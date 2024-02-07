السرخس تحول أوراقها الميتة لجذور مغذية

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- Al Watan) اكتشف فريق من علماء النبات في الولايات المتحدة فصيلة فريدة من نوعها من نبات السرخس تعيش في بنما، يمكنها تحويل أوراقها الميتة إلى جذور لتغذية النبات.
ويطلق على هذه الفصيلة من نبات السرخس اسم Cyathea rojasiana، وهي تقوم بتحويل ((الأوراق الميتة)) إلى جذور جديدة للنبات عن طريق تغيير اتجاه تدفق المياه داخل الورقة، بحيث تستطيع امتصاص المغذيات من التربة وتحويلها إلى النبات الأصلي مرة أخرى.
ويوضح الباحث جيمس دالينج استاذ علم النبات بجامعة إلينوي الأمريكية أن هذه الظاهرة الفريدة تحدث عندما تذبل أوراق نبات السرخس وتتدلى إلى الأرض، حيث تلاحظ أن الأوراق الذابلة لهذه النبتة تتشبث بالتربة من خلال مجموعة من الجذور الفرعية الرفيعة، وأثبتت الاختبارات المعملية أن هذه الأوراق تمتص النتروجين من التربة.
وأشار دالينج، في تصريحات للموقع الإلكتروني ((سايتيك ديلي)) المتخصص في الأبحاث العلمية إلى أنه بعد أن تتحول الأوراق الذابلة إلى جذور، فإنها تبدو مثل نباتات متحللة، ولعل هذا هو السبب الذي جعل علماء النباتات لا يلتفتون إلى هذه النبتة من قبل.
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