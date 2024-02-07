شركتا Verisilicon وinnobase تطلقان معًا حل مودم 5G Redcap/4G LTE المزدوج الوضع

(BUSINESS WIRE )-- أعلنت شركة VeriSilicon (688521) اليوم أنها توصَّلت إلى صيغة للتعاون مع Innobase، وهي شركة متخصّصة في تكنولوجيا الاتصالات اللاسلكية وأحد موفِّري الشرائح، لإطلاق حل مودم 5G RedCap/4G LTE المزدوج الوضع بشكل مشترك. تم تسجيل الشريحة التي تُشغِّل حل المودم الجديد هذا من Innobase والتحقق منها، وهي الآن في مرحلة الإنتاج الضخم وسيتم طرحها رسميًّا في السوق العالمية قريبًا.

تُعد 5G Low Capability (RedCap) تقنيةً خلويةً تخدم إنترنت الأشياء تم تقديمها من قِبل المنظمة الدولية للمعايير 3GPP في الإصدار 17 من 5G. تهدف إلى استغلال سيناريوهات تطبيقات إنترنت الأشياء ذات السرعة المتوسطة إلى العالية، وتشكِّل جنبًا إلى جنب مع 4G LTE نظامًا متكاملاً لإنترنت الأشياء الخلوي.

ويأتي الإطلاق المشترك لحل المودم كجزء من شراكة إستراتيجية بين شركتي VeriSilicon وInnobase وهذا سيسمح لشركة VeriSilicon بتوسيع مجموعتها من عناوين IP للاتصالات اللاسلكية وتزويد العملاء بحلول IP لمودم 4G و5G. وسيزود الطرفان أيضًا العملاء بسلسلة من التصميمات المرجعية الكاملة لأجهزة المستخدم (UE)، والتي تتناول المكونات الأساسية مثل أجهزة إرسال واستقبال الترددات الراديوية (RF) وشرائح إدارة الطاقة.

صرَّح Lu Wenbo، نائب الرئيس الأول لشركة Innobase قائلاً: "يسرّنا التعاون مع شركة VeriSilicon للاستفادة الكاملة من تقنية مودم Yunbao من Innobase وتقنية الاتصال اللاسلكي من VeriSilicon. يُمكِّننا هذا الأمر من تقديم حلول اتصالات إنترنت الأشياء الرائدة لعملائنا. لقد قمنا بتطوير أول عنوان IP متوفِّر تجاريًّا في العالم يستوفي معايير الاتصال 5G RedCap/4G LTE المزدوج الوضع، وأكملنا عملية التحقُّق من الشرائح لإنتاجها على نطاق كبير. وهو يدعم خدمات البيانات والصوت لمختلف سيناريوهات التطبيقات بما في ذلك وحدات اتصالات RedCap، والهواتف الذكية بتقنية 5G بأسعار معقولة، والأجهزة القابلة للارتداء، والمركبات الذكية المتصلة بالإنترنت، وإنترنت الأشياء الصناعية، والمراقبة بالفيديو، والشبكات الذكية."

"تقنيات 4G و5G هي معايير الاتصالات المتنقلة السائدة التي تتميز بدورات حياة طويلة وسيناريوهات تطبيق واسعة النطاق. "لقد كانت Innobase الشركة الرائدة في مرحلة الإطلاق والإنتاج الضخم الناجح لشريحة مودم 5G RedCap/4G LTE المزدوجة الوضع، وهذا يوضح قدرات Innobase القوية في مجال البحث والتطوير وتسويق المنتجات" حسبما صرَّح Wiseway Wang، نائب الرئيس الأول والمدير العام لقسم منصَّة السيليكون المخصَّصة في شركة VeriSilicon. "تكرس شركة VeriSilicon خدماتها لتطوير وتصنيع تقنيات الاتصالات اللاسلكية لإنترنت الأشياء المنخفضة الطاقة والعالية الأداء. وبالاستفادة من خبرة VeriSilicon المتراكمة في تقنيات التردد اللاسلكي وعناوين IP الخاصة بمعالج الإشارات الرقمية (DSP) ZSP، قمنا بتطوير حلول اتصالات لاسلكية شاملة تتضمَّن عناوين IP للترددات اللاسلكية وعناوين IP للنطاق الأساسي ومجموعات بروتوكولات البرامج. يمكننا من خلال استغلال مزايا عملية FD-SOI المتقدمة ذات الـ 22 نانومترًا من حيث استهلاك الطاقة المنخفض وأداء التردد اللاسلكي العالي، تقديم تصميمات نظام لاسلكي الكل في واحد، ودعم المعايير والتطبيقات التقنية المتنوعة مثل البلوتوث، وشبكة Wi-Fi، وإنترنت الأشياء الخلوي، والملاحة عبر الأقمار الصناعية المتعددة الأوضاع وتحديد المواقع. وقد تم إدماج هذه الحلول في العديد من مراكز عمليات الأمان (SoCs) للعملاء مع الإنتاج الضخم."

نبذة عن شركة Innobase

Innobase هي شركة رائدة في تصميم شرائح فابليس (fabless ) للاتصالات المحمولة الخلوية. وهي تصمِّم شرائح 4G/5G و6G المستقبلية، بما في ذلك النطاق الأساسي والترددات اللاسلكية وPMIC للمحطات المتنقلة. يتم تسويق مجموعة الشرائح المزدوجة الوضع في 4G LTE/5G RedCap مع العملاء بما في ذلك مشغِّلو الاتصالات وصانعو وحدات إنترنت الأشياء ومعرِّفات IDH/ODM للهواتف المحمولة. ولمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة الموقع المذكور أدناه:

نبذة عن شركة VeriSilicon

تلتزم شركة VeriSilicon بتزويد العملاء بخدمات السيليكون المخصصة الشاملة القائمة على النظام الأساسي وخدمات ترخيص بروتوكول الإنترنت (IP) لأشباه الموصلات التي تستفيد من بروتوكول الإنترنت (IP) لأشباه الموصلات الداخلية. ولمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة الموقع المذكور أدناه:

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