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تحويل الماء إلى معادن

2/7/2024 2:28:22 PM
(MENAFN- Al Watan) أثبتت دراسة أجراها فريق من الباحثين أنه من خلال ملامسة الماء النقي مع معدن قُلَوي مثل سبيكة من الصوديوم والبوتاسيوم، يمكن إضافة جزيئات مشحونة حرة الحركة، ما يحول الماء إلى معدن.
وأوضح عالم الفيزياء روبرت سايدل، من مركز ((هيلمهولتز برلين)) للمواد والطاقة في ألمانيا، في عام 2021، بالقول: ((يمكنك رؤية مرحلة التحول إلى المياه المعدنية بالعين المجردة!))، وأضاف: ((قطرة الصوديوم والبوتاسيوم الفضية تغطي نفسها بتوهج ذهبي، وهو أمر مثير للإعجاب للغاية)).
وبحسب الدراسة، فإنه يمكن لأي مادة تقريبًا تحت ضغط عال أن تصبح موصلة (للحرارة) نظريًا، ولذلك إذا قمت بضغط الذرات معًا بإحكام كافٍ، فإن مدارات الإلكترونات الخارجية ستبدأ في التداخل، ما يسمح لها بالتحرك.

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