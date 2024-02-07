باستهدافه وكالة الأمم المتحدة، الغرب يقف إلى جانب الإبادة الجماعية‏

MENAFN - Alghad Newspaper) ترجمة: علاء الدين أبو زينة

مقدمة المترجم:



لطالما كانت "وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى" (الأونروا) منظمة بالغة الأهمية بالنسبة للاجئين الفلسطينيين منذ إنشائها في العام 1949. وبغض النظر عن أسباب إنشائها والغايات التي كمنت وراءه، لعبت "الوكالة" دورًا وجوديًا في توثيق اللجوء الفلسطيني وتسجيل أجيال اللاجئين في وثائقها.

‏تم إنشاء (الأونروا) في أعقاب حرب استعمار الصهاينة لفلسطين في العام 1948، لتلبية احتياجات اللاجئين الفلسطينيين الذين هجّرتهم العصابات الصهيونية بالمجازر والإرهاب. وعلى مر السنين منذ ذلك الحين، عُنيت الوكالة بتوفير الخدمات الأساسية، بما في ذلك التعليم والرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية، لملايين اللاجئين الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة والأردن ولبنان وسورية.‏

‏اكتشف الكيان الصهيوني الاستعماري التوسعي العاكف على إلغاء الشعب الفلسطيني أنه متعارض جذريًا مع عمليات (الأونروا) وقيمتها القانونية والرمزية. ونظر إلى الوكالة على أنها عقبة كأداء أمام إلغاء الفلسطينيين، باعتبار أن تركيزها على قضية اللاجئين يحافظ على تعريفهم الفريد الذي يسمح باعتبار أحفاد اللاجئين الأصليين من فلسطين لاجئين أيضًا. ورأى أنصار الكيان أيضًا أن هذا النهج يختلف -غالبًا من دون قصد- عن المعايير المطبقة على مجموعات اللاجئين الأخرى على مستوى العالم، ويساهم في إدامة النضال الفلسطيني ضد الكيان. وما تزال المحاولات تُبذل لإخراج الشتات الفلسطيني من المعادلة باستبعاده من معادلة الصراع.‏

‏وبذلك، كان من أهم غايات استهداف وكالة الغوث إلغاء الحقوق التاريخية والقانونية للشعب الفلسطيني.‏ ويفترض أن يعني إلغاؤها إنهاء الحق التاريخي والقانوني للاجئين الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم. وكانت الوكالة وما تزال لاعبًا مركزيًا في الدفاع عن حق العودة الذي يشكل جوهرًا أساسيًا في صراع الفلسطينيين مع الاستعمار الصهيوني. ومن دون (الأونروا)، سوف يتضاءل تركيز المجتمع الدولي على محنة اللاجئين الفلسطينيين، ووضع المزيد من العراقيل أمام تأكيد مطالباتهم بحقهم في العودة.‏

‏وفي البعد العملي، يتوخى الكيان الصهيوني ومناصروه جعل الحياة صعبة لا تطاق على الفلسطينيين في كل مكان، وسوف يعني القضاء على (الأونروا) المزيد من تفاقم أزمة الفلسطينيين كشعب، خاصة وأن اللاجئين يشكلون الغالبية العظمى منهم، في الوطن والشتات. ومع تقويض خدمات مثل التعليم والرعاية الصحية التي توفرها الوكالة، سوف تتدهور الظروف المعيشية للفلسطينيين ويُحرَمون من الفرص ويتحملون المزيد من الكلف. ‏

‏لم يمتثل الكيان الصهيوني في أي وقت للالتزامات القانونية المتعلقة بحقوق اللاجئين. لكن تفكيك (الأونروا) سيعفيه حتى من المسؤولية التي يتنصل منها أساسًا، في تجاهل مطلق للقانون الإنساني والدولي ومختلف قرارات الأمم المتحدة. ومع الوضع بالغ الصعوبة الذي يعاني منه قطاع غزة الذي يتعرض حاليًا للتدمير المنهجي والتهجير والتجويع وكل عناصر الإبادة الجماعية، يُستخدم تقويض موارد وكالة الغوث كسلاح إبادة إضافي، ويضيف إلى جهود قتل الفلسطينيين بحرمانهم من الغذاء والخدمات الصحية وبقية المساعدات المنقذة للحياة.

بينما يرى العالم ما يحدث في غزة دقيقة بدقيقة وعلى الهواء مباشرة، لا تجد الدول التي تدّعي حماية حقوق الإنسان والحياة البشرية حرجًا في المساهمة بإبادة الفلسطينيين وإغلاق كل أبواب الحياة أمامهم بالتضييق على وكالة الغوث. وهي تسوَّق ذلك باعتبار أنه "رسول الحضارة" و"عدو الظلامية" الصهيوني المتصل بحبل سري بأيدولوجيتها التفوقية الاستعمارية المتعالية؟ وبذلك، سوف يعمل تفكيك وكالة الغوث جيدًا لجهة قطع الفلسطينيين عن الجذور وتحويلهم إلى كيان هلامي بلا هوية، معلق في هواء العالم.



جوناثان كوك – (كونسورتيوم نيوز)

‏ثمة خلفية مهمة لقرار الولايات المتحدة والدول الغربية البارزة الأخرى، ومن بينها المملكة المتحدة، القاضي ب‏‏تجميد تمويلها لـ"وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين" (الأونروا)، القناة الرئيسية التي توزع الأمم المتحدة من خلالها خدمات الغذاء والرعاية الاجتماعية للفلسطينيين الأكثر بؤسًا وحرمانًا.‏

وتم فرض خفض التمويل –الذي تبنته أيضًا ألمانيا وفرنسا واليابان وسويسرا وكندا وهولندا وإيطاليا وأستراليا وفنلندا– على الرغم من أن "محكمة العدل الدولية" قضت يوم الجمعة، 26 كانون الثاني (يناير) بأن إسرائيل ربما ‏‏ترتكب جريمة الإبادة الجماعية‏‏ في غزة. ‏

‏في إعلان حيثيات القرار، اقتبس قضاة المحكمة الدولية ‏‏مطولاً عن‏‏ مسؤولين في الأمم المتحدة تحذيراتهم من أن تصرفات إسرائيل تركت كل سكان القطاع البالغ عددهم نحو 2.3 مليون نسمة تقريبًا على شفا كارثة إنسانية، بما في ذلك خطر المجاعة.‏

كانت ذريعة الغرب الواهية لتبرير ما يرقى إلى شن حرب على (الأونروا) هي أن إسرائيل تدعي لأن 12 موظفًا محليًا في الأمم المتحدة -من أصل 13.000 موظف- متورطون في هروب "حماس" من سجن غزة المفتوح في 7 تشرين الأول (أكتوبر). ويبدو أن الدليل الوحيد على ذلك هو اعترافات منتزعة بالإكراه، يرجح أنها انتزعت تحت التعذيب الوحشي، من مقاتلين فلسطينيين أسرتهم إسرائيل في ذلك اليوم.‏

‏وقد أقالت الأمم المتحدة على الفور جميع الموظفين المتهمين، على ما يبدو من دون اتباع الإجراءات القانونية الواجبة. ويمكننا أن نفترض أن السبب في ذلك هو أن "الوكالة" خشيت أن يتعرض شريان الحياة الضعيف مسبقًا الذي تمد به سكان غزة، بالإضافة إلى ملايين اللاجئين الفلسطينيين الآخرين في جميع أنحاء المنطقة –في الضفة الغربية ولبنان والأردن وسورية– لمزيد من التهديد. وما كان ينبغي أن تقلق. لقد قطعت الدول الغربية المانحة تمويلها على أي حال، مما أغرق غزة في كارثة حقيقية.‏

وقد فعلت ذلك بغض النظر عن حقيقة أن قرارها يرقى إلى مستوى العقاب الجماعي، حيث يواجه حوالي 2.3 مليون فلسطيني في غزة المجاعة وانتشار الأمراض الفتاكة، في حين أن 4 ملايين لاجئ فلسطيني آخرين في جميع أنحاء المنطقة معرضون لخطر وشيك بفقدان الغذاء والرعاية الصحية والتعليم.‏

‏وفقًا لأستاذ القانون فرانسيس بويل، الذي كان قد رفع قضية إبادة جماعية لصالح البوسنة في المحكمة الدولية قبل حوالي عقدين من الزمن، فإن ذلك يحول معظم هذه الدول الغربية من تواطؤها الحالي مع الإبادة الجماعية التي تقوم بها إسرائيل (من خلال بيع الأسلحة وتقديم المساعدات والغطاء الدبلوماسي) إلى ‏‏المشاركة المباشرة والنشطة في الإبادة الجماعية‏‏ من خلال انتهاك حظر اتفاقية الإبادة الجماعية للعام 1948 لـ"إخضاع المجموعة عمدًا [للفلسطينيين في هذه الحالة] لظروف حياة يُقصد بها تدميرها المادي كليا أو جزئيا".‏

الآن، تحقق المحكمة الدولية مع إسرائيل بتهمة الإبادة الجماعية. لكنها يمكن أن توسع تحقيقاتها بسهولة لتشمل الدول الغربية. ولا بد من النظر إلى التهديد الذي تتعرض له (الأونروا) في ضوء ذلك. ‏

‏ولا يقتصر الأمر على أن إسرائيل تتجاهل المحكمة الدولية والقانون الدولي، بل إن دولاً مثل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة تفعل ذلك أيضًا، من خلال قطع تمويلها للوكالة المعنية بمساعدة اللاجئين. وهي بذلك تصفع المحكمة على وجهها، وتشير إلى أنها تقف بحزم وإصرار وراء جرائم إسرائيل، حتى لو ثبت أن هذه الجرائم هي إبادة جماعية بطبيعتها.‏

صنيعة إسرائيل

‏يَعرض ما يلي السياق الحقيقي والمناسب لفهم ما يجري حقًا في هذا الهجوم الأخير على (الأونروا):‏

1. تم إنشاء هذه الوكالة في العام 1949 –قبل عقود من المذبحة العسكرية الإسرائيلية الجارية حاليًا في غزة –من أجل توفير الاحتياجات الأساسية للاجئين الفلسطينيين، بما في ذلك توفير الغذاء الأساسي والرعاية الصحية والتعليم. وتلعب الوكالة دورًا كبيرًا بشكل خاص في غزة لأن معظم الفلسطينيين الذين يعيشون هناك فقدوا، أو ينحدرون من عائلات فقدت كل شيء في العام 1948. ‏

كان ذلك عندما تم ‏‏تطهيرهم عرقيًا‏‏ على يد الجيش الإسرائيلي الوليد من معظم فلسطين، في حدث معروف للفلسطينيين باسم النكبة، أو الكارثة. وتحولت أراضيهم إلى ما وصفه قادة إسرائيل بأنه "دولة يهودية" حصرية. ‏

وعكف الجيش الإسرائيلي على تدمير مدن وقرى الفلسطينيين داخل هذه الدولة الجديدة حتى لا يتمكنوا من العودة إليها أبدًا.‏

2. و(الأونروا) منفصلة عن "المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين"، وهي تتعامل فقط مع اللاجئين الفلسطينيين. وعلى الرغم من أن إسرائيل لا تريدك أن تعرف ذلك، فإن سبب وجود وكالتين للاجئين تابعتين للأمم المتحدة هو أن إسرائيل وداعميها الغربيين أصروا على هذا التقسيم في العام 1948. لماذا؟ لأن إسرائيل كانت تخشى وقوع الفلسطينيين تحت مسؤولية سلف "المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين"، التي كانت تسمى "‏‏المنظمة الدولية للاجئين"‏‏. وقد تأسست "المنظمة الدولية للاجئين" في أعقاب الحرب العالمية الثانية مباشرة، في جزء كبير منه للتعامل مع ملايين اليهود الأوروبيين الفارين من الفظائع النازية.‏

ولم ترِد إسرائيل أن يتم التعامل مع الحالتين على أنهما قابلتان للمقارنة، لأنها كانت تضغط بشدة من أجل توطين اللاجئين اليهود في الأراضي التي طردت منها الفلسطينيين للتو. وكان جزء من مهمة "المنظمة الدولية للاجئين" هو السعي إلى إعادة اليهود الأوروبيين إلى أوطانهم. وكانت إسرائيل قلقة من أن المبدأ نفسه قد يستخدم لحرمانها من اليهود الذين أرادتهم لاستعمار الأراضي الفلسطينية وإجبارها على السماح للاجئين الفلسطينيين بالعودة إلى ديارهم السابقة. وهكذا، بالمعنى الحقيقي للعبارة، كانت (الأونروا) صنيعة إسرائيل: وقد تم إنشاؤها لإبقاء الفلسطينيين قضية وحدهم؛ حالة شاذة.‏

معسكر اعتقال‏

3. ومع ذلك، لم تسر الأمور مع إسرائيل بالضبط وفقًا للخطة. نظرًا لرفضها السماح للاجئين بالعودة، وإحجام الدول العربية المجاورة عن التواطؤ في عمل إسرائيل الأصلي المتمثل في التطهير العرقي، تضخم عدد السكان الفلسطينيين في مخيمات اللاجئين التابعة لـ(الأونروا). ‏

‏وقد أصبحوا مشكلة خاصة في غزة، حيث حوالي ثلثي السكان لاجئون أو ينحدرون من لاجئين. ولم يكن لدى الجيب الساحلي الصغير الأرض أو الموارد اللازمة للتعامل مع الأعداد المتزايدة بسرعة هناك. وكان مكمن الخوف في إسرائيل هو أنه مع ازدياد محنة الفلسطينيين في غزة بحيث تصبح أكثر يأسًا، سوف يضغط المجتمع الدولي على إسرائيل من أجل التوصل إلى اتفاق سلام، والذي يسمح بعودة اللاجئين إلى ديارهم السابقة.‏

‏وكان لا بد من وقف ذلك بأي ثمن. في أوائل تسعينيات القرن العشرين، عندما تم الكشف عن "عملية السلام" المفترضة في أوسلو، بدأت إسرائيل في وضع فلسطينيي غزة داخل قفص فولاذي، محاط بالأبراج والنبادق. ‏

‏قبل نحو 17 عامًا، فرضت إسرائيل حصارًا حال دون حركة السكان من غزة وإليها، بما في ذلك عن طريق المياه الساحلية للقطاع وسمائه. وأصبح الفلسطينيون سجناء في معسكر اعتقال عملاق، ‏‏محرومين‏‏ من أبسط الروابط مع العالم الخارجي. وكانت إسرائيل وحدها هي التي تقرر ما يُسمح بدخوله القطاع والخروج منه. وعلمت محكمة إسرائيلية في وقت لاحق أنه منذ العام 2008 فصاعدًا وضع الجيش الإسرائيلي غزة على ما يرقى إلى ‏‏نظام غذائي للتجويع‏‏ من خلال تقييد الإمدادات الغذائية.‏

‏كانت هناك استراتيجية هنا تنطوي على جعل غزة ‏‏غير صالحة للسكن‏‏، وهو أمر بدأت الأمم المتحدة في التحذير منه في العام 2015. ويبدو أن خطة اللعبة الإسرائيلية قد سارت على نحو يشبه ما يلي: ‏

‏من خلال جعل الفلسطينيين في غزة أكثر يأسًا باطراد، كان من المؤكد أن الجماعات المسلحة مثل حماس المستعدة للقتال لتحرير القطاع ستكتسب شعبية. وسوف يوفر هذا بدوره لإسرائيل ذريعة لتشديد القيود على غزة بحجة التعامل مع "تهديد إرهابي"، وتدمير غزة بشكل متقطع في إطار "الانتقام" من تلك الهجمات –أو ما أسماه القادة العسكريون الإسرائيليون بأسماء مختلفة، مثل‏‏ "‏‏جز العشب‏‏" ‏‏و"‏‏إعادة غزة إلى العصر الحجري‏‏".

كان الافتراض هو أن الجماعات المسلحة في غزة سوف تستنفد طاقاتها في إدارة "الأزمات الإنسانية" المستمرة التي هندستها إسرائيل.‏

‏وفي الوقت نفسه، يمكن لإسرائيل أن تروج روايتين توأمين. يمكنها أن تقول على الملأ أنه كان من المستحيل عليها أن تتحمل المسؤولية عن سكان غزة، بالنظر إلى أنهم منخرطون بشكل واضح في كل من كراهية اليهود والإرهاب. وفي الوقت نفسه، سوف تخبر المجتمع الدولي في الاجتماعات الخاصة بأنه بالنظر إلى كيف أصبحت غزة غير صالحة للسكن، فإن هذا المجتمع في حاجة ماسة إلى إيجاد حل لا يشمل إسرائيل. وكان الأمل هو أن تكون واشنطن قادرة على ‏‏لي ذراع أو رشوة‏‏ مصر المجاورة لاستيعاب معظم سكان غزة المعوزين.‏

سقوط القناع‏

‏4. وفي 7 تشرين الأول (أكتوبر)، حققت "حماس" وجماعات فلسطينية مسلحة أخرى ما افترضت إسرائيل أنه مستحيل. خرج المقاتلون من معسكر اعتقالهم. ولم تكن صدمة القيادة الإسرائيلية ناجمة عن الطبيعة الدموية للهروب فحسب. في ذلك اليوم حطمت "حماس" مفهوم الأمن الإسرائيلي بالكامل –وهو مفهوم مصمم لإبقاء الفلسطينيين محطمين، والدول العربية وجماعات المقاومة الأخرى في المنطقة بلا حول ولا قوة. ‏

‏في الأسبوع الماضي، وفي ضربة قاضية، وافقت "محكمة العدل الدولية" على محاكمة إسرائيل بتهمة ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية في غزة، مما أدى إلى انهيار القضية الأخلاقية لإقامة دولة يهودية حصرية مبنية على أنقاض وطن الفلسطينيين.‏

ينبغي أن يفرض استنتاج القضاة بشبه إجماع على أن جنوب أفريقيا قدمت حجة معقولة لارتكاب إسرائيل للإبادة الجماعية إعادة تقييم لكل ما حدث من قبل. إن الإبادة الجماعية لا تنشأ فقط من فراغ. إنها تحدث بعد فترات طويلة تقوم فيها الجماعة التي تمارس الاضطهاد بتجريد جماعة أخرى من إنسانيتها، وتحرّض ضدها وتسيء معاملتها. ‏

‏وقد اعترفت المحكمة الدولية ضمنيُا بأن الفلسطينيين كانوا على حق عندما أصروا على أن النكبة –عملية الطرد والمصادرة والتطهير العرقي التي قامت بها إسرائيل ضدهم في العام 1948– لم تنته أبدًا، وإنما اتخذت أشكالاً مختلفة فقط. لقد أصبحت إسرائيل أفضل في إخفاء تلك الجرائم، حتى تم نزع القناع عنها بعد اندلاع الحرب في 7 تشرين الأول (أكتوبر).‏

5. إن جهود إسرائيل للتخلص من (الأونروا) ليست جديدة. إنها قديمة ويعود تاريخها إلى سنوات عديدة. ولعدد من الأسباب، تشكل وكالة الأمم المتحدة للاجئين شوكة في خاصرة إسرائيل، وهي كذلك أكثر ما يكون في غزة. ‏

فقد وفرت –على الأقل- شريان حياة للفلسطينيين هناك، وحافظت على إطعامهم ورعايتهم، ووفرت فرص عمل لعدة آلاف من السكان المحليين في مكان تعد فيه معدلات البطالة من بين أعلى المعدلات في العالم. ‏

‏وقد استثمرت في البنية التحتية مثل المستشفيات والمدارس التي تجعل الحياة في غزة أكثر احتمالاً، عندما كان هدف إسرائيل منذ فترة طويلة هو جعل القطاع مكانًا غير صالح للسكن. وتقوم مدارس (الأونروا) التي تدار بشكل جيد، ويعمل بها فلسطينيون محليون، بتعليم الأطفال تاريخهم الخاص، وعن المكان الذي عاش فيه أجدادهم ذات يوم، وعن حملة إسرائيل لنزع الملكية والتطهير العرقي ضدهم. وهذا يتعارض بشكل مباشر مع الشعار الصهيوني سيئ السمعة حول مستقبل الفلسطينيين بلا هوية: "كبار السن سيموتون والشباب ينسون".‏

‏فرق تسد‏

‏لكن دور (الأونروا) أكبر من ذلك. إنها، وبشكل فريد، الوكالة الوحيدة التي توحد الفلسطينيين أينما كانوا، حتى عندما تفصلهم الحدود الوطنية وتجزئة إسرائيل للأراضي التي تسيطر عليها.

تجمع (الأونروا) الفلسطينيين معًا حتى عندما يتم التلاعب بقادتهم السياسيين واستغلالهم ودفعهم إلى انقسامات وفصائلية لا نهاية لها من خلال سياسات فرق تسد الإسرائيلية: "حماس" هي المسؤولة اسميا في غزة، في حين تتظاهر حركة "فتح" بقيادة محمود عباس بأنها تدير الضفة الغربية.‏

‏وبالإضافة إلى ذلك، تحافظ (الأونروا) على القضية الأخلاقية المتمثلة في حق الفلسطينيين في العودة –وهو مبدأ معترف به في القانون الدولي، ولكنَّ الدول الغربية تجاهلته وتخلت عنه منذ فترة طويلة.‏

وحتى قبل 7 تشرين الأول (أكتوبر)، أصبحت (الأونروا) عقبة تحتاج إلى الإزالة من الطريق إذا ما أرادت إسرائيل تطهير غزة عرقيًا. ولهذا السبب ضغطت إسرائيل مرارًا وتكرارًا لوقف تمويل أكبر المانحين، وخاصة الولايات المتحدة، لـ(الأونروا). ‏

‏6. والآن أصبحت إسرائيل في مزاج الهجوم الكامل على محكمة العدل الدولية، بل وأصبح لديها ما تكسبه من تدمير (الأونروا) أكثر مما كانت لتكسبه من قبل. إن تجميد التمويل، وزيادة إضعاف وكالة اللاجئين، سيقوض هياكل الدعم للفلسطينيين بشكل عام. لكن هذه الخطوة ستؤدي، في حالة غزة على وجه التحديد إلى تسريع المجاعة والمرض، مما يجعل القطاع غير صالح للسكن بشكل أسرع.‏

لكنها ستفعل أكثر من ذلك. سوف تكون أيضًا بمثابة عصا يتم بها ضرب المحكمة الدولية في الوقت الذي تحاول فيه إسرائيل محاربة وإبعاد التحقيق في جريمة الإبادة الجماعية. وكان ادعاء إسرائيل المغطى بالكاد هو أن 15 من قضاة محكمة العدل الدولية البالغ عددهم 17 قاضيًا انحازوا إلى حجة جنوب أفريقيا المعادية للسامية بأن إسرائيل ترتكب إبادة جماعية. ‏

وقد اقتبست المحكمة باستفاضة تصريحات مسؤولين في الأمم المتحدة، بمن فيهم رئيس (الأونروا)، أن إسرائيل كانت تخطط بنشاط لإحداث أزمة إنسانية غير مسبوقة في غزة. والآن، وكما يشير السفير البريطاني السابق كريغ موراي‏‏، ‏‏فإن الاعترافات المنتزعة بالإكراه ضد 12 من موظفي الأونروا تعمل على "تقديم رواية دعائية مضادة لحكم محكمة العدل الدولية، وتقلل من مصداقية أدلة (الأونروا) أمام المحكمة".‏

‏وبشكل غير عادي، قامت وسائل الإعلام الغربية بعمل العلاقات العامة لإسرائيل نيابة عنها، وركزت بسعادة على مزاعم إسرائيل حول حفنة من موظفي (الأونروا) أكثر مما ركزت على قرار المحكمة الدولية بتقديم إسرائيل للمحاكمة بتهمة الإبادة الجماعية.‏

‏ومن النعم أيضًا بالنسبة لإسرائيل أن الدول الغربية الرائدة سرعان ما علقت ألوانها على الصاري. ويعزز تجميد التمويل ربط مصيرها بمصير إسرائيل. وهو يبعث برسالة مفادها أنها ستقف مع إسرائيل ضد المحكمة الدولية، مهما كان ما تقرره.

‏إن حربهم على (الأونروا) تهدف إلى أن تكون عملاً من أعمال الترهيب الجماعي الموجه نحو المحكمة. وهي علامة على أن الغرب يرفض قبول أن ينطبق القانون الدولي عليه، أو على الدولة العميلة له. إنها تذكير بأن الدول الغربية ترفض وضع أي قيود على حريتها في العمل –وأن إسرائيل ورعاتها هم الدول المارقة الحقيقية.‏









أطفال مدارس فلسطينيون في مدرسة غزة الابتدائية التابعة للأونروا، مدينة غزة، أيار (مايو) 2010 -‏‏(المصدر)



‏*جوناثان كوك Jonathan Cook: صحفي بريطاني حائز على جوائز. كان مقيما في الناصرة، إسرائيل، لمدة 20 عاما. عاد إلى المملكة المتحدة في العام 2021، وهو مؤلف ثلاثة كتب عن الصراع الإسرائيلي الفلسطيني‏‏: "‏‏الدم والدين: كشف القناع عن الدولة اليهودية Blood and Religion: The Unmasking of the Jewish State (2006)، "‏‏إسرائيل وصراع الحضارات: العراق وإيران وخطة إعادة تشكيل الشرق الأوسط"‏‏ (2008) Israel and the Clash of Civilisations: Iraq, Iran and the Plan to Remake the Middle East ‏‏و"فلسطين المتلاشية: تجارب إسرائيل في اليأس البشري"‏‏ (2008) Disappearing Palestine: Israel's Experiments in Human Despair.

*نشر هذا المقال تحت عنوان: By Hurting UN Agency, the West Sides With Genocide











‏لاجئون فلسطينيون في رفح، جنوب فلسطين خلال النكبة، 1948 ‏‏- (أرشيفية)‏