المعرض السعودي للافتات يستعد للإنطلاق بنسخته الأولى في الرياض

MENAFN - Al Watan) تستعد النسخة الأولى من المعرض السعودي للافتات، الحدث الأكبر في الشرق الأوسط للصناعات الرقمية والطباعة والرسم الجرافيكي والتصوير، للإنطلاق في الفترة من 5 إلى 7 مارس 2024 في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض. سيجمع الحدث صناع القرار الرئيسيين من القطاعات التي تقف وراء النمو السريع لصناعة اللافتات في المملكة العربية السعودية، بما في ذلك البيع بالتجزئة والترفيه والضيافة والقطاعات التجارية والعقارات، مدعوماً بالطلب المتزايد على اللافتات في المشاريع الضخمة.



يعتمد افتتاح المعرض السعودي للافتات على الفرص الهائلة في صناعة اللافتات الرقمية في المملكة العربية السعودية، والتي من المتوقع أن تنمو بأكثر من 75٪ لتصل إلى 492 مليون دولار بحلول عام 2027. بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن تبلغ قيمة سوق الإعلانات الخارجية في المملكة 360 مليون دولار بحلول عام 2025. (المصدر: 360iResearch)

وتعليقاً على الحدث، قال محمد كازي، نائب الرئيس، فعاليات الإنشاءات في دي إم جي إيفنتس، الجهة المنظمة للمعرض: "في الوقت الذي تشهد فيه المملكة تحولاً عميقاً في مختلف القطاعات، برزت صناعة اللافتات كأداة قوية لتعزيزالتواصل وإشراك الجماهير وإحداث ثورة في المشهد الإعلاني. في المعرض السعودي للافتات، ستتاح للزوار فرصة تجربة أحدث التقنيات وأفضل الممارسات والاستراتيجيات المبتكرة التي تدفع السوق إلى الأمام".

يعد الحدث الذي يستمر ثلاثة أيام بمثابة نقطة التقاء حاسمة للصناعات الرقمية والطباعة والرسم الجرافيكي والتصوير.





مشاركة محلية ودولية

سيحتفل المعرض السعودي للافتات بإنطلاق نسخته الأولى هذا العام بمشاركة العديد من اللاعبين البارزين في الصناعة، ثلاثة منهم تم تأكيدهم كعارضين وشركاء مؤسسين. وتضم القائمة هذه Blue Rhine و CMYK Print Solutions و HP السعودية. فليكس أوروبا-الشرق الأوسط وفوجي فيلم الشرق الأوسط من بين الأسماء الشهيرة الأخرى التي ستشارك في هذا الحدث.

بلو راين ((Blue Rhine هي شركة رائدة في تصنيع وتوزيع اللافتات المتميزة والإعلانات وحلول LED مقرها الإمارات العربية المتحدة. من لوحات اللافتات البديهية إلى الشاشات التفاعلية وشاشات LED الساطعة، ستعرض الشركة مجموعة منتجاتها في هذا الحدث. ومن المقرر أن تقدم CMYK Print Solutions من مصر، وهي مورد لحلول الطباعة الرقمية بما في ذلك آلات الطباعة ذات التنسيقات العريضة وفائقة الاتساع والحبر والوسائط، حلولها المبتكرة لطباعة المنسوجات واللافتات في هذا الحدث. بالإضافة إلى ذلك، تعرض HP أحدث تقنيات طباعة التنسيقات الكبيرة، بما في ذلك مجموعة متقدمة من الطابعات والحلول المناسبة للافتات والبيع بالتجزئة والديكور والتطبيقات التجارية.

وتعليقاً على مشاركة HP في الحدث، قال عبد الله عودي، مدير إنتاج التنسيقات الكبيرة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في HP: "تعكس مشاركة HP في المعرض السعودي للافتات تفانينا في أن نكون في طليعة رواد التطورات التكنولوجية في الطباعة الرقمية واللافتات وديكور



هذا الحدث هو منصة لنا لعرض حلولنا المبتكرة وكيف تتماشى مع المشهد التنموي المتطور في المنطقة. إنها فرصة للتواصل مع عملائنا، وفهم احتياجاتهم، وعرض كيف يمكن لتقنيات HP أن تساعد الشركات على النمو".

سيشارك في المعرض السعودي للافتات أكثر من 100 شركة في ستة قطاعات رئيسية، بما في ذلك الطباعة كبيرة الحجم واللافتات والرسومات والتصوير والتسويق الرقمي والهدايا والمواد الترويجية. وتأتي هذه الشركات من أكثر من 10 دول، بما في ذلك بلجيكا ومصر وعمان والبرتغال وقطر والمملكة العربية السعودية وكوريا الجنوبية والإمارات العربية المتحدة وتركيا والصين.

محتوى مصمم حصرياً من قبل خبراء الصناعة للصناعة

سيستضيف المعرض السعودي للافتات برنامج محتوى تعليمي يضم أكثر من 15 جلسة وأكثر من 25 متحدثاً. تم تصميم "دردشات هلا" خصيصاً بالتعاون مع المجلس الاستشاري المكون من تسعة أعضاء، وهم خبراء وقادة في قطاع اللافتات في المملكة العربية السعودية.

ويضم المجلس الاستشاري عبد العزيز العصيمي، مستشار ومدير عام تجربة العملاء في أمانة منطقة الرياض. عبد الله الغامدي، مؤسس ورئيس مجلس إدارة جمعية تجربة العميل؛ عبد الله عودي، مدير إنتاج التنسيقات الكبيرة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في HP؛ إياد زارع، مدير الإعلام المدفوع، نيوم؛ جايلز كليمنت، مدير أول - التصميم، شركة البحر الأحمر العالمية؛ هادي بلا، مدير أعمال المجموعة، شركة العربية؛ عمر رضا، المدير الإبداعي، شركة هافاس؛ سيف جراد، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة شاين رياكشن؛ وسيمون إيكرز، مستشار إرشادات الطرق واللوحات الإعلانية، شركة مطارات الرياض.

وقال جايلز كليمنت، مدير أول التصميم، شركة البحر الأحمر الدولية تعليقاً على الحدث: "توفر اللافتات عرضاً مميزاً للعلامة التجارية وتساعد الأشخاص في التنقل. ومع ذلك، تصبح الاستدامة تحدياً عندما تهدف إلى خلق تجربة فاخرة من خلال اللافتات. تبحث شركة البحر الأحمر الدولية عن مصممين وفنانين محليين في المملكة العربية السعودية لدعم ذلك. إنني أتطلع إلى رؤية كيف يجلب المعرض السعودي للافتات مثل هؤلاء المبدعين والعناصر الفنية للارتقاء بالحدث".

سيقام المعرض السعودي للافتات بدعم من الراعي الذهبي، شركة الرؤية والإبداع للتجارة الحديثة، والراعي الفضي، عالم سلاسل للتجارة وشريك الوكالة، شاين رياكشن.

التسجيل في الحدث المجاني مفتوح في لن يسمح للزوار الذين تقل أعمارهم عن 18 عاماً بدخول المعرض.