زيارات الملك للمحافظات.. نهج حول اللقاءات إلى إنجازات

MENAFN - Alghad Newspaper) محافظات

منذ أن تولى الملك عبدالله الثاني سلطاته الدستورية، حرص على التواصل المباشر مع أبناء شعبه عبر زيارات متكررة، عكست حنكة القيادة الرشيدة في تلمس مطالب وهموم المواطنين.

فهي ليست مجرد لقاءات رسمية، بل نهج فريد وفلسفة حكم، استطاع من خلالها الملك ليس فقط تقريب المسافات بل امتدت إلى اختصار الوقت في تحقيق الطموحات وتلبية الاحتياجات.



ويعتبر أبناء المحافظات أن الزيارات الملكية المتكررة كان لها الأثر الكبير في تحسين وتطوير واقعهم، وحققت العديد من المشاريع التي طالما انتظروها، حتى باتت هذه الزيارات بوابة تحقيق الأحلام والتطلعات، وطريق ترسم خطى التنمية المستدامة.



مشاريع ملكية كبرى لا تتوقف



وأسفرت الزيارات الملكية المتتالية للمحافظات، وما أعقبها من متابعات حثيثة للديوان الملكي، عن تتويج عدة مشاريع تنموية وخدمية كبرى، فعلى سبيل المثال لا الحصر، شهدت محافظة عجلون أكبر إنجازاتها بعد الزيارات الملكية للمحافظة، وعلى رأسها إنجاز مشروع التلفريك، ومستشفى الإيمان الحكومي، إضافة إلى تنفيذ العديد من المبادرات الملكية الأخرى التي أحدثت وفق متابعين، نهضة تنموية شاملة، بحيث استفاد منها المجتمع المحلي بأكمله.



وتؤكد فاعليات مختلفة أن زيارات جلالة الملك عبد الله الثاني للمحافظة، كانت تتزامن مع إطلاق عشرات المبادرات التي طالت مختلف القطاعات، ولعل مشروع التلفريك كان أهمها وأبرزها حيث شكل نقلة نوعية تنموية وسياحية للمحافظة.



يقول الناشط سليمان القضاة لقد تحققت العديد من رؤى جلالة الملك عبدالله الثاني لعجلون، مؤكدا أن مشروع التلفريك له أكثر من ميزة، فهو مشروع تنموي كبير بات يحدث فرقا كبيرا في محافظة بحجم عجلون مساحة وسكانا، حيث وفر المشروع 100 وظيفة مباشرة ونحو 800 فرصة غير مباشرة، ونشط الحركة الاقتصادية في عجلون.



ويقول رئيس مجلس المحافظة السابق الدكتور محمد نور الصمادي، إن حديث ولقاء جلالة الملك مع أبناء المحافظة كان دائما ينبع من القلب إلى القلب، ومفعم بالحب والأخوة والحرص على بناء دولة عصرية بتعاون الجميع.



وأكد النائب الأسبق عرب الصمادي أن التوجيهات والزيارات الملكية للمحافظة أسهمت بدعم فرص الاستثمار، وتعزيز التنمية في مختلف المجالات خاصة البيئية والسياحية، ولتعزيز النهج التواصلي بين الملك وشعبه، وللتأكيد على ضرورة أن تستفيد المحافظة من الميزات النسبية الزراعية والبيئية والطبيعية والسياحية التي تتمتع بها.



وأشاد الصمادي بالإنجازات التي تحققت في عهد جلالته وتوجيهاته المستمرة للنهوض بعمل مجالس المحافظات وتسريع تنفيذ المشاريع وتذليل العقبات والتحديات التي تواجهها ودعم اللامركزية لإنجاحها، والعمل التشاركي بين كافة الجهات والقطاعات للوصول إلى تنمية حقيقية تنعكس على الوطن والمواطن.



الملك يحقق المطالب ويجعل الحلم واقعا



وفي محافظة اربد، تحققت المطالب التي ينادي بها السكان، وباتت العديد من أحلام التنمية واقعا بعد الزيارات الملكية للمحافظة وألويتها منذ تسلمه سلطاته الدستورية والاستماع لاحتياجات ومطالب المواطنين على أرض الواقع.



ولبى الملك احتياجات لواء المزار الشمالي بعد أن قام بالاستماع إلى مطالب المواطنين خلال لقائه بهم عام 2011 من خلال إنشاء مصنع للألبسة وبناء عدد من المدارس في اللواء وتطوير المراكز الصحية وتحويلها إلى شاملة.



ووجه جلالته بإنشاء عدد من المراكز الشبابية، وتقديم التمويل اللازم لصناديق القروض الدوارة لدعم الجمعيات الخيرية العاملة في اللواء.



وتفقد جلالته مدرسة أروى بنت الحارث الأساسية، واطلع على واقع المبنى الذي تأسس عام1950، ويعاني من قدم البناء وضيق الغرف الصفية وعدم توفر المرافق اللازمة.



وأوعز جلالته بإنشاء مبنى جديد للمدرسة لتأمين بيئة تعليمية آمنة لـنحو300 طالبة في المرحلة الأساسية.



يقول المدير التنفيذي لبلدية المزار الشمالي المهندس اياد الجراح إن جميع المطالب التي أمر بتنفيذها جلالة الملك بعدما كانت حلما أصبحت واقعا وأسهمت في تحسين الواقع الخدماتي في اللواء وتشغيل المتعطلين عن العمل.



واستذكر رئيس لجنة السياحة في مجلس محافظة اربد سمير عديلات زيارة جلالته لمنطقة أم قيس الأثرية، وما كان له من انعكاس إيجابي كبير جعلها محجا للسياح والزوار وتنشيط الحراك السياحي فيها ودعم تمكين المجتمعات المحلية لزيادة فرصها من عوائد السياحة في المنطقة.



وقال إن جلالة الملك وجه بإنشاء مخطط شمولي لمدينة أم قيس الأثرية وهو ما بدأت الجهات المعنية بتنفيذه على أرض الواقع لتطوير الموقع ليسهم بتسويق بما تزخر به من آثار ومناظر طبيعية جاذبة للسياح عربا وأجانب وتسهم في عمل لأبناء المنطقة.



واطّلع جلالة الملك عبدالله الثاني، خلال زيارته قبل سنوات إلى مدينة الحسن الصناعية في محافظة إربد، على مجموعة من المشاريع الإنتاجية الريادية الهادفة إلى توفير فرص عمل للمواطنين، وتمكين الشباب ودعمهم وإطلاق إبداعاتهم.



وزار جلالته ضمن نهج متابعة المشاريع التي أوعز بها، مشروع مصنع الأجهزة المنزلية، الذي أنشئ بمبادرة ملكية سامية وبقيمة 150 مليون دينار، بهدف إيجاد فرص عمل لأبناء المحافظات، وتشجيع الاستثمارات وتحقيق توزيع عادل لمكتسبات التنمية في جميع مناطق المملكة.



واطلع على عمل وإنجازات حاضنة الشمال للأعمال الإبداعية في مدينة الحسن، والتي افتتحها جلالته عام 2006، وهي إحدى المراكز التابعة للشركة الأردنية للإبداع، والتي تعنى بدعم الريادة والإبداع من خلال اكتشاف طاقات الشباب، وتحويل أفكارهم الخلاقة إلى مبادرات تنموية وتوجيهها نحو متطلبات التنمية، وتشجيع تحويل نتائج البحوث العلمية في الجامعات الأردنية إلى واقع عملي.



وأسهمت زيارة الملك لصوامع الشمال في محافظة إربد وتفقده للمخزون الإستراتيجي للقمح والشعير بتطوير الصوامع لتلبي احتياجات المحافظة ضد أي طارئ يمكن أن يتعرض له الأردن مستقبلا.



زيارات ملكية تخرج بمشاريع تنموية



وقال رئيس بلدية غرب إربد جمال البطاينة إن الزيارات الملكية لألوية محافظة اربد منذ استلامه سلطاته الدستورية أسهمت بالنهوض بالواقع الخدماتي والمعيشي للمواطنين وتحسين الخدمات، مؤكدا أن جميع المطالب التي أمر الملك بتنفيذها في الألوية اصبحت واقعا وخصوصا وأن جلالته يحرص على متابعة ما أمر به.



وشهدت محافظة الكرك منذ تولي الملك عبدالله سلطاته الدستورية العديد من الانجازات التنموية الكبيرة التي تحققت على مستوى الخدمات المختلفة، بفضل المبادرات الملكية السامية والمتابعة الدائمة والحرص على انجازها وتقديم الخدمات للمواطنين بأفضل مستوياتها، وخصوصا في مجالات الطرق وبناء المدارس والرعاية الصحية.



نقلات نوعية أعقبت اللقاءات الملكية



ويؤكد رئيس مجلس محافظة الكرك الدكتور عبدالله العبادلة أن المحافظة شهدت على مدار الـ 25 عاما، تطورا كبيرا في مستوى الخدمات المختلفة.



وبين أن توجيهات جلالة الملك كانت ذات أثر بالغ وكبير في تسريع وتيرة تقديم كافة الخدمات للمواطنين وخصوصا في مجال الرعاية الصحية وتوفير خدمات صحية مختلفة بمستشفى الكرك الحكومي من خلال التوسعة التي حدثت بالمستشفى.



وقال العبادلة إن لقاءات جلالة الملك مع وجهاء وشخصيات ومسؤولين بمحافظة الكرك خلال زياراته للمحافظة أو بالديوان الملكي العامر كان لها الاثر الكبير في سرعة إنجاز المشاريع، وتوجيه الجهد الرسمي نحو تنفيذ ما من شأنة توفير أفضل الخدمات للمواطنين بمختلف مناطق المحافظة.



إنجازات كبيرة برعاية ملكية



وتبرز منطقة العقبة الخاصة كواحدة من رؤى جلالة الملك عبدالله الثاني التي أطلقها منذ 23 عاما لتصبح مركزا لوجستيا عالميا ووجهة متكاملة للاستثمار والترفيه والتجارة وأنموذجا للإدارة الحديثة.



وتحتضن العقبة حاليا استثمارات موزعة على قطاعات حيوية مثل السياحة والعقار والنقل والخدمات اللوجستية والصناعة وتسير بالاتجاه الصحيح رغم كل التحديات والأزمات الاقتصادية والسياسية التي تعصف بالمنطقة والعالم نتاج رؤية ملكية ثاقبة استشرفت المستقبل وما زالت تحظى باهتمام خاص من جلالة الملك عبدالله الثاني.



وقال رئيس مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة نايف الفايز، تحتضن العقبة بعد 23 عاما من الإنجاز المتراكم الذي أراده ورعاه جلالة الملك عبدالله الثاني، 32 رصيفا مينائيا عاملا متعددة الاستعمال تخدم المملكة ودول المنطقة ومراكز جمركية متطورة لتسهيل عمليات المعاينة والمناولة والتخليص، ومطارا دوليا يعمل بسياسة الأجواء المفتوحة قادرا على التعامل مع مليوني سائح سنوياً، إضافة إلى مرفق شحن جوي على مستوى عالمي وشبكة طرق برية تصل الأردن بـ5 دول حدودية بسرعة وفاعلية، وبنية فوقية بسوية عالية، وتضم 3 جامعات و3 أكاديميات طيران ومدرسة دولية ومدارس حكومية وخاصة و3 مستشفيات ومشاريع سياحية وعقارية ضخمة مثل أيلا وتالابيه وسرايا ومرسى زايد و48 فندقا من مختلف التصنيفات.



وأكد الفايز أن السلطة وضمن خطتها الإستراتيجية المستقبلية تعكف حاليا على دراسة الواقع الاستثماري القائم وحجم القطاعات الواعدة بهدف الوصول إلى احتياجات المنطقة من الاستثمارات الجديدة وتركيز الجهود التسويقية على أسواق وقطاعات مستهدفة بشكل مباشر من خلال البناء على الإنجازات وتعظيم مشاركة القطاع الخاص في المنطقة في هذه الجهود كقصص نجاح، إضافة إلى الفرص الاستثمارية الجديدة التي طرحتها السلطة عبر ذراعها التطويرية "شركة تطوير العقبة" لاستقطاب مستثمرين وشركات عالمية للاستفادة منها.



لقاءات تفتح الآفاق وتنير طريق التنمية



في مادبا، تتحدث فاعليات أهلية وشعبية عن جهود الملك في تحقيق الإنجازات الوطنية على المستويات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، معتبرين أن الأردن، أصبح النموذج في بناء دولة المؤسسات القائمة على الثوابت، ووضع مصلحة الوطن فوق كل اعتبار.



وأكدوا أن زيارة الملك عبد الله الثاني الأخيرة لمحافظة مادبا ولقاءه شيوخ ووجهاء وممثلين عن المحافظة، بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، أعادت للقطاعين الزراعي والسياحي أهميتهما، ومنحتهما أفضلية التركيز عليهما من أجل النهوض بهما، سيما مع تركيز جلالته على وضع خطة شاملة لتطوير القطاعين، بما يعود بالنفع على أبناء المحافظة ويخفف من حدة الفقر والبطالة.



يقول العين السابق محمد سالم الشوابكة عن زيارة جلالة الملك إلى محافظة مادبا في شهر أيلول (سبتمبر) الماضي، وتوجيهه للحكومة بزيارة المحافظة للوقوف على احتياجات المواطنين، وهو ما تم بالفعل بعد أسبوع، إن الزيارة الملكية تعبر عن حرص جلالته على الاستماع بشكل مباشر للمواطنين وتلمس احتياجاتهم ومعرفة قضاياهم، وتوجيه الحكومات إلى التعامل معها بما يلبي الطموحات.



وأشار الشوابكة، إلى الإنجازات الحديثة التي تحققت في عهد الملك عبدالله الثاني في كافة القطاعات التنموية والخدمية، والتي كان لها الأثر الكبير في توفير احتياجات المواطنين.



وأكد رئيس لجنة السياحة والآثار في مجلس النواب مجدي اليعقوب أن الاهتمام الذي يبديه جلالة الملك بكافة القطاعات وبخاصة القطاع السياحي، يأتي من إدراك ورؤية مليكة ثاقبة لأهمية القطاع، والتي تكونت عبر حرصه على زيارات متكررة للمواقع السياحية والأثرية والإيعاز بتطوير القطاع، فضلا عن حرص جلالته على الترويج والتسويق للأردن والسياحة فيه عبر مختلف المحافل المحلية والدولية.



ويرى رئيس بلدية مادبا الكبرى عارف محمود الرواجيح أن عهد جلالة الملك تميز بالإنجازات الكبيرة في مختلف مناحي الحياة، مشيرا إلى المبادرات والمكارم الملكية طالت العديد من الجوانب، وحققت مشاريع وإنجازات كبرى للمحافظة، ما ساهم بتخفيف حدة الفقر والبطالة، مشيراً إلى أن جلالته تمكن خلال فترة حكمه من تلبية طموحات وتطلعات الأسرة الأردنية في النهضة الشاملة، لتعزيز الثقة بالمستقبل، حيث جعل جلالة الملك الأردن أنموذجا في التحديث والتطوير الذي شمل كل جوانب الحياة.



ويشير رئيس بلدية ذيبان الجديدة نصر سالم الرواحنة إلى الإنجازات والمكتسبات الوطنية التي تحققت في عهد جلالته، والتي تؤكد أهمية مواصلة البناء والإنجاز.



وأكد الرواحنة أن هذه الإنجازات التي تحققت في عهده الميمون تمت عبر متابعة جلالته الشخصية وتوجيهاته الكريمة المباشرة، والتي كان لها الأثر الأكبر في إنجاز العديد من المشروعات التعليمية والثقافية والصحية والبيئية والتربوية، وإصدار جلالته توجيهاته لتحسين الخدمات في ذيبان من خلال إنشاء مركز زوار تل ذيبان الأثري الذي له الأثر الإيجابي في استقطاب القطاع الخاص لإقامة مشاريع سياحية، ما أسهم في تطوير المنتج السياحي والتراثي لذيبان، إضافة إلى إنشاء حديقة بقيمة 300 ألف دينار وتم تجهيزها ضمن المبادرات الملكية، وتحسين واقع البنى التحتية وإعادة تأهيل الطرق، بالإضافة إلى اهتمام جلالته في دعم وتأسيس مسيرة الشباب.



وقال رئيس مجلس محافظة مادبا محمد أبو ركبة إن مادبا في عهد جلالة الملك عبدالله الثاني، شهدت قفزة نوعية في مختلف القطاعات والمجالات، وهذا يحتم مواصلة العمل على تحقيق المزيد والارتقاء أكثر فأكثر في كل ما من شأنه خدمة المواطنين.



وقال المحافظ السابق الدكتور سليم الرواحنة إن محافظة مادبا تشرفت العام الماضي، بزيارة ملكية للوقوف على احتياجات المواطنين حيث التقى جلالته بالمواطنين وأصحاب الرأي والمشورة من شيوخ ووجهاء مختصين وبعد سلسلة من النقاشات الفاعلة والمهمة وبما يمليه واقع المحافظة الاجتماعي والاقتصادي طالب جلالته أن تكون بوصلة العمل في مادبا نحو المشاريع السياحية والزراعية من خلال دعم القطاعين والتركيز على إيجاد دعم واضح ومميز لقطاع السياحة والقطاع الزراعي.



وقال رئيس بلدية مادبا الكبرى السابق المحامي مصطفى المعايعة الأزايدة إن تأكيدات جلالة الملك على تطوير القطاعين السياحي والزراعي يعد فرصة ثمينة وحقيقية لاستغلال الموارد المتوفرة في محافظة مادبا ولواء ذيبان لتطويرها وتحديثها بوصفها ركناً أساسياً في الاقتصاد.



تشخيص المعيقات وتوظيف الفرص



ولعبت الزيارات الملكية المتكررة لمحافظة جرش دورا فاعلا وحيويا في تنمية المحافظة، وتعزيز دورها في تقديم مستوى خدمات ثقافية ولوجستية وفنية وسياسية، لاسيما وأنها تتلمس أبرز احتياجات المواطنين في مختلف القرى والبلدات وكانت آخرها زيارة جلالة الملك للمحافظة في شهر أيار (نيسان) الماضي.



وأكد محافظ جرش الدكتور فراس الفاعوري أن جلالة الملك أكد في زيارة الأخيرة لمحافظة جرش على المضي قدما في عملية التحديث بمساراته الثلاثة الذي بدأته الدولة، ولا تراجع عن الإصلاحات السياسية والإدارية والاقتصادية.



ويؤكد المحامي عايد الغدايره أن زيارات الملك للمحافظات دائما ما تركز على الإصلاح الاقتصادي، وضرورة تحديد الفرص الاستثمارية في القطاع السياحي في جرش وترويجها للمستثمر كميزة تنافسية، الأمر الذي يوفر فرص عمل كبيرة لأهالي المدينة.



واقترح الاستفادة من ثروة جرش الأثرية والحضارية وتحويلها إلى مكان نابض بالحياة من خلال إقامة مشاريع سياحية استثمارية بالمدينة نفسها، ومشاريع أخرى في الأراضي العامة الحرجية مع مراعاة المحافظة على الثروة البيئية والطبيعية.



بدوره ثمن رئيس لجنة مخيم سوف عبد المحسن بنات التوجيهات الملكية بإيلاء المخيمات اهتماما كبيرا والعمل على نقل لجانها نقلة نوعية من خدماتية فقط إلى لجان خدماتية وتنموية واجتماعية.

اقرا أيضا:



المبادرات الملكية.. عدالة بتوزيع المكتسبات وتخفيف معاناة المواطن







