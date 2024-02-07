نساء 4 مناطق يتصدرن مراجعات الطوارئ الجراحية

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- Al Watan) وضعت إحصائية لمراجعات الطوارئ الجراحية في مستشفيات وزارة الصحة مناطق: الرياض وتبوك وحائل وجازان في مراكز متقدمة، حيث سجلت العاصمة عدد المراجعات بـ 120.485 مريضة، ثم منطقة تبوك في المركز الثاني بـ 116.752 مريضة، تلتها حائل 102.949مريضة، ثم جازان 87.464 مريضة، وبلغ العدد الإجمالي لكافة المناطق 900.126 مريضة، جاء ذلك حسب وزارة الصحة لعام 2023.
حالات الطوارئ
أوضح استشاري طب الطوارئ، الدكتور محمد أمين، أن جراحة الطوارئ تقدم خدماتها الطبية من خلال الحالات التي ترد لها، ومن أكثر الحالات مثل رتق الجروح، وأورام الجلد الحميدة، العلاج الدوائي لبعض الحالات الجراحية. موضحًا أن أطباء الطوارئ لابد أن يكونوا على معرفة وإلمام بغالبية التخصصات، كالقدرة على إنعاش المرضى والعناية الطبية الحرجة، وعلاج حالات مسارات الهواء الصعبة، وخياطة الجروح، وعلاج الكسور، وعلاج النوبات القلبية، وعلاج الجلطات الدماغية وغيرها. مشيرًا أن طب الطوارئ يختلف عن الرعاية الطارئة، حيث الأخيرة تعتني بحالات الأقل خطرًا، كذلك تجري في جراحة الطوارئ وقف النزف الداخلي السريع، فهناك حالات ترد تعاني من نزف داخلي، فيعمل أطباء الطوارئ على إيقاف النزف وإنقاذ حياة المريض، كذلك يرد علينا حالات خلع الكتف لبعض المرضى، فتجرى لهم الإجراءات المناسبة والسريعة.
المراجعات
- الجوف 80.648 مريضة.
- الأحساء 66.203 مريضة.
- القصيم 52.986 مريضة.
- حفر الباطن 41.437 مريضة.
- عسير 40.312 مريضة.
- نجران 32.967 مريضة.
- الطائف 30.502 مريضة.
- الباحة 22.728 مريضة.
- المنطقة الشرقية 28.140 مريضة.
- مكة المكرمة 21.020 مريضة.
- المدينة المنورة 20.876 مريضة.
- جدة 13.190 مريضة.
- الحدود الشمالية 11.335 مريضة.
- بيشة 4502 سعودية.
- القريات 1090 مريضة.
الذكور المراجعون
- الرياض 190.760 مريضًا.
- جازان 136.595 مريضًا.
- تبوك 126.934 مريضًا.
- حائل 112.808 مريضًا.
- الأحساء 92.536 مريضًا.
- الجوف 87.714 مريضًا.
- القصيم 75.331 مريضًا.
- عسير 73.254مريضًا.
- نجران 59.492 مريضًا.
- حفر الباطن 55.719 مريضًا.
- الطائف 47.063 مريضًا.
- مكة المكرمة 35.482 مريضًا.
- المدينة المنورة 32.478 مريضًا.
- منطقة الشرقية 38.857 مريضًا.
- الباحة 31.360 مريضًا.
- جدة 18.215 مريضًا.
- الحدود الشمالية 17.336 مريضًا.
- بيشة 6.618 مريضًا.
- القنفذة 6.292 مريضًا.
- القريات 3.017 مريضًا.
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