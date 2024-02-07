Thursday, 08 February 2024 12:19 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


دراسة: آثار ايجابية للتغذية على تنمية الطلبة

2/7/2024 2:31:05 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) آلاء مظهر عمان– كشفت النتائج الاولية للدراسة التقيمية لأثر الوجبات الصحية ضمن "البرنامج الوطني للتغذية المدرسية"، إن نموذج الوجبة الصحية يساهم بخفض متوسط عدد أيام الغياب عن المدرسة، ويزيد التنوع الغذائي ومستويات الطاقة عند الطلبة.
وأظهرت الدراسة المشتركة التي أعلن عن نتائجها أمس في فندق لاند مارك، إن النساء العاملات في المطابخ الانتاجية التابعة للبرنامج ازدادت دخولهن وارتفعت مشاركتهن بسوق العمل، بالاضافة الى ارتفاع نسبة التقبل لدى أزواجهن فيما يتعلق بنسبة أُجور النساء.
واستهدفت الدراسة التي اجراها برنامج الأغذية العالمي بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، بدعم من البنك الدولي طلبة المدارس ضمن المراحل التعليمية الأساسية (الصف الأول وحتى السادس الأساسي) العام الدراسي الماضي في المناطق المستهدفة بالنموذج الصحي للبرنامج الوطني للتغذية المدرسية في الأردن.
وزير التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي د. عزمي محافظة، قال ان التغذية المتزنة لها العديد من الاثار الايجابية على تنمية الطلبة جسميا ونفسيا واجتماعيا، وعلى عوامل الدافعية للتعلم وحب الاستطلاع ونزعة الاستكشاف والتي تعتبر الاساس في عملية النمو المعرفي، ما ينتج طلبة اصحاء يشكلون نواة لمجتمع يتسم افراده بالقدرة على المشاركة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والحد من مشكلتي الفقر والبطالة وانتشار الامراض.
وأضاف محافظة، إن البرنامج الوطني للتغذية المدرسية يقدم وجبات مدرسية لـ520 ألف طالب وطالبة في اغلب مديريات التربية والتعليم، لافتا الى انه ينفذ عبر نموذجين" الوجبة الصحية والبسكويت بنوعيه (بسكويت التمر والبسكويت المدعم)".
وأشار، الى أن الوجبة الصحية تحتوي على "حبة معجنات وحبة خيار وحبة فاكهة (موز او تفاح)" في 11 مطبخا إنتاجيا لمدة ستين يوما في الفصل الدراسي الواحد، كما ان هذا النموذج يوفر فرص عمل للنساء العاملات في هذه المطابخ الانتاجية، اما البسكويت فيقدم للطلبة على مدار 50 يوما في الفصل الدراسي الواحد، حسب خطة اجرائية يتم تعميمها على المديريات المستهدفة بالبرنامج.
وأوضح ان الدراسة بالشراكة ما بين الوزارة ووحدة تقييم الاثر الانمائي التابعة للبنك الدولي ، ومكتبي التقيم والبرامج المدرسية التابعيين لبرنامج الاغذية العالمي.
وبين محافظة ان الدراسة جاءت استجابة للحاجة المتزايدة من جانب الوزارة والجهات المانحة للكشف عن ادلة عالية الجودة حول اداء البرنامج وتأثيره على المستفيدين، حيث ستسهم نتائجها في اتخاذ القرارات البرامجية والسياسية المتعلقة بالتغذية المدرسية في الأردن، وكذلك ستدرج في قاعدة الأدلة الدولية ما يجعل الاردن دولة رائدة في جهودها لتقييم التدخلات التغذية المدرسية.
بدوره، قال المدير القطري والممثل المقيم لبرنامج الأغذية العالمي في الأردن البيرتو منديز، أن اليوم يشكل محطة قياس اساسية في برنامجنا، حيث نستمع لنتائج قياس الاثر،لافتا الى أن التقييم يكشف، الأثر عن منافع ملموسة لنموذج الوجبة الصحية لدى الأطفال المستفيدين والسيدات العاملات في المطابخ الانتاجية.
وبين منديز، إن توسيع نطاق هذا البرنامج سيوفر سنوياً ما قيمته 10 ملايين دولار أميركي من الفواكه والخضراوات، من حوالي 1500 مزارع محلي، ويدعم سبل عيش 450 خبازاً وعاملاً، ويوظف 1250 امرأة في 50 مطبخ إنتاجي في مختلف أنحاء الأردن. وأكد التزام برنامج الأغذية العالمي بمواصلة دعم الوزارة، للوصول لنموذج وجبات صحية موسع ومستدام بما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية للتغذية المدرسية.
ويتألف تقييم الأثر من مكونين رئيسيين، الأول يبحث فيما إذا كان الأطفال الذين يتلقون وجبات صحية يستفيدون من منافع أكبر مما يستفيده الأطفال الذين يتلقَّونَ البسكويت المحشو بالتمر، أما الثاني فهو يستكشف ما إذا كانت السيدات اللواتي يعملن في المطابخ الإنتاجية لإعداد الوجبات، يشهدنَ أي تغييرات في نمائهن الاجتماعي والاقتصادي، مقارنة مع السيدات اللواتي لم تُعرَض عليهنّ فرصة عمل لدى البرنامج.
يذكر أن تقييم الأثر، الذي تم إجراؤه بالشراكة مع إدارة تقييم الأثر الإنمائي (DIME) لدى البنك الدولي، يعد أحد الركائز الأساسية لمجموعة الأدلة التي يستثمر فيها برنامج الأغذية العالمي ووزارة التربية والتعليم لإرشاد وتوجيه التوسع بنموذج الوجبات الصحية، وقد اشتمل حجم العيّنة على 473 مدرسة، و599 امرأةً ممَّن تقدَّمن بطلبات للعمل في المطابخ الإنتاجية وعائلاتهنّ.
وشارك في أعمال الجلسة ممثلون عن وزارة التربية والتعليم، والوزارات والجهات الحكومية المعنية، والشركاء التنمويون والجهات المانحة، والجمعية الملكية للتوعية الصحية، وإدارة تقييم الأثر الإنمائي في البنك الدولي، ومكتبا التقييم التابع لبرنامج الأغذية العالمي، والقُطري لبرنامج الأغذية العالمي في الأردن.

MENAFN07022024000072011014ID1107823992

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث