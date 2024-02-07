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البنك العربي الوطني Anb يتوّج أدائه الاستثنائي لعام 2023 بأرباح تاريخية بلغت 4,071 مليون ريال وبنمو 33%

2/7/2024 2:28:44 PM
(MENAFN- Al Watan) أعلن البنك العربي الوطني anb عن تحقيقه أرباح تاريخية للعام 2023 بلغت 4,071 مليون ريال بعد الزكاة والضريبة، مقارنة مع 3,070 مليون ريال للعام 2022، وبنمو سنوي مقداره 33%، في الوقت الذي سجل فيه البنك أرباحاً صافية للربع الأخير من عام 2023 بلغت 941 مليون ريال بزيادة نسبتها 19% عن أرباح الفترة المقابلة من العام السابق 2022 البالغة 791 مليون ريال.
وكشف المهندس صلاح بن راشد الراشد رئيس مجلس إدارة البنك العربي الوطني anb أن البنك تمكّن خلال عام 2023 من تحقيق نمو قياسي ولافت انعكس على مختلف مؤشرات أداء قطاعات الأعمال نتيجة الالتزام باستراتيجية التحول والتغيير التي تبناها البنك لتحقيق أداء نوعي في عملياته التشغيلية وإدارة موارده والارتقاء بممارساته لتحفيز إنتاجيته وتنافسيته وترسيخ مكانته المتقدمة ضمن القطاع المصرفي السعودي، لافتاً إلى فاعلية الأداء وحالة التوازن والكفاءة التي رافقت عمليات البنك خلال العام وأثمرت عن تحقيق هذه النتائج المنسجمة مع المستهدفات الاستراتيجية المنشودة.
ووصف الراشد عام 2023 بأنه كان عاماً استثنائياً في مسيرة البنك على كافة الأصعدة، مشيراً إلى أن الخطوات التي قطعها في مجال التحول الرقمي أسهمت في رفع الكفاءة التشغيلية للبنك وإثراء تجربة العملاء وتعزيز قاعدتهم، فضلاً عما حققه البنك في مجال الاستثمار في رأس المال البشري واستقطاب الكفاءات المصرفية وتطوير بيئة العمل على النحو الذي يجعلها أكثر تحفيزاً للأداء، فضلاً عن التوسع في مظلة الخدمات المصرفية المبتكرة تطوير قنوات بديلة تمنح العملاء المزيد من السهولة والمرونة في تلبية توقعاتهم.
من ناحيته، اعتبر العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للبنك الأستاذ عبيد بن عبدالله الرشيد أن النتائج القياسية المحققة في عام 2023 على الرغم من التحديات المحيطة تعد ثمرة لاستراتيجية التغيير التي اعتمدها البنك والتي أسهمت في تحقيق ارتفاع ملحوظ في دخل العمليات بواقع 24.8% ليبلغ في نهاية العام 8,567 مليون ريال مقارنة مع 6,862 مليون ريال في نهاية العام السابق 2022، يضاف إلى ذلك ارتفاع الودائع بنسبة 7.1% ، وكذلك نمو إجمالي محفظة القروض بنسبة 5.8% لتبلغ 152.2 مليار ريال في نهاية عام 2023 مقارنة مع 143.8 مليار كما في نهاية 2022.
وأضاف الرشيد أن البنك تمكّن كذلك خلال عام 2023 من إقامة العديد من الشراكات الاستراتيجية التي أسهمت في دعم أداء البنك التشغيلي والدفع بمؤشرات النمو لديه عبر أكثر من اتجاه.
وأوضح أنه على الرغم من الإجراءات التي اتخذها البنك على الصعيد الداخلي لإعادة تقييم الأجور والمكافآت وما تبع ذلك من زيادة في المصاريف التشغيلية لتحسين وتطوير بيئة العمل الداخلية وتطبيقات الهوية المجددة والتوسع في القنوات المصرفية وتطوير الفروع القائمة إلا أن دخل العمليات حافظ على نموه الإيجابي، وانعكس ذلك بدوره على ارتفاع حقوق مساهمي البنك بواقع 8.5% مقارنة مع العام السابق 2022، فيما سجل إجمالي الموجودات ارتفاعاً في نهاية 2023 بنسبة بلغت 3.8%، فيما سجل دخل العمولات الخاصة ارتفاعاً نسبته 26.6%.
وختم الرشيد حديثه بأن البنك العربي الوطني anb أثبت من خلال هذه النتائج صحة نهجه الاستراتيجي ووضوح خارطة الطريق التي رسمها لترسيخ مكانته وموقعه المتقدم ضمن قائمة مقدمي الخدمات المصرفية والمالية في المملكة العربية السعودية، والتي أكسبت البنك تقدير بيوت الخبرة العالمية ومكّنته من حصاد العديد من جوائز التقدير والتميز في مجال الابتكار وجودة الخدمات والمصرفية الرقمية وتأهيل الكوادر البشرية، مثنياً على تفاني فريق العمل وإخلاصهم ومثابرتهم، ومقدماً شكره وتقديره لمجلس إدارة البنك على ثقتهم ودعمهم اللامحدود للإدارة التنفيذية، ولعملاء البنك على وفائهم وولائهم للبنك العربي الوطني كخيار مصرفي مفضّل، مؤكداً التزام البنك بمواصلة العمل لتقديم تجربة مصرفية مميزة تليق بتطلعات عملائه.

MENAFN07022024000089011017ID1107823977

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