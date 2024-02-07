Thursday, 08 February 2024 12:19 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


التغير المناخي.. تحد يواجه المرأة العاملة بالقطاع الزراعي

2/7/2024 2:31:05 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) فرح عطيات عمان – ما تزال تعاني النساء في المملكة جملة من التحديات، تعيق تمكينها من التكيف مع التغيرات المناخية، بخاصة العاملات في القطاع الزراعي، وفق خبراء.
ومن بين التحديات التي أشارت إليها نساء مشاركات في“مؤتمر المرأة في العمل المناخي” أمس“شح مصادر المياه المخصصة للزراعة، وارتفاع درجات الحرارة وتكرار موجات الجفاف، ونقص وسائل التنقل الآمنة”.
وهذه التحديات ما تزال لا تجد طريقها لحلول ناجعة في سياسات الحكومات المتعلقة بالتعامل مع تغير المناخ، وفق ما أشار إليه خبراء في المؤتمر، الذي تنظمه مؤسسة القيم البيئية للتنمية المستدامة، وجمعية منتدى الاتحادات الفيدرالية، وبدعم من الحكومة الكندية.
يأتي ذلك في وقت تمثل فيه مشاركة المرأة في القوى العاملة في الأردن، عام 2022 نحو 14.3 %، ما يتركها ذات قدرة اقتصادية أقل تكيفا مع تغير المُناخ، وفق مدير مشروع المرأة في العمل المناخي في المؤسسة القيم وأمين عام وزارة البيئة الأسبق أحمد القطارنة.
وأكد، خلال افتتاح فعاليات المنتدى، على”أهمية مساهمات المرأة الشاسعة والمتنوعة في التصدي لتغير المُناخ، والذي يعكس مدى أهمية المساواة بين الجنسين، والتمكين لهن لتحقيق التنمية المستدامة، ومواجهة التحديات المُناخية”.
ولفت الى أن“التغير المُناخي يؤثر على الزراعة وموارد المياه، ومعرفة وخبرة النساء في ممارسات الزراعة المستدامة ضرورية للتكيف مع التغيرات، وللحفاظ على المياه، وتحسين الأمان الغذائي”.
وعلى الرغم من“تسليط الضوء على الزخم المتزايد لمشاركة النساء في مشاريع الطاقة المتجددة، وكفاءة الطاقة، تقوم المبادرات التي تقودها المرأة بدفع اعتماد تقنيات الطاقة النظيفة”.
وشدد على أن“مساهمة المرأة في مجال التعليم والبحث حول المُناخ أمراً ملحوظا، ومعززةً بذلك بناء القدرات وتعزيز الممارسات المستدامة”.
ولا بد من الاعتراف، بحد قوله“بأن هنالك تحديات مستمرة مثل العادات الثقافية، والوصول المحدود للموارد، والتمييز القائم على النوع الاجتماعي، وعقبات أمام مشاركة وقيادة النساء الكاملة في مبادرات التغير المُناخي”.
من جهته قال مساعد الأمين العام في وزارة الزراعة م. بكر بركات، أن التغيرات المُناخية أثرت بشكل كبير على حياة الناس في مختلف أنحاء العالم ومنها الأردن، نتيجة تفاقم التحديات التي يواجهها المجتمع بسبب ذلك التغير، ومنهم السيدات العاملات في قطاع الزراعة.
ولفت الى أن، المرأة في هذا القطاع“نتيجة تباين الظروف الُمناخية، وتأثيراتها المباشرة على الزراعة في المملكة، ومنها تذبذب إنتاج المحاصيل لارتفاع درجات الحرارة، وتقلبات الطقس”، يؤدي إلى خسائر في دخل الأسر الزراعية، كما ان التغيرات في أنماط الأمطار يمكن أن تؤدي الى فترات جفاف طويلة ومتواصلة، والذي يؤثر على الجدول الزمني للعمل الزراعي”.
ولا يقتصر الأمر على ذلك، بل إن“قلة المياه بسبب التغير المُناخي يؤثر على الزراعة ويدفع بالمرأة الى تعرضها للمزيد من الضغوطات للحصول على الموارد المائية لري المحاصيل، أو استخدامها في المنزل، مما رفع من عبء العمل عليها”، بحسبه.
وشدد على أن“وزارة الزراعة تلعب دوراً حيوياً في تعزيز دور المرأة العاملة في قطاع الزراعة، عبر التدريب الفني والإداري، والمهني وتمويل المشاريع الصغيرة”.
يشار إلى أن قطاع الزراعة يوظف 52 % من النساء اللواتي يعشن في مناطق الريف، فيما يمثل هذا القطاع 5.6 % من الناتج المحلي الإجمالي للأردن، وفق احصائيات وزارة الزراعة.
ولفت الرئيس والمدير التنفيذي لجمعية منتدى الاتحادات الفيدرالية روبك تشاتوبادياي، الى أن“هناك مشاريع صعبة يتم إدارتها بشكل إستراتيجي في الأردن والمغرب وتونس لتمكين المرأة، مع التركيز بشكل خاص على الدور القيادي في عدة مجالات مثل العمل المناخي”.
وشدد على أن“المنتدى يطمح يسعى لإبقاء العمل المناخي ضمن العناصر المحورية والشاملة في الخطاب السياسي الأوسع للحكومة”.
ويسعى المنتدى، بحسبه الى“إظهار الجهود لتسليط الضوء على الدور المميز الذي تلعبه المرأة في إدارة القضايا المتعلقة بالتغيير المناخي”.

MENAFN07022024000072011014ID1107823995

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث