تحويل الماء إلى معادن

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- Al Watan) أثبتت دراسة أجراها فريق من الباحثين أنه من خلال ملامسة الماء النقي مع معدن قُلَوي مثل سبيكة من الصوديوم والبوتاسيوم، يمكن إضافة جزيئات مشحونة حرة الحركة، ما يحول الماء إلى معدن.
وأوضح عالم الفيزياء روبرت سايدل، من مركز ((هيلمهولتز برلين)) للمواد والطاقة في ألمانيا، في عام 2021، بالقول: ((يمكنك رؤية مرحلة التحول إلى المياه المعدنية بالعين المجردة!))، وأضاف: ((قطرة الصوديوم والبوتاسيوم الفضية تغطي نفسها بتوهج ذهبي، وهو أمر مثير للإعجاب للغاية)).
وبحسب الدراسة، فإنه يمكن لأي مادة تقريبًا تحت ضغط عال أن تصبح موصلة (للحرارة) نظريًا، ولذلك إذا قمت بضغط الذرات معًا بإحكام كافٍ، فإن مدارات الإلكترونات الخارجية ستبدأ في التداخل، ما يسمح لها بالتحرك.
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