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صندوق الأمم المتحدة: أزمة اللاجئين السوريين ما تزال تؤثر على الأردن

2/7/2024 2:31:04 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) سماح بيبرس عمان – قال صندوق الأمم المتحدة للسكان في تقرير حول الأزمة السورية، أن أزمة اللاجئين السوريين ما تزال تؤثر بشكل كبير على منطقة الشرق الأوسط، بخاصة الأردن.
ولفت التقرير، إلى أن الحفاظ على الأمن في مخيمات اللاجئين تعتبر مشكلة مستمرة، بخاصة مع تكرار حوادث إجرامية، والعنف القائم على النوع الاجتماعي.
وأضاف، بالرغم من أن الحكومة نفذت تدابير لتحسين أمن المخيمات، إلا أنه من الضروري بذل المزيد من الجهود لحماية اللاجئين فيها، بخاصة النساء والفتيات. وذكر أنّه مع وجود 1.3 مليون سوري بجميع أنحاء البلاد، يواصل الصندوق في الأردن تقديم الخدمات الأساسية للاجئين والمجتمعات المضيفة في جميع أنحاء البلاد.
وقد شارك الصندوق بنشاط في مساعدة اللاجئين السوريين في الأردن منذ بداية الأزمة، عبر ضمان الصحة والحقوق الجنسية والإنجابية، ودعم مقدمي الخدمات، ومعالجة العنف القائم على النوع الاجتماعي، والدعوة للمساواة بين الجنسين، مشيرا الى أنه في عام 2023، حققت خطوات كبيرة بتكامل الصحة والحقوق الجنسية والإنجابية، وفي منع العنف القائم على النوع الاجتماعي والممارسات الضارة والاستجابة لها.
وقدم الصندوق خدمات الصحة الجنسية والانجابية لحوالي 94 الف مستفيد، والتعامل مع 8.820 الف حالة عنف قائم على النوع الاجتماعي، ودعم 12.8 ألف فتاة ومراهقة عبر برامج مختلفة.
وكان الصندوق قد خصص 11 مليون دولار لتنفيذ مشاريعه في الأردن للعام الحالي، من أصل 132.5 مليون دولار خصصها لنشاطاته في 5 دول، تستضيف لاجئين سوريين، وهي تركيا ، لبنان، الأردن، العراق ومصر. وقال في تقرير يلخص احتياجات التمويل في هذه البلدان، إنه رغم جهود الجهات الفاعلة الإنسانية، ما تزال الأزمة السورية من أكثر حالات الطوارئ الإنسانية تعقيدًا في العالم.
وكان الصندوق قد ذكر أنّه الاحتياجات المطلوبة لمواصلة تقديم خدماته في الأردن "ما تزال مرتفعة"، في ظل التحديات الإنسانية الواسعة والمستمرة في المنطقة، والتضخم والركود الاقتصادي، فضلا عن آثار الحرب في أوكرانيا.

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