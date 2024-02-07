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5 أوراق بحثية في انطلاق جلسات قراءة النص

2/7/2024 2:24:06 PM
(MENAFN- Al Watan) شهدت الجلسة الأولى؛ من جلسات ((ملتقى قراءة النص))، الذي ينظمه النادي الأدبي الثقافي بجدة، بالتعاون مع جامعة الأعمال والتكنولوجيا، تحت عنوان ((الخطاب الأدبي والنقدي في نادي جدة الأدبي قراءات ومراجعات في منجز المرحلة))، تقديم 5 أوراق بحثية، والتي أدارها، الدكتور يوسف العارف، واستهلها الدكتور محمد الربيِّع، بورقة عنوانها ((دورية جذور.. من تحقيق التراث إلى نقد التراث))، بيّن من خلالها فكرة الدورية وأهدافها، من حيث تحقيق النصوص التراثية القصيرة، ونقد أعمال المحققين، والتعريف بالتراث، وتحليله، والموقف منه، والمبالغة في تقديسه، والتنكر له، والنقد الموضوعي للتراث.. متسائلًا: هل حققت ((جذور)) الأهداف المرسومة لها؟. ماضيًا من ثم في الإجابة على هذا السؤال عبر دراسة وتحليل الأعداد الخمسة الأولى والأعداد الخمسة الأخيرة (52-56) من ((جذور)) قبل التحول إلى النشر الإلكتروني، مؤكدًا ضرورة إعداد دراسة شاملة لجميع أعداد الدورية في المستقبل.
ملامح النشاط الأدبي
كذلك شارك الدكتور حمد بن ناصر الدخيِّل، أستاذ الأدب والنقد، متناولاً في بحثه ((ملامح من النشاط الأدبي والثقافي لنادي جُدَّة))، قدم عبره سياحة في منجزات أدبي جدة.
مشيرًا إلى أنه أقدمَ نادٍ أدبيٍّ رسمي في المملكة العربية السعودية؛ حيث أسس عام 1395هـ/ 1975م، بطلب من أدباء جدة، على رأسهم الشاعر محمد حسن عواد، بما عُدَّ إنجازًا مهمًا في الحَرَاك الأدبي والثقافي ليس في جدة فقط، بل على مستوى المملكة، حيث واصل نشاطه في مختلف القنوات المتاحة، ونوع اهتماماته الأدبية والثقافية، واستفاد من الخبرات الأدبية الوطنية، ومن غيرها في الوطن العربي، موردًا من ثم أهم منجزات أدبي جدة التي حققها خلال مسيرته عبر نصف قرن من الزمن، ((إصدارات منها تعلّمت))، تحت هذا العنوان شارك الدكتور عبدالله ثقفان بورقة أشار في مستهلها إلى أن ((البحث والتحصيل عملان مضنيان، غير أن لهما حلاوة عند من يكابدهما بشوق))، ماضيًا من ثم إلى تعديد ما تعلمه من دوريات ((أدبي جدة)) المشهورة؛ جذور، وعلامات، ونوافذ، من موضوعات مهمة، من مثل نظرية الأدب في التراث العربي، والبنية الوزنية من منظور تحليلي، ونشأة النهضة الأدبية القديمة في مرائي النقد المعاصر، والموروث السردي المتأثر بالاتجاهات الجديدة، واللسانيات.. والخطاب الأدبي، وغيرها من الموضوعات الأخرى التي أتى ثقفان على ذكرها في ثنايا ورقته.
الهموم الثقافية
الدكتور عبدالله بن عبدالرحمن الحيدري، أستاذ الأدب والنقد بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية سابقًا، جعل من افتتاحيات مجلة علامات في النقد مسرحًا لبحثه، حاصرًا دراسته في مدة محددة، وهي من (2003ـ2016)، متوخيًا الاطلاع على الأعداد الصادرة من المجلة في هذه المدة، وهي (35) عددًا، راصدًا اتجاهاتها وأبرز الهموم الثقافية التي تطرحها وتعالجها، وتتناولها عبر مراحل بحسب رؤساء التحرير الذين أشرفوا عليها، وتحلل الورقة مضامين الافتتاحيات وتقدم لمحات نقدية ونقاشًا حول بعض الأفكار والرؤى الواردة فيها. ورقة الدكتور صلوح مصلح السريحي البحثية تناولت ((قراءة في قراءة جابر عصفور / قراءة التراث النقدي- مقدمات منهجية))، مشيرًا فيه إلى أن ((ملتقى قراءة النص)) يقف على ثلاثة مفاهيم تحمل الاستمرارية من جانب والتجدد من جانب آخر، استمرارية لا يشوبها التكرار، وتجدد لا يلغي الأصالة ولا يذوب في المعاصرة.

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