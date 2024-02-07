علامةHONOR تكشف عن تفاصيل نظام كاميرا HONOR Falcon المتطور في هاتف HONOR Magic6 Pro

MENAFN - AETOSWire) مع اقتراب مؤتمر MWC 2024، تستعد HONOR للمشاركة، وقد بدأت في الكشف عن أحدث التطورات في تكنولوجيا الكاميرا من خلال تقديم نظام كاميرا HONOR Falcon في سلسلة HONOR Magic6 القادمة. بفضل مواصفات الأجهزة القوية ونظام الكاميرا المحسن، يمثل هذا الابتكار قفزة كبيرة في عالم التصوير الفوتوغرافي باستخدام الهاتف المحمول.

يشتمل النظام الجديد لكاميرا فالكون على مجموعة بيانات تدريبية واسعة تضم 8,000,000 صورة، وهي زيادة هائلة بنسبة تقترب من 3000% مقارنة بالجيل السابق. وبفضل تقنية استشعار الحركة بالذكاء الاصطناعي HONOR AI Motion Sensing 2.0، يتفوق النظام في التقاط لحظات مثالية عبر أكثر من 10 إطار مختلف، مما يضمن جودة ووضوح لا مثيل لهما.

ولعرض براعة وقدرات كاميرا HONOR Magic6 Pro ، تعاونت HONOR مع المبارزة الفرنسية الأولمبية سيسيليا بيردر، بطلة العالم لثلاث مرات. فتم التقاط صور لحركات سيسيليا أثتاء حركات المبارزة فائقة السرعة باستخدام جهازHONOR Magic6 ، مما يدل على تفوق الجهاز في التصوير الفوتوغرافي للألعاب الرياضية، خاصة في الألعاب الأولمبية.

وكشفت العلامة التكنولوجية العالمية عن خمس صور توضح كيفية قيام HONOR Magic6 Pro بالتقاط تقنيات المبارزة المعقدة، مما يسلط الضوء على قدرة الجهاز على تصوير الحركات السريعة بدقة متناهية. بالإضافة إلى ذلك، كشفت اللقطات خلف الكواليس عن 30 هاتف HONOR Magic6 Pro مثبتة لالتقاط الحركات السريعة تلقائيًا، مما يعرض بشكل أكبر القدرات المتقدمة للهاتف.

لفهم تقنية استشعار الحركة بالذكاء الاصطناعي بشكل أعمق، يرجى زيارة الرابط التالي:

المزيد من التفاصيل التقنية حول التحديثات في الحساسات وسرعة الغالق وسرعة التصوير والخوارزميات في الملفات المرفقة.

من المقرر الإطلاق العالمي الرسمي لسلسلة HONOR Magic6 في 25 فبراير. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة :