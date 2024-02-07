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المياه: خطط لرفع كفاءة مياه الزراعة من خلال المعالجة

2/7/2024 2:31:05 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) إيمان الفارس عمان - تنصب مساعي وزارة المياه والري المقبلة على رفع كفاءة المياه في الزراعة عبر زيادة استغلال المياه المعالجة، متوائمة وتأكيدات التقرير الأخير للبنك الدولي، إزاء ضرورة تعزيز تلك الكفاءة؛ إثر زيادة الطلب على المياه في الأردن.
في حين أشار التقرير الصادر مؤخرا عن البنك الدولي، والذي حصلت "الغد" على نسخة منه، لمؤشرات انخفاض نصيب الفرد من المياه بنسبة 30 % بحلول العام 2040، أكد الأمين العام لوزارة المياه والري د. جهاد المحاميد تركيز الاستراتيجية الوطنية للمياه للأعوام 2023 – 2040، على تعزيز استغلال المياه غير التقليدية.
وقال المحاميد، في تصريحات لـ"الغد"، إن استغلال المياه غير التقليدية يتمثل في رفع كفاءة المياه بالزراعة، عبر إدخال التكنولوجيا، وزيادة استغلال المياه المعالجة في الزراعة، والتركيز على زيادة استغلال المياه المالحة.
وأضاف أن "المياه والري" تتجه لتحلية مياه البحر بهدف تأمين مصدر مائي جديد للشرب"، مشيرا، لإضافة فصل كامل ضمن الاستراتيجية تحت مسمى "منعة المناخ لتخفيف الأثر من التغيرات المناخية على المصادر المائية".
وفي ضوء مؤشرات أبدى "البنك الدولي" تخوفاته حيالها، تتمثل في انخفاض توافر المياه للزراعة والمدن والشركات والنظم الاجتماعية (انخفاض نصيب الفرد من المياه بنسبة 30 % بحلول العام 2040، بينما يزداد الطلب على المياه جراء النمو السكاني والاقتصادي، أشار المحاميد لتوجه وزارته، نحو تبني مفاهيم الاقتصاد الدوار والمتمثل باستغلال المياه الخارجة من الصناعة وإعادة استخدامها ايضا في الصناعة.
وبين بهذا الخصوص، أن "المياه والري" تتجه لـ"تطبيق مفاهيم الصرف الصحي اللامركزي لرفع كفاءة أنظمة الصرف الصحي، وايضا زيادة استغلال المياه المعالجة في الأنشطة الزراعية".
كما "تم إضافة الترابط بين القطاعات ضمن الاستراتيجية والتي تضم قطاعات المياه والزراعة والطاقة والنظام البيئي، بهدف الاستخدام الامثل للموارد المتاحة واستدامة الموارد المائية"، بحسبه.
وعودة لتفاصيل التقرير الذي حمل عنوانه "العمل بشأن تغير المناخ في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا - رؤى رئيسية من مناخ البلد وتقارير التنمية، أكد البنك الدولي الحاجة لبذل جهود متضافرة لتحويل التحديات إلى فرص في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لافتا لأن تقاريره الستة المكتملة الخاصة بمصر والعراق والأردن والمغرب وتونس والضفة الغربية وقطاع غزة، تقدم خريطة طريق لصانعي السياسات وأصحاب المصلحة الآخرين.
وأضاف "توفر هذه التقارير مسارات سياسية واستثمارية قيّمة، تهدف إلى تنسيق أهداف المناخ والتنمية، وهو أمر بالغ الأهمية لتعزيز التكيف والقدرة على الصمود وتحقيق أهداف التنمية الأوسع".
أما عن الأردن، فأوصت تلك التقارير بأهمية تحديد الفئات الأكثر عرضة للخطر والمعرضة للأحداث المناخية واستهداف برامج الحماية الاجتماعية وفقا لذلك، مستعرضا مثالا على اعتماد الأردن "استبدال المياه العادمة المعالجة عن المياه العذبة في الزراعة".
واعتبر أن ذلك "تدخل واعد للحد من استخدام المياه العذبة في الزراعة"، متوقعا "مكاسب كبيرة من تحويل اختيار المحاصيل نحو محاصيل أقل استهلاكاً للمياه، وأكثر مرونة في مواجهة المناخ وزيادة إنتاجية المحاصيل"، وذلك في سياق كفاءة استخدام المياه لمزيج المحاصيل الحالي.

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