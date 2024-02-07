Thursday, 08 February 2024 12:18 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


إربد.. الأمطار تكشف هشاشة عمليات صيانة شوارع دمرتها مشاريع خدمية

2/7/2024 2:29:32 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أحمد التميمي إربد- كشفت الأمطار التي شهدتها مدينة إربد عن هشاشة عمليات الصيانة لحفريات المشاريع التي نفذت بعدة شوارع لصالح شركات خدمات مختلفة.
وفيما يحمّل سكان بالمدينة مسؤولية ظهور عيوب بأعمال صيانة الحفريات لبلدية إربد، في إشارة إلى غياب الرقابة على الشركات صاحبة المشاريع والملزمة بإعادة الشوارع كما كانت عليه، تؤكد البلدية أن هناك عمليات متابعة لأعمال الصيانة.
ويقول أحمد بني هاني إن الأمطار الأخيرة التي شهدتها مدينة إربد أحدثت حفرا عميقة في الشوارع التي شهدت أعمال حفريات في وقت سابق، متسائلا كيف تكشفت الخلطات الإسفلتية مع أول تساقط للأمطار وبدت الشوارع كما أنها لم تعبّد منذ سنوات؟
وأوضح أن الحفر وأثناء تساقط الأمطار تتحول لمصائد للمركبات يصعب على السائقين تفاديها، وهو ما يلحق الضرر بالمركبات ومنها أضرار كبيرة تحتاج لمبالغ من أجل إصلاحها.
وأشار إلى أن سائق المركبة يتفاجأ بالحفرة ولا يمكن تفاديها بسبب وجودها في منتصف الشارع وفي حال حاول تفاديها فإنه سيتسبب بحادث تصادم بسبب ازدحام الشوارع بالمركبات، مؤكدا أن معظم الشوارع في إربد تم حفرها من قبل المقاولين ولم يتم إعادة تأهيلها بالشكل الصحيح.
ويضطر بعض الأهالي في إربد إلى معالجة الحفر في الشوارع الفرعية والقريبة من منازلهم عن طريق وضع الرمال، فيما آخرون يضعون "إطارات مطاطية" عند الحفر للفت انتباه السائقين وتجنب سقوط مركباتهم فيها.
وقال علي المومني إن انتشار الحفريات في شوارع إربد قضية قديمة جديدة تسبب بها المقاولون الذين ينفذون مشاريع لجهات خدمية دون وجود جهة تلزم جميع الأطراف بالتعامل معها، للتأكد من إعادة أوضاع الشوارع كما كانت عليه قبل الحفريات.
وأوضح أن هناك حفرا في شوارع إربد تتوسط الطريق ولا يمكن تفاديها نهائيا، مشيرا إلى أن مركبته تعرضت قبل أيام وأثناء تساقط للأمطار للسقوط في حفرة كبيرة، ما تسبب بتلف أحد الإطارات الذي تطلب إصلاحه مبلغا ماليا كبيرا.
وأشار إلى أن أعمال الصيانة على وجه سليم، غائبة عن غالبية شوارع المدينة، رغم حاجتها الماسة لذلك، ولم تشهد الشوارع سوى عمليات ترقيع متواضعة وغير مجدية.
ولفت إلى أنّ لجوء البلدية إلى عمليات إصلاح للشوارع المدمرة من خلال وضع ما وصفه بـ "رقع إسفلتية" غير كاف، ويزيد من سوء الأوضاع، بحيث تتحول مشكلة الشوارع من الحفر إلى مطبات عشوائية.
بدوره، قال الناطق الإعلامي في بلدية إربد الكبرى غيث التل إن البلدية تتخذ عدة إجراءات بخصوص المتعهدين المتأخرين بإعادة أوضاع الشوارع التي نفذوا فيها حفريات لمشاريع مختلفة كما كانت سابقا.
وأشار إلى أن البلدية تقوم بفرض غرامات مالية على هؤلاء المتعهدين ومن ثم مخاطبة الشركة التي ينفذون مشاريع لصالحها، لضمان عدم إحالة أي عطاءات مستقبلية عليهم، وإيقافهم عن الحفر في شوارع المدينة، ومن ثم يتم تحويلهم لمحافظ إربد لإلزامهم بإنهاء أعمالهم وفق المواصفات الفنية المعتمدة.
وأكد التل أن البلدية قامت مؤخراً بتحويل متعهدين اثنين للحاكمية الإدارية لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم.
وشدد أنه وفي حال استمر تقاعس المتعهدين عن العمل تقوم البلدية بصيانة هذه الحفر على نفقتها مع فرض تحققات على المتسببين بها.
وأوضح أن صيانة الشوارع أثناء هطل الأمطار عملية غير مجدية، لافتا إلى قيام البلدية بتنفيذ العديد من عمليات الصيانة للشوارع قبل موسم الأمطار.

MENAFN07022024000072011014ID1107823981

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث