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نساء 4 مناطق يتصدرن مراجعات الطوارئ الجراحية

2/7/2024 2:24:07 PM
(MENAFN- Al Watan) وضعت إحصائية لمراجعات الطوارئ الجراحية في مستشفيات وزارة الصحة مناطق: الرياض وتبوك وحائل وجازان في مراكز متقدمة، حيث سجلت العاصمة عدد المراجعات بـ 120.485 مريضة، ثم منطقة تبوك في المركز الثاني بـ 116.752 مريضة، تلتها حائل 102.949مريضة، ثم جازان 87.464 مريضة، وبلغ العدد الإجمالي لكافة المناطق 900.126 مريضة، جاء ذلك حسب وزارة الصحة لعام 2023.
حالات الطوارئ
أوضح استشاري طب الطوارئ، الدكتور محمد أمين، أن جراحة الطوارئ تقدم خدماتها الطبية من خلال الحالات التي ترد لها، ومن أكثر الحالات مثل رتق الجروح، وأورام الجلد الحميدة، العلاج الدوائي لبعض الحالات الجراحية. موضحًا أن أطباء الطوارئ لابد أن يكونوا على معرفة وإلمام بغالبية التخصصات، كالقدرة على إنعاش المرضى والعناية الطبية الحرجة، وعلاج حالات مسارات الهواء الصعبة، وخياطة الجروح، وعلاج الكسور، وعلاج النوبات القلبية، وعلاج الجلطات الدماغية وغيرها. مشيرًا أن طب الطوارئ يختلف عن الرعاية الطارئة، حيث الأخيرة تعتني بحالات الأقل خطرًا، كذلك تجري في جراحة الطوارئ وقف النزف الداخلي السريع، فهناك حالات ترد تعاني من نزف داخلي، فيعمل أطباء الطوارئ على إيقاف النزف وإنقاذ حياة المريض، كذلك يرد علينا حالات خلع الكتف لبعض المرضى، فتجرى لهم الإجراءات المناسبة والسريعة.
المراجعات
- الجوف 80.648 مريضة.
- الأحساء 66.203 مريضة.
- القصيم 52.986 مريضة.
- حفر الباطن 41.437 مريضة.
- عسير 40.312 مريضة.
- نجران 32.967 مريضة.
- الطائف 30.502 مريضة.
- الباحة 22.728 مريضة.
- المنطقة الشرقية 28.140 مريضة.
- مكة المكرمة 21.020 مريضة.
- المدينة المنورة 20.876 مريضة.
- جدة 13.190 مريضة.
- الحدود الشمالية 11.335 مريضة.
- بيشة 4502 سعودية.
- القريات 1090 مريضة.
الذكور المراجعون
- الرياض 190.760 مريضًا.
- جازان 136.595 مريضًا.
- تبوك 126.934 مريضًا.
- حائل 112.808 مريضًا.
- الأحساء 92.536 مريضًا.
- الجوف 87.714 مريضًا.
- القصيم 75.331 مريضًا.
- عسير 73.254مريضًا.
- نجران 59.492 مريضًا.
- حفر الباطن 55.719 مريضًا.
- الطائف 47.063 مريضًا.
- مكة المكرمة 35.482 مريضًا.
- المدينة المنورة 32.478 مريضًا.
- منطقة الشرقية 38.857 مريضًا.
- الباحة 31.360 مريضًا.
- جدة 18.215 مريضًا.
- الحدود الشمالية 17.336 مريضًا.
- بيشة 6.618 مريضًا.
- القنفذة 6.292 مريضًا.
- القريات 3.017 مريضًا.

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