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الانتصار المطلق لنتنياهو يتحقق

2/7/2024 2:31:40 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) هآرتس سامي بيرتس
الجميع يعرفون أن بنيامين نتنياهو يتصرف قبل أي شيء آخر وفق أمر واحد – بقاء حكومته الاصلية. وكل ما بقي هو ثانوي. ولكن الواقع الصعب الذي فرض على إسرائيل في 7 أكتوبر يقتضي اتخاذ قرارات كثيرة مهمة جدا، كل قرار منها يمكن أن يؤثر على شراكته مع بتسلئيل سموتريتش وايتمار بن غفير، وفي كل مفترق طرق كهذا من اتخاذ قرار هو ينظر قبل كل شيء الى شركائه في حكومة الفشل، وفقط بعد ذلك ينظر الى الشراكة المؤقتة مع المعسكر الرسمي، والى العلاقات مع الولايات المتحدة والفرصة التي تنتظره خلف الزاوية. صحيح، هناك فرص وليس فقط تهديدات. ولكن من يتصرف حسب تهديدات شركائه المسيحانيين فيبدو أنه سيصعب عليه الاعتراف بذلك.
المعضلات كثيرة. الدفع قدما بصفقة لاطلاق سراح المخطوفين بثمن باهظ، التقرير حول من سيحكم في غزة في اليوم التالي لحماس، تشكيل وجه السلطة الفلسطينية المستقبلية، قرار حاسم بشأن الجبهة الشمالية، إعادة العمال الفلسطينيين الى العمل في إسرائيل (لمنع انهيار فرع البناء وانهيار الاقتصاد الفلسطيني في يهودا والسامرة)، وكل ما يشتق من ذلك فيما يتعلق بإعادة سكان الشمال وسكان الجنوب الى بيوتهم.
إعطاء حق الفيتو لسموتريتش وبن غفير في هذه القضايا يعني الشلل لسياسة إسرائيل، والشلل لا يعني الوقوف في المكان بل السير الى الوراء. من الآن اصبحنا نرى ذلك في شمال القطاع، عندما اضطر الجيش الإسرائيلي الى العودة الى الأماكن التي احتلها من اجل ابعاد نشطاء حماس الذين يعودون الى الميدان. هذا يحول الجهود العسكرية الى أمر غير ناجع ويعرض للخطر حياة الجنود بدون حاجة.
قادة الجيش ووزير الدفاع يوآف غالنت، الذي قال في هذا الأسبوع "هذا هو الوقت المناسب لاتخاذ قرارات صحيحة كي نحقق الأهداف السياسية التي حددناها"، يوضحون أن هناك حاجة ملحة لاتخاذ قرار من الذي سيسيطر على الحياة المدنية في غزة. ولكن الخوف من الشركاء هو الذي يحرك نتنياهو، لذلك هو يفضل كسب الوقت والمماطلة كالعادة، رغم أن كارثة 7 أكتوبر اثبتت أيضا للمماطلين أن تأخير القرارات للمستقبل هو استراتيجية سيئة وخطيرة.
المذبحة في الغلاف وما حدث بعد ذلك يقتضي النشاط واتخاذ قرارات نوعية، لكن نتنياهو لا يمكنه ذلك عندما يكون يعتمد على بن غفير وسموتريتش، والمعنى هو عدم وجود قرار، الامر الذي يعمل على تآكل إنجازات الجيش الإسرائيلي ويمنع التقدم. في غضون ذلك أيضا في يهودا والسامرة الوضع متوتر جدا والجيش يحذر من انتفاضة ثالثة وانهيار السلطة الفلسطينية. بالنسبة لليمين المتطرف هذا لا يعتبر تحذير، بل أمنية. في الحقيقة نتنياهو لا يعمل بنجاعة على تدمير السلطة، ولكن بالسير وراء سموتريتش وبن غفير هو يساهم فعليا في القضاء على السلطة كحل ليهودا والسامرة وقطاع غزة. وهذا سيضع في يد إسرائيل المسؤولية عن حياة 5 ملايين فلسطيني والمدخل للفوضى التي ستكلفنا عمليات تخريبية وأزمة إنسانية وسنوات اقتصادية ضائعة على إسرائيل.
غالنت ورؤساء المعسكر الرسمي، بني غانتس وغادي ايزنكوت، يدركون ذلك جيدا، لكنهم يتصرفون وكأنهم عالقون في هذه الحكومة طالما أن الـ136 مخطوف ما يزالون في غزة وحماس لم تتم هزيمتها والخطر في الشمال لم ينقضي. الخط المتشدد الذي يتبعه نتنياهو في هذه الفترة ضد صفقة المخطوفين (مرفق بحملة قبيحة ضد عائلات المخطوفين)، يدل على أنه هو أيضا يعتقد أن المعسكر الرسمي أسيرا لحكومته.
مواقف حماس في المفاوضات على اطلاق سراح المخطوفين تخدم هذا الخط. يبدو أن هذا هو "الانتصار المطلق" الذي يتحدث عنه نتنياهو: واقع يعيق التوصل الى حل لمشكلة غزة وإعادة سكان الشمال والجنوب الى بيوتهم، لكنه أيضا يعيق انسحاب المعسكر الرسمي من حكومته (وزيادة الضغط الأميركي عليه)، ويعيق صفقة المخطوفين التي لن تروق لقاعدته، ويعيق تشكيل لجنة تحقيق رسمية تحقق في الفشل، ويعيق احتجاج ضخم ضد الحكومة، وبالاساس يؤخر تبكير موعد الانتخابات وانهاء حكمه.

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