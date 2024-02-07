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الهواري: إعداد قوائم باحتياجات القطاع الصحي في غزة لتوجيه الدعم إليه

2/7/2024 2:31:05 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) محمد الكيالي عمان - أكد وزير الصحة الدكتور فراس الهواري أن جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، عبّر منذ بداية العدوان على قطاع غزة، عن موقف الأردن الثابت والواضح بالوقوف إلى جانب الأشقاء الفلسطينيين في هذا القطاع، من خلال المطالبة بالوقف الفوري للعدوان وحماية المدنيين الأبرياء.
وشدد الهواري خلال افتتاح أعمال المؤتمر الدولي الأول لإعمار القطاع الصحي في غزة أمس، أن جلالته شدد على تقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية التي تخفف معاناة الغزيين وضمان وصولها إليهم، والذين يعيشون أوضاعا كارثية.
ويأتي المؤتمر الدولي بتنظيم من نقابة الأطباء والجمعية الطبية العربية الأميركية الوطنية NAAMA بالتشارك مع نقابات مهنية ومؤسسات مجتمع مدني وجمعيات ومؤسسات دولية من أكثر من 25 دولة.
ولفت وزير الصحة إلى أن جلالة الملك ترجم هذا الموقف على أرض الواقع من خلال إرسال المستشفيات الميدانية إلى غزة وخان يونس، بالإضافة إلى نابلس، وإرسال مواد الإغاثة والمعدات والمستلزمات الطبية عبر جسر الملك الحسين وعبر معبر رفح، أو حتى من خلال تزويد المستشفيات الأردنية الميدانية بالأدوية والمستلزمات الطبية عبر الإنزالات التي قامت بها طائرات سلاح الجو الملكي، بتوجيه مباشر من جلالته ومتابعة حثيثة من ولي عهده الأمير الحسين بن عبدالله.
وأكد الهواري أن العدوان على غزة أسفر عن وقوع الآلاف من الشهداء، وترك الكثير ممن بقي على قيد الحياة يعانون الإعاقة الجسدية والنفسية والتشوهات والألم والجوع والجفاف.
وأضاف أن المرافق التي نجت من القصف تعمل فوق طاقتها، وكثيرا ما تتعطل الخدمات الصحية بسبب انقطاع الكهرباء.
وأشار إلى أن هذه التحديات تزيد المخاطر التي تهدد صحة السكان الذين يتعرضون إلى أخطار متزايدة أكثر من ذي قبل، "وهذا ما يدعونا اليوم لحشد كافة الجهود لإعادة إعمار القطاع الصحي الذي يحتاج إلى الكثير من الدعم السخي، ومن مختلف دول العالم، إلى جانب ضمان تدفق المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى غزة دون عوائق".
وناشد العالم للاستجابة لمعاناة الشعب الفلسطيني، وتحديدا للقطاع الصحي في غزة، والذي عانى الاستنزاف على مدار الساعة، والإنهاك المتواصل لكوادره الصحية المحدودة من الأطباء والممرضين والمخبريين وسائقي سيارات الإسعاف، الذين يعملون على مدار الساعة لاستقبال أفواج لا تنتهي من الشهداء والجرحى بإصابات متفاوتة.
ودعا الهواري إلى تحديد كل ما يحتاجه قطاع الصحة في غزة من بنية تحتية، وأجهزة ومعدات طبية وغير طبية، وكوادر صحية وخبرات ومؤهلات ومعرفة تمكنه من أداء دوره الإنساني على أكمل وجه، ووضع قوائم بهذه الاحتياجات حتى يتسنى للداعمين من الدول والمنظمات والأفراد، توجيه الدعم بناء على الاحتياجات المحددة، وبما يضمن استئناف المنشآت الحيوية والمستشفيات عملها لتقديم خدماتها للفلسطينيين في القطاع.
وتحدث خلال افتتاح المؤتمر، أطباء ومختصون صحيون من مختلف دول العالم، منهم ممثلة منظمة الصحة العاليمة ورئيس مبادرة إعمار القطاع الصحي الدكتور عمر لطوف.
بدوره، قال الرئيس المشارك لمبادرة إعمار القطاع الصحي في غزة الدكتور فوزي الحموري، إن العدوان على قطاع غزة أدى إلى حدوث أضرار لم يسمع بها أحد عبر التاريخ الحديث.
وقال الحموري إن الحرب أسفرت عن استشهاد أكثر من 27 ألف فلسطيني، منهم 12 ألف طفل و9 آلاف امرأة.
ولفت إلى إصابة نحو 67 ألف فلسطيني، بالإضافة إلى 700 ألف آخرين مصابين بالأمراض المعدية جرّاء النزوح.
وقال إن 60 ألف امرأة حامل لا يستطعن الحصول على أي رعاية أمومة، و350 ألف مريض بأمراض مزمنة لا يملكون الدواء، ومن بينهم أطفال مرضى بالسكري لا يجدون الأنسولين.
وأكد أن هناك نحو 10 آلاف مريض بالسرطان بلا رعاية بسبب استهداف مستشفيي السرطان الوحيدين من قبل جيش الاحتلال.
وأوضح أن العدوان على غزة، أدى إلى خروج 20 مستشفى و53 مركزا صحيا عن الخدمة، وتدمير 122 سيارة إسعاف، واستشهاد 340 من العاملين في مجال الرعاية الصحية. وطالب بوضع أسس لإعادة بناء ما تم تدميره، لأن شعب غزة لديه الحق بالحصول على الرعاية الصحية مثل أي شعب آخر.
من جانبه، قال نائب رئيس اتحاد الأطباء العرب نقيب الأطباء الدكتور زياد الزعبي إن المؤتمر يعتبر الأول من نوعه الذي يناقش حالة القطاع الصحي والمؤسسات الطبية والتعليمية الصحية في قطاع غزة وسبل إعادة إعمارها.
وأشار الزعبي إلى أنه سيتم تقديم تقرير ودراسات ميدانية وخطط لإعادة بناء وتشغيل القطاع الصحي في غزة ضمن إطار عمل دولي منظم إنهاء الحرب.
وشدد على أن نقابة الأطباء ومنذ بداية الحرب على القطاع، تواصلت مع مؤسسات طبية ودولية عدة في محاولة لإيجاد الوسيلة لإرسال المواد الطبية وتأمين وصول الأطباء الأردنيين إلى قطاع غزة، من أجل المشاركة في علاج الجرحى.
وأوضح أن هناك ما يزيد على 1000 طبيب في المملكة على أتم الجهوزية للتوجه إلى غزة وبشكل فوري لعلاج المرضى وجرحى الحرب هناك.
ودعا ممثلي الدول المشاركة إلى العمل على التنسيق والضغط على حكوماتهم لتقديم المساعدات إلى غزة، والسعي لإعادة إعمار القطاع بشكل فوري.
وتضمنت محاور المؤتمر، ورش عمل متنوعة كما تم إطلاق مبادرة للتبرعات لإعمار القطاع الطبي بغزة.
بدوره، قال مدير عام الخدمات الطبية الملكية العميد الطبيب يوسف زريقات إن 77 بعثة طبية أردنية توجهت إلى غزة في السنوات الماضية عبر المستشفى الميداني الأردني في القطاع.
وأكد زريقات أنه تم علاج نحو 77 ألف حالة مرضية في المستشفى الميداني، مشددا على أن الخدمات الطبية الملكية تابعت 5400 حالة طوارئ، وأجرت 184 عملية جراحية.
ولفت إلى أن المستشفى الميداني الأردني في خان يونس تم تجهيزه بـ35 سريرا وغرفتي عمليات و44 حاضنة أطفال، حيث جرى فيه علاج نحو 44 ألف حالة منها 10 آلاف حالة طوارئ.
وشدد على أن الجيش العربي ملتزم بدوره الإنساني لإخوته في قطاع غزة تنفيذا لتوجيهات جلالة الملك بهذا الخصوص.

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