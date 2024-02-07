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وسط نقص بمياه الري.. انتشار مقلق للبرك الزراعية المكشوفة بالأغوار الجنوبية

2/7/2024 2:29:32 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) هشال العضايلة الكرك– فيما ارتفع عدد البرك الزراعية في مناطق الأغوار الجنوبية التابعة لمحافظة الكرك خلال السنوات الأخيرة، بسبب تراجع كميات تزويد مياه الري، تزداد المخاوف من استمرار تسجيل حالات غرق بهذه البرك نتيجة عدم توفر عناصر السلامة العامة في أغلبها، في المقابل يؤكد مزارعون أن البرك أمر ضروري لا يمكن استبداله لتوفير كميات مياه ري بشكل دائم للمزروعات.
وتشير تقديرات رسمية بمحافظة الكرك إلى وجود زهاء 2000 بركة زراعية، أغلبها بالأغوار الجنوبية، فيما عدد كبير منها غير مسيج وتشكل مخالفة وفقا لتعليمات سلطة وادي الأردن، ووزارة الزراعة، التي تشترط تسييج البرك لحصول المزارعين على رخصة تسييل المياه إلى مزارعهم سنويا.
وارتفع عدد البرك الزراعية من 1500 بركة في العام 2015 إلى 1700 في العام 2018، لتصل الآن إلى حوالي 2000 بركة في مناطق الأغوار الجنوبية، اضافة الى وجود برك بأعداد مختلفة في المناطق الأخرى بالكرك.
وتقع أغلب البرك الزراعية في مناطق زراعية وسكنية متداخلة وقريبة من منازل المواطنين، وأغلبها مكشوفة وغير مسيجة، وتنتشر في مناطق مختلفة، وخصوصا على الطرق الرئيسة التي يستخدمها السكان يوميا أثناء تنقلهم للعمل بالبساتين الزراعية.
وشهد العام الماضي تسجيل 12 وفاة إثر حوادث غرق بالبرك الزراعية، بارتفاع بلغ نحو 9 حالات عن العام الذي سبقه.
ورغم أن الانتشار المتزايد لهذه البرك يثير القلق والخوف من ارتفاع حالات الغرق خاصة للأطفال، يبقى الأمر الأهم هو غياب عناصر السلامة العامة في هذه البرك وليس عددها فقط.
وكانت إحصائية أصدرها مركز الطب الشرعي لإقليم الجنوب، أشارت إلى ارتفاع الوفيات الناتجة عن حوادث الغرق بالبرك والآبار المكشوفة العام الماضي ووصلت الى 12 حالة، مقارنة مع ثلاث حالات فقط للعام 2022، ونتجت عن سقوط الضحايا وغالبيتهم من الأطفال بالبرك والآبار الزراعية، وخصوصا بمناطق الأغوار الجنوبية.
وتستمر مطالبة السكان بالمحافظة وخصوصا بمناطق الأغوار الجنوبية، بضرورة إلزام أصحاب البرك الزراعية بتسييجها، وتوفير عناصر السلامة العامه بها لوقف مسلسل حوادث الغرق التي يذهب ضحيتها أطفال وأحيانا عمال بالزراعة.
ويمكن رؤية برك زراعية مكشوفة على أطراف بساتين موجودة بجانب الطريق العام، وهو الأمر الذي يزيد من خطورتها لسهولة وصول الأطفال إليها.
ويقول المواطن محمد النواصرة، إن الأغوار الجنوبية أصبحت تضم أعدادا كبيرة من البرك الزراعية، وبعضها غير مسيج ومكشوف، ويشكل خطرا على السكان وخاصة الاطفال بشكل كبير، لافتا إلى أنه تفقد المنطقة كل عام وفيات من الأطفال والعمالة الزراعية بسبب حوادث غرق بالبرك الزراعية، والتي كان من الممكن تلافيها من خلال تسييج البرك بشكل جيد ومنع الدخول إليها، مشيرا إلى أن الهدف من البرك الزراعية هو تخزين المياه لعملية الري أثناء عدم وصولها من شبكة الري التابعة لسلطة وادي الأردن.
ودعا إلى أهمية العمل على إيجاد حل نهائي لهذه المشكلة، التي تشكل خطرا محدقا بأعداد كبيرة من المواطنين وخاصة الأطفال، بسبب غياب الرقابة والإجراءات الصارمة بحق كل المخالفين، موضحا أنه مع كل حالة وفاة نتيجة الغرق، يجري الحديث عن زيادة إجراءات الحماية، لمنع حوادث الغرق بالبرك الزراعية، لكنها تعود إلى سابق عهدها بعد فترة قصيرة مع بداية كل موسم زراعي والذي يتضمن نقل البرك من مكان إلى آخر.
وقال رئيس جمعية التأهيل المجتمعي بالأغوار الجنوبية فتحي الهويمل، إن مشكلة البرك الزراعية بالأغوار الجنوبية مشكلة دائمة ويجب حلها لكونها أصبحت مصائد للمواطنين والأطفال، وبين أنها لا تزال موجودة وبشكل مخالف رغم كل المناشدات الأهلية بإلزام المزارعين بتسييج البرك، حرصا على سلامة المواطنين.
وبحسب الهويمل، فإن عددا كبيرا من المزارعين لا يلتزمون بالشروط وتحديدا بمناطق الأغوار الجنوبية، حيث المساحات الزراعية الواسعة والتي تحتاج إلى البرك الزراعية بشكل كبير، مؤكدا أنه لا يوجد قرارات حازمة بهذا الخصوص ولا يجد المزارعون غير المتلزمين بوضع الأسيجة رادعا يجبرهم على توفير الحماية لبركهم.
وبين أن البرك الزراعية زادت في السنوات الأخيرة بسبب تراجع كميات المياه المسالة للمزارعين، حيث تنتشر بشكل كبير بمناطق الأغوار الجنوبية، ويملك كل مزارع أكثر من بركة لتجميع المياه أثناء عملية الزراعة الموسمية، لافتا إلى أن البرك الزراعية أصبحت ضرورية لجميع المزارعين بسبب ضعف المياه خلال السنوات الأخيرة والتي لا يحصل المزارعون على حاجتهم من المياه أثناء برنامج توزيعها.
من جانبه، أكد مدير زراعة الأغوار الجنوبية المهندس مأمون العضايلة أن تقديرات المديرية تشير إلى وجود زهاء 2000 بركة زراعية بالأغوار الجنوبية، لافتا إلى أن البرك التي تأخذ ترخيصا يجب أن تكون مسيجة بارتفاع مترين وبشكل جيد وبخلاف ذلك لا يتم ترخيصها.
وبين أن هناك لجنة مشتركة مع المتصرفية بالكشف الدوري على البرك الزراعية للتأكد من توافر عناصر الحماية والسلامة العامة عليها.
وأكد متصرف الأغوار الجنوبية وائل الشرفا أن لجنة السلامة العامة تقوم بجولات أسبوعية دورية بالمنطقة على البرك الزراعية للتأكد من وجود السياج حولها وضمن المواصفات المشروطة.
كما أكد أن أي بركة غير مسيجة يتم استدعاء صاحبها وكتابة تعهد رسمي عليه بوضع سياج وسلم ولوحة إرشادات بالكتابة والصور، حرصا على سلامة المواطنين.
وبين أنه يتم توجيه الجهات الرسمية بدوائر الخدمات وخصوصا المياه إلى قطع الخدمات عن مزارع المخالفين من المزارعين لحين تسييج البرك.
وكان مدير مكتب سلطة وادي الأردن بالأغوار الجنوبية المهندس رائد الصعوب، أكد في تصريح سابق لـ "الغد"، أن السلطة لا تعطي المزارعين بالاغوار الجنوبية تراخيص الحصول على مياه الري، إلا بعد العمل على تسييج البرك الزراعية لديهم، وفي مختلف المناطق حرصا على سلامة المواطنين، لافتا إلى أن البرك الزراعية غير ثابتة ويقوم المزارعون بنقلها من مكان لآخر حسب الحاجة.

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