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تأهيل رصيف مؤتة.. خطوة نحو شمولية الخدمات المينائية

2/7/2024 2:29:32 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أحمد الرواشدة العقبة – في وقت تسعى فيه الموانئ الأردنية لرفع تنافسيتها بين الموانئ العالمية كمحرك تنموي رئيسي للاقتصاد الوطني، يجري العمل على إعادة تأهيل رصيف مؤتة والمشترك بما يواكب التطوير المستمر للخطط والسياسات، ويكرس مكانة ميناء العقبة في تقديم خدمات شاملة وتوفير المزيد من الحلول والاستفادة القصوى من بيئة تنافسية مثالية لكافة الأعمال المينائية والبحرية.
ويرى خبراء مينائيون وبحريون أن استمرار عمليات التطوير والتحديث لأرصفة الموانئ وبمواصفات عالمية إلى جانب تحديث وتطوير كافة العناصر والمرافق المينائية من موارد بشرية وفنية وخدمية يمكن الموانئ من الارتقاء بتقديم خدمات عالية الجودة وتلبية احتياجات المستوردين والمصدرين وتسويق برامج وأنشطة الميناء.
وأشاروا إلى أن التأهيل من شأنه أيضا تفعيل تواجد الموانئ محليا وإقليمياً، إلى جانب توفير بنية تحتية ملائمة لمعايير الاعتماد وضمان الجودة وصولاً إلى التميز على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.
وأوقفت شركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ العمل في رصيف مؤتة والمشترك والذي كان يستخدم لتفريـغ سفن البضائع العامة والحبوب والتحميل المباشر إلى الشاحنات إلى جانب مناولته للمواد الخطرة بهدف إعادة تأهيل الرصيف بمواصفات عالمية ليتمكن من استقبال جميع البواخر والسفن وبسرعة مناولة عالية.
ويبلغ طول الرصيف ما يقدر (150) م وعـرض (35) م وغاطـس (23) ويستقبل سفنا بإزاحة لغاية (53) ألف طن.
وبين خبراء أن هذه الإجراءات تمكن الموانئ الأردنية من تحقيق تكاملية في عملياتها ورفع مستوى الخدمات المقدمة لا سيما انها تعتمد أفضل الأساليب والنظم وأحدث التقنيات اللازمة لاستقبال جميع وسائل النقل البحرية مهما بلغت مراحل تطورها ومواجهة كافة التحديات والمتغيرات بكفاءة عالية.
وتقوم حاليا شركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ على تحميل المواد الخطرة من ارصفتها بالميناء الجنوبي الجديد بعدما أن كانت تناولها على رصيف المشترك ومؤتة تأكيدا لاستكمال الميناء لكافة متطلبات السلامة العامة وجهوزيته التامة للتعامل مع مختلف البضائع والسلع تفريغا وتحميلا والتعامل مع كافة متطلبات عمليات التفريغ والتحميل المباشر لمادة النترات، في إشارة إلى أن شركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ وفرت الوقت والجهد لتفريغ هذا النوع من السفن وفي أقل من 3 أيام بعدما كانت تستغرق على رصيف مؤتة والمشترك 8 أيام.
وقال الخبير المينائي محمد عبدالقادر إن ميناء العقبة اليوم وفي ظل الظروف الإقليمية المحيطة بات مطلبا مهما لخطوط الملاحة العالمية بفضل تحقيق التكامل بين الموانئ والأرصفة من خلال وضع مخطط متكامل يتضمن خريطة استثمارية للميناء، مؤكداً أن تلك الإجراءات توفر بنية تحتية ملائمة لمعايير الاعتماد وضمان الجودة وصولاً إلى التميز على المستوى المحلي والإقليمي والدولي الى جانب التحديث والتطوير المستمر للخطط والبرامج اللوجستية لتحسين جودة ونوعية مخرجات العمل بغية التواؤم مع متطلبات سوق العمل.
وتحظى كذلك منظومة السلامة العامة في الميناء باهتمام بالغ من كافة الجهات الأمنية والبحرية بعد حزمة من الإجراءات والتحديثات التي نفذتها شركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ ليبقى هذا الميناء أحد أهم الموانئ في المنطقة، لا سيما وأن المنظومة المينائية هي شريان الاقتصاد الوطني.
وأشار الخبير في النقل البحري محمد سليمان إلى أن موانئ العقبة تتميز بمزايا تنافسية عديدة بالمقارنة بموانئ المنطقة، لا سيما بموقعه الجغرافي المتميز الذي يربط أفريقية بالشرق الأوسط ودول غرب آسيا بالإضافة إلى أنه حلقة الوصل بين الشرق الأقصى والهند ودول الشرق الأوسط دون الحاجة للمرور بقناة السويس ويتمتع ميناء العقبة بمعدلات إنتاجية عالية وخاصة للبضائع المختلفة وضمن المعدلات العـالمية.
وأكد أن إعادة تأهيل وتطوير أرصفة أخرى فرصة ثمينة للموانئ الأردنية وقدرتها على التعامل مع مناولة بضائع إضافية إلى جانب أهمية ترويج الميناء بكافة مكوناته إلى بضائع الترانزيت والتي تمر من الأردن إلى العراق وسورية وفلسطين، مؤكداً أن الموانئ اليوم أصبحت بمكانة مرموقة بين الموانئ بالمنطقة، مشيراً إلى أن ذلك يدعونا إلى استغلال الوضع الذي وصلنا اليه لإعادة انطلاق البضائع إلى وجهات وأسواق أخرى.
وميناء العقبة له القدرة على التعامل والمناولة مع (23) سفينة من مختلف الأحجام والأنواع بالإضافة إلى التعامل مع (8) سفن راسية في المرسى، وأكبر حجم للسفن يمكن استيعابها تبلغ (406) ألف طن مواد سائلة و(70) ألف طن للسفن الأخرى، وبقدرة إنتاجية (28) مليون طن سنويا.

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