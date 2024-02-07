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رد حماس.. ومعادلة 136 محتجزا

2/7/2024 2:31:40 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) هآرتس جاكي خوري

الرد الذي أرسلته حماس أمس على خطة اطلاق سراح المخطوفين يبدو في إسرائيل مثل انعطافة حاسمة في الحرب. استنادا الى هذا الرد، كما نشرته حماس وتم الرد عليه في إسرائيل والولايات المتحدة وقطر، يمكن التقدير كيف ستبدو المراحل القادمة للحرب – العسكرية والسياسية، وبدرجة كبيرة السياساتية.
البيان شبه المقتضب لحماس لم يفسر كل الرد والتحفظات على الاقتراح الذي تمت صياغته في الأسبوع الماضي في باريس، لكنه يتفق بدرجة كبيرة مع روحية الاقوال التي قالها المتحدثون بلسان حماس في الفترة الأخيرة: أي صفقة، أكدوا، يجب أن تشمل عدة شروط وعلى رأسها انهاء الحرب بشكل كامل في غزة.
ترتيب الأمور كما تم عرضه في رد حماس – وقف شامل لإطلاق النار، المساعدات الإنسانية للقطاع، حلول سكن للنازحين، إعادة اعمار القطاع، رفع الحصار وتبادل الأسرى – لم يكن بالصدفة. هكذا أيضا كان اختيار الكلمات. مع كل الاحترام للسجناء في إسرائيل، القيادة يجب عليها الاهتمام أولا بمن يوجد تحت النار ويواجه كارثة إنسانية غير مسبوقة في تاريخ القطاع. قادة حماس أكدوا على أن هذا الموقف مقبول أيضا على السجناء انفسهم، وأن هذه الرسالة خرجت أيضا من بين جدران السجون إزاء مشاهد القتل والدمار في القطاع.
الجمهور الإسرائيلي يهمه الدمار في القطاع بدرجة اقل، والوضع الإنساني هناك يطرح للنقاش فقط عندما يكون يتعلق بوضع المخطوفين أو في سياق الاحتجاج على ادخال المساعدات. هناك من يعتبرون كل ادخال للمساعدات الى القطاع كخضوع لحماس، ويطالبون بربط ادخال الغذاء والماء والأدوية باعطاء إشارة على حياة المخطوفين، اذا لم يكن تحريرهم. حماس ترفض ذلك بشدة منذ 7 أكتوبر وتنجح في التمسك برفضها والصمود على المستوى العسكري.
التقرير أمس حول أن عدد القتلى، الأكبر مما هو معروف حتى الآن، لا يتوقع أن يغير المعادلة بين حماس وإسرائيل: المخطوفون هم أداة الضغط الأكثر أهمية بالنسبة للسنوار. هي فعليا ورقة المساومة شبه الوحيدة في المفاوضات حتى امام الوسطاء القطريين والمصريين والاميركيين. حتى لو كان هناك خلافات في حماس بخصوص الصفقة وشروطها، مثلما تم الادعاء في إسرائيل، فان هناك أمر واحد متفق عليه وهو أن المخطوفين فقط هم الذين يسمحون بوضع شروط. فقط وجود الـ136 إسرائيلي في القطاع هو الذي أدى الى عقد قمة باريس، وفقط هم الذين جلبوا الى هنا وزير الخارجية الأميركي، انطوني بلينكن، خمس مرات. وكل ما بقي، حتى التفكير باليوم التالي، هو تفاصيل ثانوية.
حماس تعرف كيف تقرأ الخريطة في داخل المجتمع الإسرائيلي. واضح للجميع، وأيضا لقيادة حماس الخارج وحماس الداخل، أنه فقط قضية المخطوفين هي التي يمكن أن تخرج عشرات الآلاف الى الشوارع. لا أحد يفكر هنا بتسوية سياسية وبالدولة الفلسطينية وتقرير المصير، وبالتأكيد لا يفكر بالكارثة الإنسانية في القطاع والقتلى والجرحى الذين يقدر عددهم بحوالي 100 ألف شخص. بالنسبة لكثيرين في إسرائيل فإن مجرد هذا التفكير يعتبر هذيانا في افضل الحالات، واعتراف بالهزيمة في أسوأ الحالات.
فقط النضال من اجل المخطوفين يجبر نتنياهو على مواجهة مسائل قاسية في الداخل، ويكشف عدم وجود حلم له. بدون ذلك فانه لا يوجد من يظهر التناقض بين اهداف الحرب التي وضعها رئيس الحكومة، اطلاق سراح المخطوفين من أيدي من يريد تدميرهم. لذلك، حماس تفضل احتجاز المخطوفين الى حين تغيير المعادلة حتى لو جبى ذلك حياة المزيد منهم.
بالنسبة للجمهور الإسرائيلي هذه مقاربة وحشية وغير إنسانية، حتى تجاه السكان الفلسطينيين غير المشاركين في القتال والذين اصبحوا رهائن لواقع غير انساني. لكن هذا هو الوضع ولا يمكن تجاهله: من ناحية حماس فان عدد القتلى في القطاع لا يغير أي شيء. الفرق بين 25 ألفا و30 ألفا قتيل لن يؤدي الى التغيير. وهكذا أيضا تدمير المزيد من الأبراج أو تحويل آلاف آخرين الى نازحين. حجم الدمار توقف عن أن يكون متغير في المعادلة، حتى بالنسبة لإسرائيل التي لا تحصل على أي رضا أو شعور بالانتصار من هذه المشاهد. طالما أن المخطوفين موجودين في القطاع والحرب أصبحت تهديد إقليمي فان الجانب القوي في المعادلة لا يوجد لديه أي رد على سؤال واحد رئيسي وهو ما هو ثمن إعادة الـ136 مخطوف من أسر حماس.

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