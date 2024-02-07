علامةHONOR تكشف عن تفاصيل نظام كاميرا HONOR Falcon المتطور في هاتف HONOR Magic6 Pro

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- AETOSWire) مع اقتراب مؤتمر MWC 2024، تستعد HONOR للمشاركة، وقد بدأت في الكشف عن أحدث التطورات في تكنولوجيا الكاميرا من خلال تقديم نظام كاميرا HONOR Falcon في سلسلة HONOR Magic6 القادمة. بفضل مواصفات الأجهزة القوية ونظام الكاميرا المحسن، يمثل هذا الابتكار قفزة كبيرة في عالم التصوير الفوتوغرافي باستخدام الهاتف المحمول.
يشتمل النظام الجديد لكاميرا فالكون على مجموعة بيانات تدريبية واسعة تضم 8,000,000 صورة، وهي زيادة هائلة بنسبة تقترب من 3000% مقارنة بالجيل السابق. وبفضل تقنية استشعار الحركة بالذكاء الاصطناعي HONOR AI Motion Sensing 2.0، يتفوق النظام في التقاط لحظات مثالية عبر أكثر من 10 إطار مختلف، مما يضمن جودة ووضوح لا مثيل لهما.
ولعرض براعة وقدرات كاميرا HONOR Magic6 Pro ، تعاونت HONOR مع المبارزة الفرنسية الأولمبية سيسيليا بيردر، بطلة العالم لثلاث مرات. فتم التقاط صور لحركات سيسيليا أثتاء حركات المبارزة فائقة السرعة باستخدام جهازHONOR Magic6 ، مما يدل على تفوق الجهاز في التصوير الفوتوغرافي للألعاب الرياضية، خاصة في الألعاب الأولمبية.
وكشفت العلامة التكنولوجية العالمية عن خمس صور توضح كيفية قيام HONOR Magic6 Pro بالتقاط تقنيات المبارزة المعقدة، مما يسلط الضوء على قدرة الجهاز على تصوير الحركات السريعة بدقة متناهية. بالإضافة إلى ذلك، كشفت اللقطات خلف الكواليس عن 30 هاتف HONOR Magic6 Pro مثبتة لالتقاط الحركات السريعة تلقائيًا، مما يعرض بشكل أكبر القدرات المتقدمة للهاتف.
لفهم تقنية استشعار الحركة بالذكاء الاصطناعي بشكل أعمق، يرجى زيارة الرابط التالي:
المزيد من التفاصيل التقنية حول التحديثات في الحساسات وسرعة الغالق وسرعة التصوير والخوارزميات في الملفات المرفقة.
من المقرر الإطلاق العالمي الرسمي لسلسلة HONOR Magic6 في 25 فبراير. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة :
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