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أغلى الفنادق في العالم

2/7/2024 2:24:07 PM
(MENAFN- Al Watan) - فندق ((أتلانتس النخلة)) دبي
فندق خمس نجوم يقع على إحدى جزر النخيل الاصطناعية في دبي، يوجد فيه ثلاثة شواطئ رملية بيضاء منفصلة، ​​ويحتوي الفندق على مركز للغوص، وواحدة من أفضل الحدائق المائية في الشرق الأوسط، تكلف تشييد المبنى 1.5 مليار دولار.
- ((برج العرب)) في دبي
تم افتتاح الفندق ذي السبع نجوم عام 1999، وتكلف بناؤه 650 مليون دولار، ويعتبر ((برج العرب)) من أطول الفنادق في العالم، ويشتهر بهندسته المعمارية الأصلية ويعد رمزًا لإمارة دبي.
- ((إمارات بالاس)) أبو ظبي
يقع الفندق في إمارة أبو ظبي، ويقدم لضيوفه 33 منطقة للاستجمام من حمامات السباحة، والمنتجع الصحي واللياقة البدنية، ونادي للأطفال، وحتى ركوب الجمال، بلغت تكلفة بناء الفندق نحو 6 مليارات دولار، ويبلغ طوله من جناح إلى آخر كيلومترًا واحدًا.
- ((ذا كوزموبوليتان)) لاس فيغاس
يقع هذا الفندق في قلب قطاع لاس فيغاس، تقام فيه بين الحين والآخر ((العروض الأكثر تشويقًا))، وتقام حفلات الزفاف، استثمر القائمون عليه 3.9 مليار دولار، كما يحتوي على مسبح فاخر.

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