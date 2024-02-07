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تركيع الأونروا وتجويع غزة.. لعبة الموساد

2/7/2024 2:31:39 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) وهو يقترب من عقده التاسع، ما زالت تجربة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" ومؤسساتها وموظفوها تشكل إلى اليوم محور حياة اللاجئ الفلسطيني يوسف أبو النعاج المقيم في إحدى مناطق البقاع اللبناني، فالمربي المولود عام 1935 في صفورية شمالي فلسطين المحتلة، واللاجئ مع أهله بعد ذلك إلى لبنان، عمل أولا مدرسا في مدرسة للأونروا في مخيم نهر البارد في العام 1954، في حين تولى شقيقه الأكبر أحمد إدارة المخيم.
بعد انتهاء "الأونروا" من تشييد مخيم النبطية في أقصى جنوبي لبنان عام 1956، انتقل المدرس الشاب للعمل في المدرسة التي أقيمت فيه. ثم تزوج بعد ثلاثة أعوام من يسرى عايش مديرة قسم الشؤون الاجتماعية في "الأونروا" في المخيم ذاته، حسب مدونة نشرها عام 2023 على وسائل التواصل الاجتماعي. وفي المدرسة التي تتلمذ فيها أولاده الخمسة الذين ولدوا تباعا، أصبح هو نفسه في العام 1972 مديرها. أما أطفال المربي المذكور فلم يرتادوا المطعم الذي أنشأته "الأونروا" في المخيم كسائر أقرانهم، لكنهم استفادوا من خدمة العيادة التي بنتها هذه المنظمة، واختارت لها الأطباء والممرضين والصيادلة.
إلى يومنا هذا، ظل أبو النعاج وفيا لصداقاته مع زملائه المدرسين -الذين تتلمذ بعضهم على يده- ولسائر موظفي "الأونروا" هناك. وهو ما زال يحتفظ بسجل بأسماء أفراد المجتمع الصغير الذي أنشأته "الأونروا" في كل من النبطية والبقاع، التي انتقل للعمل عام 1982 في إحدى مدارسها بعد تدمير إسرائيل المخيم الأول ومدرسته، وبقي فيها إلى أن تقاعد عام 1990.
منذ أواسط الثمانينيات، يتعرض التراث التعليمي والإغاثي، الذي بنته هذه الوكالة خدمة لأبي النعاج وأمثاله من اللاجئين الفلسطينيين في مناطق عملها، إلى حملة منهجية تديرها حكومات اليمين الإسرائيلي وأوساطه البحثية، بتواطؤ مكشوف من إدارتي الرئيسين الأميركيين دونالد ترامب وجو بايدن، خدمة لأجندات سياسية أوسع نطاقا. وهو أمر لم يكن واردا في السنوات الأولى لتأسيس الوكالة بقرار أصدرته الجمعية العامة للأمم المتحدة، حمل الرقم 302، في 8 كانون الأول (ديسمبر) 1949، وعلى أساس ولاية تجدد كل ثلاث سنوات بغرض إغاثة نحو 750 ألف لاجئ فلسطيني.
يقول حلمي موسى الباحث الفلسطيني المتخصص في الشؤون الإسرائيلية والمقيم في غزة للجزيرة نت، عن موقف إسرائيل من عمل "الأونروا" في قطاع غزة بعد العدوان الثلاثي عام 1956 إن إسرائيل "تعاملت مع "الأونروا" والقوات الدولية التي كانت على حدود القطاع من عام 1957 إلى العام 1967". ويضيف أنه "طوال فترة الاحتلال الإسرائيلي للضفة والقطاع كانت "الأونروا" تعمل وتدير شؤون اللاجئين الفلسطينيين التعليمية والصحية في كل مخيمات وأماكن وجود اللاجئين في الضفة والقطاع من دون عراقيل. بل إن "الأونروا" ظلت تعمل في مخيمات شعفاط وقلنديا وحتى في مدينة القدس حيث أعلنت إسرائيل ضم كل هذه المناطق رسميا إلى أراضيها. أي أن إسرائيل تعاملت مع "الأونروا" حتى داخل ما صار يقال عنه إنها أراض سيادية إسرائيلية".
ويستدرك موسى قائلا "لا يعني هذا الكلام أن إسرائيل كانت راضية تماما عن "الأونروا". ولكنها كانت تتقبل "الأونروا" في زمن الاحتلال لأنها تسهم في تمويل الكثير من الخدمات الأساسية لجزء كبير من الفلسطينيين. تقريبا، ثلثا السكان في غزة وربما ثلث السكان في الضفة". ولخص الأميركي جون ديفيس مدير "الأونروا" في عام 1959 رؤيته لدور الوكالة في تلك الحقبة المبكرة بأنه بمثابة "تكلفة منخفضة الثمن يدفعها المجتمع الدولي مقابل عدم حل المشاكل السياسية للاجئين الفلسطينيين".
لكن موقف إسرائيل من "الأونروا" ما لبث أن بدأ يتغير في النصف الثاني من الثمانينيات مع اندلاع الانتفاضة الأولى في الضفة الغربية وقطاع غزة عام 1987، متخذا صفة التشكيك في حيادتها. فقد زعمت إسرائيل أن بعض موظفي "الأونروا" أعضاء أو مؤيدون لتنظيمات فلسطينية مقاومة، وادعت أن مركبات "الأونروا" تُستخدم لنقل المقاتلين والأسلحة، وطالبت بمنحها الإذن لتفتيش مركبات الوكالة. بالمقابل تذرعت "الأونروا" حينها بالحصانة الدبلوماسية لموظفيها، واعترضت على فحص مركباتها.
بعد إنشاء السلطة الفلسطينية عام 1994 تنفيذا لاتفاق أوسلو، تغير الحال حسبما لاحظ الباحث حلمي موسى. وقال إن الحديث عن حقوق اللاجئين زاد "وصار ينظر للوكالة على أن وجودها يخلّد قضية اللاجئين ولا يمحوها. وتبين زيف الشعار الصهيوني بأن الكبار يموتون والصغار ينسون. وصار الحديث عن القضاء على "الأونروا" هدفا معلنا وبالتعاون مع أميركا". بالمقابل كانت إسرائيل في أوقات الحروب والأزمات تزيد في اتهاماتها للأونروا، حسب المتحدث، "بقصد واضح وهو إشعار الفلسطينيين بأنه لا ملاذ لهم منها وأن لا حماية دولية لهم". وزاد "وطبعا هذا يسهم في تيئيس الفلسطينيين من مواصلة الصراع من أجل حقوقهم".
في العام 2014 زادت نبرة التحريض على "الأونروا" في الإعلام الإسرائيلي، حيث نشر رئيس تحرير موقع "تايمز أوف إسرائيل" دافيد هوروفيتش مقالا في آب (أغسطس) 2014 بعنوان: "المشكلة مع "الأونروا""، أشار فيه إلى أن الوكالة "تعمل بموجب تعريف مختلف عن تعريف المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وتقدم المساعدة ليس فقط لأولئك الذين ما زالوا على قيد الحياة بين لاجئي سنة 1948، ولمن فقدوا منازلهم ووسائل العيش بعد حرب 1967، ولكن أيضا -وهذه هي النقطة الحاسمة- لأحفادهم". لذا، "فبدلاً من مشكلة لاجئين يعدّون بعشرات الآلاف، يوجد الآن ما بين 5 و6 ملايين لاجئ فلسطيني -كما كتب- ينتظرون عبثا العودة إلى إسرائيل، ويتم تمويل رعايتهم الصحية وتقديم الخدمات الاجتماعية والتعليم لهم من خلال "الأونروا"". وعليه، أصبحت "الأونروا"، بصفتها الوكالة التي أقيمت لحل مشكلة اللاجئين الفلسطينيين، هي الوكالة التي "تغذي هذه المشكلة".
بدءا من عام 2017 باشر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو -الذي تولى السلطة تباعا بدأ بالتحريض علنا على "الأونروا" عبر تبني دعوة هوروفيتش إلى وضع اللاجئين الفلسطينيين تحت مفوضية شؤون اللاجئين في الأمم المتحدة، وإنهاء وجود "الأونروا"، التي اعتبرها تعمل لصالح الفلسطينيين وتخلّد قضية اللاجئين.
وتقول الدراسة ذاتها إن "سنة 2018 شهدت تصاعدا في حدة الحملة الإسرائيلية على "الأونروا"، زادته زخما آنذاك المواقف التي تبنتها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، والتي صارت تدعو صراحة، بعد اعترافها بمدينة القدس "عاصمة" لدولة إسرائيل ونقل السفارة الأميركية إليها، إلى إنهاء عمل "الأونروا"، واتخذت في هذا السياق قرارا بوقف الدعم المالي الذي كانت تخصصه لها، والذي يقدّر بنحو 300 مليون دولار سنويا، تمهيدا لإضعاف مواردها المالية".
ولم يكن قرار قطع التمويل عن "الأونروا" مفاجئا لوسائل الإعلام الأميركية لأنه جاء بعدما كشفت مجلة "فورين بوليسي" في العام 2018 عن رسائل بريد إلكتروني مسربة، توضح كيف ضغط صهر ترامب ومبعوثه إلى الشرق الأوسط جاريد كوشنر على مسؤولين آخرين في الإدارة للانخراط في "جهد جدّي للتضييق على "الأونروا"".
وبحسب تقارير إعلامية أميركية، فإن قرار وقف التمويل اتخذ خلال اجتماع بين كوشنر ووزير الخارجية آنذاك مايك بومبيو، في حين أدّت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة نيكي هيلي دورا مهما في تبنّي القرار.
كما أن القرار أريد منه حسب تقدير موقف للمركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات تصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين بالنظر إلى أنه أتى في سياق قرارات صبّت في الوجهة ذاتها، أهمها: اعتراف ترامب بالقدس عاصمة في العام 2017، ثم نقل السفارة الأميركية إليها في مايو/أيار 2018 في إطار ما اصطلح على تسميتها بـ"صفقة القرن". وقد ترافق قرار وقف تمويل "الأونروا" مع قرار آخر اتخذته إدارة ترامب، يتمثّل في حجب مساعدات إغاثية وطبية وتنموية بقيمة 200 مليون دولار، كان يفترض صرفها هذا العام في الضفة الغربية وقطاع غزة.
وفي كلمة له أمام مجلس الأمن الدولي يوم 22 أيار (مايو) 2019، ذهب مبعوث الرئيس دونالد ترامب للشرق الأوسط جيسون غرينبلات إلى اعتبار أن "الأونروا" تشكل "ضمادة"، وأن الوقت قد حان لكي تتسلم الدول المستضيفة للاجئين والمنظمات غير الحكومية الخدمات التي تقدمها الوكالة الدولية. وقال غرينبلات للمجلس إن "نموذج "الأونروا" خذل الشعب الفلسطيني".
ووقعت "الأونروا" في ضائقة مالية جراء إجراءات ترامب بالنظر إلى أن المساهمة الأميركية (360 مليون دولار) في موازنتها التي تشكل ثلث وارداتها السنوية. ولم ينته هذا الكابوس إلا بإعلان فوز جو بايدن خصم ترامب اللدود في منصب الرئاسة في تشرين الثاني (نوفمبر) 2020، مما دفع المدير العام للأونروا الإيطالي فيليب لازاريني للمسارعة بالتصريح في تغريدة "تهانينا.. مبروك من "الأونروا" للرئيس المنتخب بايدن ونائبته كامالا هاريس، نأمل كثيرا العمل معا، واستئناف التقليد الأميركي القديم بالدعم".
وأشار باحثان إسرائيليان إلى أن "الشراكة قائمة بين "الأونروا" والمنظمات الفلسطينية منذ عقود، وانحيازها الواضح ضد إسرائيل، يزيدان الشكوك حول صورتها الذاتية بوصفها منظمة غير سياسية، وضرورة استمرار وجودها، وفي الواقع، شرعية وجودها بشكل عام، لأن "الأونروا" حوّلت قضية اللاجئين الفلسطينيين إلى مشروع يتم عبره ضخ مبالغ كبيرة من الأموال من الأنظمة العربية وتحفيز المؤيدين الغربيين".
خلال العامين السابقين على عملية "طوفان الأقصى" في 7 تشرين الأول (أكتوبر) 2023 لم تجد هذه المزاعم ما يسندها أو من يتبناها خارج إسرائيل، رغم تطابقها مع رواية اليمين الإسرائيلي الحاكم. ومع إعلان إسرائيل حالة الحرب يوم 8 تشرين الأول (أكتوبر) 2023، وشن جيشها هجوما انتقاميا غير مسبوق على قطاع غزة بدءا من اليوم نفسه، واصلت "الأونروا" بموظفيها البالغ عددهم 13 ألفا دورها كمنظمة إغاثة لكافة فلسطينيي القطاع من لاجئين ونازحين جدد. وتحولت باحات المستشفيات ومدارس "الأونروا" -التي تقدم الخدمات الطبية والإغاثية- إلى ملاذ للفارين من عنف القصف، الذي نظمت الولايات المتحدة الأميركية جسرا جويا لتعزيز الترسانة المستخدمة فيه.
وأفاد تقرير نشره موقع "الأونروا" الرسمي في نهاية كانون الثاني (يناير) 2024 بأن "ما يبلغ 1.9 مليون نازح (باتوا) يقيمون إما في 154 ملجأ تابعا للأونروا وإما بالقرب من هذه الملاجئ". علما بأن الحصانة الدولية الافتراضية هي التي دفعت سكان القطاع للجوء إلى مراكز "الأونروا" بعد تلقيهم أوامر إخلاء من جيش الاحتلال الإسرائيلي تمهيدا لقصف مخيماتهم أو أحيائهم أو اجتياحها.
ورغم ذلك، كان النازحون واللاجئون إلى مراكز "الأونروا" يتعرضون للاستهداف والقتل بواسطة المسيرات أو القصف من البر والبحر والجو. ويفيد موقع "الأونروا" بأن مبانيها والأشخاص الموجودين بداخلها تعرضوا إلى 278 حادثة منذ بدء الحرب، بعضها شهد حوادث متعددة أثرت على المواقع نفسها، بما في ذلك ما لا يقل عن 28 حادثة استخدام عسكري و/أو تدخل في منشآت "الأونروا". وقد تأثرت 147 منشأة مختلفة تابعة للأونروا جراء تلك الحوادث".
وقدرت تقارير "الأونروا" عدد القتلى من بين النازحين الذين لاذوا بمقراتها طلبا للنجاة منذ بدء الحرب بـ376، وعدد الجرحى بـ1365. أما عدد موظفي "الأونروا" الذين قتلوا لغاية 31 كانون الثاني (يناير) الماضي فبلغ 152، في حين يواصل 3 آلاف آخرين عملهم، "وهم يعدون العمود الفقري لعمليات الإغاثة الإنسانية" في القطاع.
ومع دخول الحرب شهرها الخامس، وعزل جيش الإحتلال لمحافظات شمال القطاع عن جنوبه، ظلت "الأونروا" هي عنوان الجهد الإغاثي لسكان القطاع المنكوب. ويقول بيان منشور في الأول من الشهر الحالي إنه تم "الوصول إلى ما مجموعه 354 ألفا و411 عائلة لغاية الآن". وقال توماس وايت مدير شؤون "الأونروا" في غزة ونائب منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة، في تصريح مسجل إن موظفي "الأونروا"، الذين أجبروا هم أنفسهم على الفرار من منازلهم، "استمروا في توفير الغذاء والخيام للنازحين الجدد من حولهم".
وفي الشمال حيث المجاعة تلوح في الأفق، لم تتمكن "الأونروا" من الوصول هناك إلا بشكل محدود للغاية منذ بدء الحرب. ووفقا لما قاله وايت، فقد "تلقت "الأونروا" تقارير تفيد بأن الناس في المنطقة يطحنون علف الطيور لصنع الدقيق". وأكد أن الوكالة تواصل "التنسيق مع الجيش الإسرائيلي لنتمكن من الذهاب إلى الشمال، إلا أن ذلك لم يتم السماح به إلى حد كبير". معقبا بالقول "عندما يسمح أخيرا لقوافلنا بالذهاب إلى المنطقة، يهرع الناس إلى الشاحنات للحصول على الطعام وغالبا ما يأكلونه على الفور".
ولم تكن المجاعة الوشيكة في قطاع غزة تشغل بال صناع القرار الأمني الإسرائيلي أثناء تقليبهم السيناريوهات الممكنة لعرقلة دور "الأونروا" الإغاثي والإنساني خلال الحرب. فأعد جهاز الموساد حسب مصادر متطابقة تقريرا من 6 صفحات يتضمن اتهامات لـ12 موظفي الوكالة في غزة، بينهم مدرسون وسيدتان، بالمشاركة في هجوم 7 تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، وتم تسليمه إلى مسؤولي "الأونروا" أواسط كانون الثاني (يناير) الماضي. وقال التقرير إن نحو 10 % من أصل 13 ألف موظف في غزة مرتبطون بحركتي حماس والجهاد الإسلامي.
بالتزامن مع إصدار قضاة محكمة العدل الدولية حكما يأمر إسرائيل "بمنع الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين في غزة، وضمان توفير الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية"، كشف المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني في بيان أن السلطات الإسرائيلية زودت الوكالة بمعلومات حول الضلوع المزعوم لعدد (دون تحديد) من موظفي الوكالة في الهجمات المروعة على غلاف غزة في السابع من تشرين الأول (أكتوبر) 2023. وتابع "لحماية قدرة الوكالة على تقديم المساعدة الإنسانية، اتخذت قرارا بإنهاء عقود هؤلاء الموظفين على الفور، وبدء تحقيق من أجل التوصل إلى الحقيقة دون تأخير". وأضاف البيان أن "أي مشاركة من أي موظف في "الأونروا" في أعمال "إرهابية" يعرضه للمساءلة بما في ذلك المحاكمة الجنائية".
ردود فورية
جاء رد الفعل الفوري على قرارات محكمة لاهاي وتصريحات لازاريني من واشنطن. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية ماثيو ميلر إن "الولايات المتحدة منزعجة للغاية من المزاعم القائلة بأن 12 موظفًا في "الأونروا" ربما تورطوا في الهجوم الذي شنته حماس يوم 7 تشرين الأول (أكتوبر) الماضي على إسرائيل". وذكر أن وزارة الخارجية أوقفت مؤقتًا التمويل الإضافي للأونروا. وقال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن من جهته إن الأدلة على تورط بعض موظفي "الأونروا" في الهجوم "ذات مصداقية".
وسرعان ما التحقت دول غربية مهمة تباعا بالموقف الأميركي. ومن بين الدول الأولى التي أعلنت عن التخفيضات كانت المملكة المتحدة والولايات المتحدة وكندا وأستراليا وألمانيا وفنلندا وسويسرا وإيطاليا وهولندا والاتحاد الأوروبي. ثم حذت كل من اليابان ونيوزيلندا وفرنسا والنمسا وآيسلندا وأستونيا ورومانيا حذوها، حيث أعلنت عن تخفيضاتها الخاصة.
المتبرعون الرئيسيون يعلقون تمويلهم للأونروا
ولم يتردد خبراء دوليون في الرد على المواقف المستجدة حيال "الأونروا"، خصوصا بعد إعلان لازاريني أنّ "استمرار تعليق التمويل الدولي المخصّص للوكالة، والبالغ اليوم 440 مليون دولار أميركي، سيضطرها إلى إنهاء عملياتها بحلول نهاية الشهر الحالي في قطاع غزة والمنطقة ككلّ". وقال المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالحق في الغذاء مايكل فخري "المجاعة كانت وشيكة، أما الآن فباتت أمرا لا مفر منه". ورأى يوهان صوفي، الذي سبق أن عمل مديرا للمكتب القانوني للأونروا في قطاع غزة، أن الوكالة "انتهجت دائما سياسة عدم التسامح مطلقا مع العنف والتحريض على الكراهية". وقال إن "فرض عقوبات على "الأونروا" التي بالكاد تحافظ على حياة جميع سكان غزة، بسبب المسؤولية المزعومة لعدد قليل من الموظفين، هو بمثابة عقاب جماعي لسكان غزة الذين يعيشون في ظروف إنسانية كارثية". أما رئيس المجلس النرويجي للاجئين يان إيغلاند فقال من جهته "أيها المانحون، لا تجوّعوا الأطفال بذنب عدد قليل من العاملين في مجال الإغاثة".
ورغم دعوتها للتحقيق في مزاعم إسرائيل حيال الموظفين الـ12، فإن النرويج التزمت موقفا متوازنا من مسألة تمويل "الأونروا". إذ طالب وزير خارجيتها أسبن بارث أيدي الدول المانحة بالتفكير في "العواقب الأوسع" لوقف خدمات وكالة "الأونروا"، وأكد في مقالة نشرها بصحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية التزام بلاده بقوة بـ"مواصلة تمويل هذه الوكالة الحيوية، ودعم الشعب الفلسطيني". وحذت سويسرا وإسبانيا واليونان حذو النرويج، فأعلنت استمرارها في تقديم المساعدات لوكالة غوث اللاجئين.
ويربط منسق ائتلاف حق العودة في لبنان (عائدون) الدكتور محمود العلي دوافع الحملة الأميركية الإسرائيلية لإقصاء "الأونروا" خلال حرب غزة بكونها "الشاهد الحي والأساسي التي عمدت الأمم المتحدة لتأسيسها لتقديم المساعدات للاجئي فلسطين ريثما يعودون إلى أرضهم وترابهم الوطني الذي هجّروا منه عام 1948"، ويقول إن هذا المسعى "لا ينفصل كثيرا عن الجهود الحثيثة التي تبذلها الولايات المتحدة الأميركية لتمرير صفقة القرن التي تستهدف إنهاء حق العودة وتكريس مبدأ توطين لاجئي فلسطين".
أما الكاتبة سما حسن التي أجبرتها حرب غزة على تجرّع النزوح داخل وطنها، فلم تدوّن شأنها شأن مواطنها يوسف أبو النعاج أسماء النازحين، بل أرّخت في سلسلة مقالات وجدانية تفاصيل شقائهم في مراكز تجمعهم بين خان يونس ورفح جراء الجحيم المتواصل في غزة منذ خمسة أشهر. ووثقت في مقال بعنوان " سجل أنا نازح" عودتها للاستفادة من خدمات "الأونروا" الإغاثية، بعد عقود من استغنائها عنها.-(وكالات)

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