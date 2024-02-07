8 تحديات تواجه قطاع الأمن الغذائي بالسعودية

(MENAFN
- Al Watan) كشفت هيئة الأمن الغذائي عن أبرز التحديات التي يواجهها القطاع في المملكة العربية السعودية والتي تركزت في المعدلات المرتفعة للفقد والهدر الغذائي، ومخاطر التلوث خلال نقل الغذاء، وشح ومحدودية الموارد الغذائية، وكذلك مواجهة الأزمات.
وجاء من ضمن التحديات التي تواجه الأمن الغذائي الاعتماد الكبير على الإمدادات الغذائية المستوردة، وتركيز استيرادها في دول محدودة، كذلك تحديات الاستثمار الزراعي في الخارج، وعدم وجود نظام الإنذار المبكر وإدارة الطوارئ.
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