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السرخس تحول أوراقها الميتة لجذور مغذية

2/7/2024 2:24:07 PM
(MENAFN- Al Watan) اكتشف فريق من علماء النبات في الولايات المتحدة فصيلة فريدة من نوعها من نبات السرخس تعيش في بنما، يمكنها تحويل أوراقها الميتة إلى جذور لتغذية النبات.
ويطلق على هذه الفصيلة من نبات السرخس اسم Cyathea rojasiana، وهي تقوم بتحويل ((الأوراق الميتة)) إلى جذور جديدة للنبات عن طريق تغيير اتجاه تدفق المياه داخل الورقة، بحيث تستطيع امتصاص المغذيات من التربة وتحويلها إلى النبات الأصلي مرة أخرى.
ويوضح الباحث جيمس دالينج استاذ علم النبات بجامعة إلينوي الأمريكية أن هذه الظاهرة الفريدة تحدث عندما تذبل أوراق نبات السرخس وتتدلى إلى الأرض، حيث تلاحظ أن الأوراق الذابلة لهذه النبتة تتشبث بالتربة من خلال مجموعة من الجذور الفرعية الرفيعة، وأثبتت الاختبارات المعملية أن هذه الأوراق تمتص النتروجين من التربة.
وأشار دالينج، في تصريحات للموقع الإلكتروني ((سايتيك ديلي)) المتخصص في الأبحاث العلمية إلى أنه بعد أن تتحول الأوراق الذابلة إلى جذور، فإنها تبدو مثل نباتات متحللة، ولعل هذا هو السبب الذي جعل علماء النباتات لا يلتفتون إلى هذه النبتة من قبل.

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