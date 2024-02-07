شركتا Verisilicon وinnobase تطلقان معًا حل مودم 5G Redcap/4G LTE المزدوج الوضع

(MENAFN
- AETOSWire)
(BUSINESS WIRE )-- أعلنت شركة VeriSilicon (688521) اليوم أنها توصَّلت إلى صيغة للتعاون مع Innobase، وهي شركة متخصّصة في تكنولوجيا الاتصالات اللاسلكية وأحد موفِّري الشرائح، لإطلاق حل مودم 5G RedCap/4G LTE المزدوج الوضع بشكل مشترك. تم تسجيل الشريحة التي تُشغِّل حل المودم الجديد هذا من Innobase والتحقق منها، وهي الآن في مرحلة الإنتاج الضخم وسيتم طرحها رسميًّا في السوق العالمية قريبًا.
تُعد 5G Low Capability (RedCap) تقنيةً خلويةً تخدم إنترنت الأشياء تم تقديمها من قِبل المنظمة الدولية للمعايير 3GPP في الإصدار 17 من 5G. تهدف إلى استغلال سيناريوهات تطبيقات إنترنت الأشياء ذات السرعة المتوسطة إلى العالية، وتشكِّل جنبًا إلى جنب مع 4G LTE نظامًا متكاملاً لإنترنت الأشياء الخلوي.
ويأتي الإطلاق المشترك لحل المودم كجزء من شراكة إستراتيجية بين شركتي VeriSilicon وInnobase وهذا سيسمح لشركة VeriSilicon بتوسيع مجموعتها من عناوين IP للاتصالات اللاسلكية وتزويد العملاء بحلول IP لمودم 4G و5G. وسيزود الطرفان أيضًا العملاء بسلسلة من التصميمات المرجعية الكاملة لأجهزة المستخدم (UE)، والتي تتناول المكونات الأساسية مثل أجهزة إرسال واستقبال الترددات الراديوية (RF) وشرائح إدارة الطاقة.
صرَّح Lu Wenbo، نائب الرئيس الأول لشركة Innobase قائلاً: "يسرّنا التعاون مع شركة VeriSilicon للاستفادة الكاملة من تقنية مودم Yunbao من Innobase وتقنية الاتصال اللاسلكي من VeriSilicon. يُمكِّننا هذا الأمر من تقديم حلول اتصالات إنترنت الأشياء الرائدة لعملائنا. لقد قمنا بتطوير أول عنوان IP متوفِّر تجاريًّا في العالم يستوفي معايير الاتصال 5G RedCap/4G LTE المزدوج الوضع، وأكملنا عملية التحقُّق من الشرائح لإنتاجها على نطاق كبير. وهو يدعم خدمات البيانات والصوت لمختلف سيناريوهات التطبيقات بما في ذلك وحدات اتصالات RedCap، والهواتف الذكية بتقنية 5G بأسعار معقولة، والأجهزة القابلة للارتداء، والمركبات الذكية المتصلة بالإنترنت، وإنترنت الأشياء الصناعية، والمراقبة بالفيديو، والشبكات الذكية."
"تقنيات 4G و5G هي معايير الاتصالات المتنقلة السائدة التي تتميز بدورات حياة طويلة وسيناريوهات تطبيق واسعة النطاق. "لقد كانت Innobase الشركة الرائدة في مرحلة الإطلاق والإنتاج الضخم الناجح لشريحة مودم 5G RedCap/4G LTE المزدوجة الوضع، وهذا يوضح قدرات Innobase القوية في مجال البحث والتطوير وتسويق المنتجات" حسبما صرَّح Wiseway Wang، نائب الرئيس الأول والمدير العام لقسم منصَّة السيليكون المخصَّصة في شركة VeriSilicon. "تكرس شركة VeriSilicon خدماتها لتطوير وتصنيع تقنيات الاتصالات اللاسلكية لإنترنت الأشياء المنخفضة الطاقة والعالية الأداء. وبالاستفادة من خبرة VeriSilicon المتراكمة في تقنيات التردد اللاسلكي وعناوين IP الخاصة بمعالج الإشارات الرقمية (DSP) ZSP، قمنا بتطوير حلول اتصالات لاسلكية شاملة تتضمَّن عناوين IP للترددات اللاسلكية وعناوين IP للنطاق الأساسي ومجموعات بروتوكولات البرامج. يمكننا من خلال استغلال مزايا عملية FD-SOI المتقدمة ذات الـ 22 نانومترًا من حيث استهلاك الطاقة المنخفض وأداء التردد اللاسلكي العالي، تقديم تصميمات نظام لاسلكي الكل في واحد، ودعم المعايير والتطبيقات التقنية المتنوعة مثل البلوتوث، وشبكة Wi-Fi، وإنترنت الأشياء الخلوي، والملاحة عبر الأقمار الصناعية المتعددة الأوضاع وتحديد المواقع. وقد تم إدماج هذه الحلول في العديد من مراكز عمليات الأمان (SoCs) للعملاء مع الإنتاج الضخم."
نبذة عن شركة Innobase
Innobase هي شركة رائدة في تصميم شرائح فابليس (fabless ) للاتصالات المحمولة الخلوية. وهي تصمِّم شرائح 4G/5G و6G المستقبلية، بما في ذلك النطاق الأساسي والترددات اللاسلكية وPMIC للمحطات المتنقلة. يتم تسويق مجموعة الشرائح المزدوجة الوضع في 4G LTE/5G RedCap مع العملاء بما في ذلك مشغِّلو الاتصالات وصانعو وحدات إنترنت الأشياء ومعرِّفات IDH/ODM للهواتف المحمولة. ولمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة الموقع المذكور أدناه:
نبذة عن شركة VeriSilicon
تلتزم شركة VeriSilicon بتزويد العملاء بخدمات السيليكون المخصصة الشاملة القائمة على النظام الأساسي وخدمات ترخيص بروتوكول الإنترنت (IP) لأشباه الموصلات التي تستفيد من بروتوكول الإنترنت (IP) لأشباه الموصلات الداخلية. ولمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة الموقع المذكور أدناه:
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