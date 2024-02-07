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8 تحديات تواجه قطاع الأمن الغذائي بالسعودية

2/7/2024 2:28:44 PM
(MENAFN- Al Watan) كشفت هيئة الأمن الغذائي عن أبرز التحديات التي يواجهها القطاع في المملكة العربية السعودية والتي تركزت في المعدلات المرتفعة للفقد والهدر الغذائي، ومخاطر التلوث خلال نقل الغذاء، وشح ومحدودية الموارد الغذائية، وكذلك مواجهة الأزمات.
وجاء من ضمن التحديات التي تواجه الأمن الغذائي الاعتماد الكبير على الإمدادات الغذائية المستوردة، وتركيز استيرادها في دول محدودة، كذلك تحديات الاستثمار الزراعي في الخارج، وعدم وجود نظام الإنذار المبكر وإدارة الطوارئ.

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