرات واسعة وتصريحات في الإعلام (ولا قضاة العليا الذين لم ينتخبهم الجمهور أبدا). يبدو أنه حتى على حد نهج مؤيدي الانقلاب النظامي، فإن ثمة أيضا مجال للعودة لمراجعة ما الذي سيقوله الشعب، وبخاصة بعد الكارثة وانكسار القلب في 7 أكتوبر.
إن تغيير الحكم في دولة إسرائيل هو حاجة الساعة، وخير يكون كلما كان هذا مبكرا.
*قاض متقاعد في المحكمة المركزية في تل أبيب

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