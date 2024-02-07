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التقاعد المبكر للمرأة.. حسم من النمو الاقتصادي أم فائدة للأسرة؟

2/7/2024 2:31:05 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) هبة العيساوي عمان - ما بين سلبيات وإيجابيات التقاعد المبكر للمرأة في قانون الضمان الاجتماعي، يرى خبراء أن السلبيات تفوق الإيجابيات خاصة في ظل الظروف الاقتصادية للأسر وقلة مشاركة المرأة في سوق العمل.
وأوضح الخبراء في حديث لـ“الغد” السيناريوهات المحتملة للتقاعد المبكر في القطاعين العام والخاص، والحيرة التي تقع فيها المرأة عند تفكيرها بالتقاعد، أو في حال تم إحالتها للتقاعد المكبر إجبارا.
وفي هذا الصدد، يرى رئيس بيت العمال، حمادة أبو نجمة، أن التقاعد المبكر للمرأة من الجانب المادي يشكل معضلة كبيرة، خاصة إذا كانت هي المعيلة للأسرة أو مشاركة بفاعلية في إعالة الأسرة بجزء لا بأس فيه من كلف الحياة، وهذا يسبب مشكلة فيما يتعلق بكامل الأسرة.
وقال أبو نجمة إن“الأمر المؤسف أن الحكومة لا تلتفت إلى هذا الأمر بأي شكل من الأشكال، وليس هناك برامج أيضا لمساعدة هؤلاء النساء للحصول على مصدر رزق آخر، وبالتالي قد يتوجه بعضهن للحصول على المساعدات، إذا كانت الأسرة فقيرة، من صندوق المعونة الوطنية، وهو ما يزيد العبء على الحكومة.
ولفت إلى أن بعض النساء يتوجهن إلى أعمال في القطاع غير المنظم أو الاقتصاد غير المنظم، أو عدم العمل نهائيا، وبالتالي تعاني الأسرة من مشاكل في الدخل.
وبين أبو نجمة أن إجبار العاملين، وبشكل خاص الإناث على التقاعد المبكر، يحدث ضررا بالمؤسسات نفسها وبالخدمات الحكومية، لافتا إلى أن معظم الدوائر الحكومية بدأت تفتقد الخبرات، وتجلى ذلك بشكل ملموس في أكثر من مؤسسة خدمية.
وبين أن أسباب التقاعد المبكر في القطاع الخاص تكون واضحة، على رأسها أن المرأة نفسها ترغب بالتفرغ لرعاية الأسرة، التي تستنزف الكثير من وقتها وجهدها، ولذلك تضطر المرأة إلى التقاعد والتفرغ، وهذا أمر طبيعي.
وأضاف أن المرأة المتقاعدة مبكرا تفقد قدرات معرفية وخبرات العمل، ما يؤدي إلى عزلتها الاجتماعية، وهذا جانب ينبغي أن نهتم به، خصوصا وأنها إن عادت مرة أخرى للعمل فلن يكون مستواها كما كان عليه، من حيث الموقع الوظيفي أو التخصص وما إلى ذلك؛ لانها انقطعت فترات كان من المفترض أن تكتسب فيها خبرات إضافية.
وتابع:“لذلك يمكننا أن نعرف لماذا يتقدم الذكور على الإناث دائما في مجالات العمل، وفي المرتبة الوظيفية والقيادية”.
وبين أبو نجمة أن هذا“عامل مهم وله تأثير كبير، إضافة الى التأثير على نمو الاقتصاد الوطني الذي يفتقد مساهمة المرأة المتقاعدة قبل الأوان”.
ولفت إلى أن بعض الدراسات تؤكد أن الانقطاع عن العمل أو عدم ممارسته يؤدي إلى ضعف أو قلة النشاط البدني وممارسة الحركة بشكل فعال، وبالتالي يؤدي إلى زيادة أخطار الإصابة بالأمراض المزمنة نتيجة ذلك، وهذا أمر ثابت علميا في بعض الدراسات، ويعني ذلك أن هناك تأثيرا شخصيا على المرأة في حياتها وصحتها.
وقال:“علينا ألا ننسى أيضا التأثير النفسي على المرأة التي تشعر أنها أصبحت غير فعالة في إطار المجتمع، وفي علاقاتها التي تقل، ومن المحتمل أن تصل إلى مرحلة العزلة الاجتماعية، على اعتبار أن كثيرا من العاملات يكون العمل هو مصدرهن الرئيسي للتواصل مع الآخرين”.
ومن السلبيات الأخرى، بحسب أبو نجمة، بالنسبة للموظفين الحكوميين أن“المرأة عندما تترك العمل يقل دخلها بشكل كبير، إلا إذا وجدت عملا آخر، لكن هناك صعوبة هذه الايام في العثور على الأعمال البديلة في كثير من الاحيان، وبالتالي فإن التقاعد المبكر إيجابي لمن تحصل على عمل بديل يضاف إلى الراتب التقاعدي المبكر، لكنه سيكون سلبيا على من لا تحصل على فرصة عمل جديدة، ومن جهة أخرى قد يكون التقاعد إيجابيا من ناحية رعاية الأسرة”.
وأوضح أن التقاعد المبكر ينقسم إلى نوعين: الأول في القطاع العام، والآخر في القطاع الخاص، لكن الفرق أنه في القطاع العام هناك توجه حكومي منذ سنوات لإنهاء خدمات عدد كبير من الموظفين بالتقاعد المبكر، سندا لنظام الخدمة المدنية، وهذا الأمر ينطوي على ظلم شديد للعاملين والموظفين، إذ إنهم ربما يكونون في سن مناسبة لمواصلة العمل والعطاء.
بدوره، أوضح خبير التأمينات والحماية الاجتماعية، موسى الصبيحي، السيناريوهات المتوقعة للتقاعد المبكر للمرأة في قانون الضمان الاجتماعي.
غير أن الصبيحي لا يشجّع المرأة على التقاعد المبكر؛ لأن مدد الاشتراك في هذه الحالة عادةً ما تكون قليلة نسبيا، لأنّ الراتب يكون مُخفَّضاً بنسب ليست قليلة تبعاً لسن المؤمن عليها عند تقديمها طلب الحصول على هذا الراتب.
وأوضح أن هناك أربعة سيناريوهات للتقاعد المبكر للمرأة، وفقاً لأحكام قانون الضمان الاجتماعي، وبحسب واقع حالها كمؤمّن عليها، ولكل سيناريو شروطه.
وقال إن السيناريو الأول يكون بانتهاء خدمة المؤمّن عليها وإيقاف اشتراكها بالضمان، وذلك بإكمالها مدة اشتراك لا تقل عن 25 سنة (300 اشتراك)، وإتمامها سن الخامسة والأربعين، وأن تتقدم لمؤسسة الضمان الاجتماعي بطلب الحصول على هذا الراتب، حيث يُخصّص لها راتب التقاعد المبكر من بداية الشهر الذي تُقدم فيه الطلب.
وأضاف: أما السيناريو الثاني فيكون بانتهاء خدمة المؤمّن عليها وإيقاف اشتراكها بالضمان، وإكمالها مدة اشتراك لا تقل عن 19 سنة (228 اشتراكا)، وإكمالها سن الخمسين، وأن تتقدم لمؤسسة الضمان بطلب الحصول على هذا الراتب.
وتابع:“في حين أن السيناريو الثالث خاص بالمؤمن عليهن اللواتي تم شمولهن بالضمان لأول مرة اعتبارا من تاريخ 1 / 10 / 2019 (تاريخ نفاذ القانون المعدل رقم 24 لسنة 2019).. وشروطه هي انتهاء خدمة المؤمّن عليها وإيقاف اشتراكها بالضمان، وإكمالها مدة اشتراك لا تقل عن 19 سنة (228 اشتراكا)، وإكمالها سن الثانية والخمسين، وأن تتقدم لمؤسسة الضمان بطلب الحصول على هذا الراتب”.
وزاد:“أما بالنسبة للسيناريو الرابع، فهو خاص بالعاملات في المهن الخطرة، ومن شروطها انتهاء خدمة المؤمّن عليها وإيقاف اشتراكها بالضمان بعد إكمالها سن الخامسة والأربعين، وإكمالها مدة اشتراك بالضمان لا تقل عن 15 سنة (180 اشتراكا) شريطة أن تكون قد عملت في آخر عشر سنوات بمهنة خطرة لمدة لا تقل عن (60) شهراً، وأن تكون المنشأة التي عملت لديها قد شملتها بالمهن الخطرة، وأن تتقدم لمؤسسة الضمان بطلب الحصول على هذا الراتب.

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