أغلى الفنادق في العالم

(MENAFN
- Al Watan) - فندق ((أتلانتس النخلة)) دبي
فندق خمس نجوم يقع على إحدى جزر النخيل الاصطناعية في دبي، يوجد فيه ثلاثة شواطئ رملية بيضاء منفصلة، ويحتوي الفندق على مركز للغوص، وواحدة من أفضل الحدائق المائية في الشرق الأوسط، تكلف تشييد المبنى 1.5 مليار دولار.
- ((برج العرب)) في دبي
تم افتتاح الفندق ذي السبع نجوم عام 1999، وتكلف بناؤه 650 مليون دولار، ويعتبر ((برج العرب)) من أطول الفنادق في العالم، ويشتهر بهندسته المعمارية الأصلية ويعد رمزًا لإمارة دبي.
- ((إمارات بالاس)) أبو ظبي
يقع الفندق في إمارة أبو ظبي، ويقدم لضيوفه 33 منطقة للاستجمام من حمامات السباحة، والمنتجع الصحي واللياقة البدنية، ونادي للأطفال، وحتى ركوب الجمال، بلغت تكلفة بناء الفندق نحو 6 مليارات دولار، ويبلغ طوله من جناح إلى آخر كيلومترًا واحدًا.
- ((ذا كوزموبوليتان)) لاس فيغاس
يقع هذا الفندق في قلب قطاع لاس فيغاس، تقام فيه بين الحين والآخر ((العروض الأكثر تشويقًا))، وتقام حفلات الزفاف، استثمر القائمون عليه 3.9 مليار دولار، كما يحتوي على مسبح فاخر.
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