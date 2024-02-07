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انتكاسة لجهود التهدئة.. عراقيل الاحتلال تعطل تنفيذ صفقة تبادل الأسرى

2/7/2024 2:31:38 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) نادية سعد الدين عمان - في انتكاسة لجهود التهدئة بقطاع غزة؛ تؤدي عراقيل الاحتلال إلى تعطيل تنفيذ "صفقة" تبادل الأسرى، لدى تهديده باجتياح رفح، جنوباً، إذا رفضت حركة "حماس" اتفاق "باريس" كما هو بدون تعديل، وموافقته على وقف إطلاق النار "الجزئي" بين المراحل وليس "الكامل" بحسب مطلب المقاومة الفلسطينية، مما يعني ارتكاب المزيد من الجرائم الوحشية بحق الضحايا المدنيين.
ولا يشي موقف رئيس حكومة الحرب، "بنيامين نتنياهو"، بأي بادرة ايجابية لتنفيذ "اتفاق الإطار" الذي تم التوصل إليه في باريس، فسارع للتعهد بمواصلة القتال حتى تحقيق ما زعمه "بالنصر"، ورفض مطالب المقاومة الفلسطينية بوقف العدوان كمحصلة نهائية لمراحل الاتفاق الثلاثة، مدة الأولى منها 45 يوماً لإدخال المساعدات الإنسانية والطبية وانسحاب قوات الاحتلال وتبادل الأسرى.
وتفيد التقارير الواردة من الكيان المُحتل بأن "نتنياهو" وافق على وقف إطلاق النار أثناء الانتقال من مرحلة إلى أخرى في صفقة التبادل واستمرار المفاوضات حول مراحلها، بينما ترفض الأوساط الأمنية والسياسية الإسرائيلية وقف الحرب نهائياً، ولا توافق على مقترح "حماس" بإطلاق سراح أسرى يدعي الاحتلال بأنهم "مخربون من الوزن الثقيل"، وفق مزاعمه.
وبخلاف ذلك؛ فإن المقاومة الفلسطينية، وفي معرض ردها الذي سلمته للوسيطين المصري والقطري على "اتفاق الإطار"، تقترح خطة لوقف إطلاق النار من ثلاث مراحل في قطاع غزة يتم خلالها تبادل الأسرى مع الاحتلال، والمطالبة بوجود ضامنين دوليين لتنفيذه.
وأكدت حركة "حماس" أنها تعاملت مع المقترح بروح إيجابية بما يضمن وقف إطلاق النار الشامل والتام، وإنهاء العدوان على الشعب الفلسطيني، وبما يضمن الإغاثة والإيواء والإعمار ورفع الحصار عن قطاع غزة، وإنجاز عملية تبادل للأسرى"، باعتبارها الثوابت الأساسية للمقاومة الفلسطينية.
وتتضمن الخطة ثلاث مراحل، مدتها 4 أشهر ونصف، بحيث يتم فيها مبادلة الأسرى الإسرائيليين بأسرى فلسطينيين يتم تحديد عددهم، وإعادة إعمار غزة، وضمان الانسحاب الكامل لقوات الاحتلال من غزة وتبادل الجثث والرفات؛ والاشتراط بأن تكون روسيا وقطر ومصر والولايات المتحدة وتركيا، دولا ضامنة لتنفيذ الاتفاق.
كما شمل الرد ملحقاً يتعلق بتفاصيل المرحلة الأولى والتي تهدف للإفراج عن جميع الأسرى الإسرائيليين من النساء والأطفال (دون سن 19 عاماً غير المجندين)، والمسنين والمرضى، مقابل عدد محدد من الأسرى الفلسطينيين.
وتتضمن تلك المرحلة تكثيف المساعدات الإنسانية، وإعادة تمركز قوات الاحتلال خارج المناطق المأهولة، والسماح ببدء أعمال إعادة إعمار المستشفيات والبيوت والمنشآت في كل مناطق القطاع، والسماح للأمم المتحدة ووكالاتها بتقديم الخدمات الإنسانية، وإقامة مخيمات الإيواء للسكان.
وفي آخر الملحق طلبت "حماس" أن تتولى مصر وقطر قيادة الجهود مع كل من يلزم من الجهات للإدارة والإشراف على ضمان وتحقيق وإنجاز عدد من القضايا.
وفي المرحلة الثانية سيتم إطلاق سراح جميع الأسرى الإسرائيليين، وانسحاب قوات الاحتلال بالكامل من القطاع، مقابل إطلاق سراح عدد محدد من الأسرى الفلسطينيين، بينما في المرحلة الثالثة سيتم إطلاق سراح جثث القتلى الإسرائيليين مقابل جثث الشهداء الفلسطينيين. وتنص الخطة على إتمام الإجراءات القانونية اللازمة الضامنة لعدم إعادة اعتقال الأسرى الفلسطينيين والعرب، على نفس التهمة التي اعتُقلوا عليها، وتحسين أوضاع الأسرى في سجون الاحتلال ورفع الإجراءات والعقوبات التي تم اتخاذها بعد 7 تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، ووقف اقتحامات وعدوان المستوطنين ضد المسجد الأقصى وعودة الأوضاع فيه إلى ما كانت عليه قبل عام 2002.
كما تشمل تكثيف إدخال الكميات الضرورية والكافية لحاجات السكان (بما لا تقل عن 500 شاحنة) من المساعدات الإنسانية والوقود، بشكل يومي، وإتاحة وصول كميات مناسبة من المساعدات الإنسانية لكل مناطق القطاع، لاسيما شماله.
وتنص على عودة النازحين لأماكن سكنهم في جميع مناطق القطاع، وضمان حرية حركة السكان بكل وسائل النقل وعدم إعاقتها، وخاصة من الجنوب إلى الشمال، وضمان فتح جميع المعابر مع قطاع غزة وعودة التجارة والسماح بحرية حركة الأفراد والبضائع بدون معيقات.
كما تشمل رفع أي قيود إسرائيلية على حركة المسافرين والمرضى والجرحى عبر معبر رفح، وضمان خروج جميع الجرحى للعلاج في الخارج دون قيود، بينما تتولى مصر وقطر قيادة جهود الإدارة والإشراف على ضمان تحقيق؛ إدخال المعدات الثقيلة اللازمة لإزالة الركام والأنقاض، وإعادة إعمار المستشفيات والمخابز وإدخال ما يلزم لإقامة مخيمات للسكان/ خيم لإيواء السكان، والمساكن المؤقتة، بالإضافة إلى 200 ألف خيمة إيواء، بمعدل 50 ألف خيمة كل أسبوع، لإيواء من دمر الاحتلال بيوتهم خلال الحرب.
ويشترط المقترح بإعمار وإصلاح البنية التحتية في جميع مناطق القطاع، وإعادة تأهيل شبكات الكهرباء والاتصالات والمياه، وإقرار خطة إعمار البيوت والمنشآت الاقتصادية والمرافق العامة التي دُمرت بسبب العدوان، وجدولة عملية الإعمار في مدة لا تتجاوز 3 سنوات، واستئناف الخدمات الإنسانية المقدمة للسكان، من قبل الأمم المتحدة ووكالاتها وخاصة "الأونروا"، وإعادة تزويد القطاع بالوقود اللازم لإعادة تشكيل محطة توليد الكهرباء وكل القطاعات.
في حين يتم البدء بمباحثات (غير مباشرة) بشأن المتطلبات اللازمة لاستمرار وقف العمليات العسكرية المتبادلة للعودة إلى حالة الهدوء التام والمتبادل، فيما أكدت الخطة بأن عملية التبادل مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بمدى تحقق الالتزام بدخول المساعدات الكافية والإغاثة والإيواء التي تم ذكرها والاتفاق عليها.
وفي الأثناء؛ ارتكب الاحتلال 12 مجزرة ضد العائلات الفلسطينية في قطاع غزة، راح ضحيتها 107 شهداء و143 اصابة خلال ال 24 ساعة الماضية، لترتفع حصيلة عدوانه إلى 27585 شهيدا و66978 اصابة منذ السابع من اكتوبر الماضي.
وارتفعت وتيرة القصف الجوي على رفح وامتدت من الحدود الشرقية والجنوبية إلى غرب المنطقة، من دون أن تسلم مختلف أنحاء القطاع من سلسلة غارات الاحتلال الهمجية، مما أدى لارتقاء عشرات الشهداء والجرحى الفلسطينيين.

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