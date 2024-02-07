المعرض السعودي للافتات يستعد للإنطلاق بنسخته الأولى في الرياض

(MENAFN
- Al Watan) تستعد النسخة الأولى من المعرض السعودي للافتات، الحدث الأكبر في الشرق الأوسط للصناعات الرقمية والطباعة والرسم الجرافيكي والتصوير، للإنطلاق في الفترة من 5 إلى 7 مارس 2024 في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض. سيجمع الحدث صناع القرار الرئيسيين من القطاعات التي تقف وراء النمو السريع لصناعة اللافتات في المملكة العربية السعودية، بما في ذلك البيع بالتجزئة والترفيه والضيافة والقطاعات التجارية والعقارات، مدعوماً بالطلب المتزايد على اللافتات في المشاريع الضخمة.
يعتمد افتتاح المعرض السعودي للافتات على الفرص الهائلة في صناعة اللافتات الرقمية في المملكة العربية السعودية، والتي من المتوقع أن تنمو بأكثر من 75٪ لتصل إلى 492 مليون دولار بحلول عام 2027. بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن تبلغ قيمة سوق الإعلانات الخارجية في المملكة 360 مليون دولار بحلول عام 2025. (المصدر: 360iResearch)
وتعليقاً على الحدث، قال محمد كازي، نائب الرئيس، فعاليات الإنشاءات في دي إم جي إيفنتس، الجهة المنظمة للمعرض: "في الوقت الذي تشهد فيه المملكة تحولاً عميقاً في مختلف القطاعات، برزت صناعة اللافتات كأداة قوية لتعزيزالتواصل وإشراك الجماهير وإحداث ثورة في المشهد الإعلاني. في المعرض السعودي للافتات، ستتاح للزوار فرصة تجربة أحدث التقنيات وأفضل الممارسات والاستراتيجيات المبتكرة التي تدفع السوق إلى الأمام".
يعد الحدث الذي يستمر ثلاثة أيام بمثابة نقطة التقاء حاسمة للصناعات الرقمية والطباعة والرسم الجرافيكي والتصوير.
مشاركة محلية ودولية
سيحتفل المعرض السعودي للافتات بإنطلاق نسخته الأولى هذا العام بمشاركة العديد من اللاعبين البارزين في الصناعة، ثلاثة منهم تم تأكيدهم كعارضين وشركاء مؤسسين. وتضم القائمة هذه Blue Rhine و CMYK Print Solutions و HP السعودية. فليكس أوروبا-الشرق الأوسط وفوجي فيلم الشرق الأوسط من بين الأسماء الشهيرة الأخرى التي ستشارك في هذا الحدث.
بلو راين ((Blue Rhine هي شركة رائدة في تصنيع وتوزيع اللافتات المتميزة والإعلانات وحلول LED مقرها الإمارات العربية المتحدة. من لوحات اللافتات البديهية إلى الشاشات التفاعلية وشاشات LED الساطعة، ستعرض الشركة مجموعة منتجاتها في هذا الحدث. ومن المقرر أن تقدم CMYK Print Solutions من مصر، وهي مورد لحلول الطباعة الرقمية بما في ذلك آلات الطباعة ذات التنسيقات العريضة وفائقة الاتساع والحبر والوسائط، حلولها المبتكرة لطباعة المنسوجات واللافتات في هذا الحدث. بالإضافة إلى ذلك، تعرض HP أحدث تقنيات طباعة التنسيقات الكبيرة، بما في ذلك مجموعة متقدمة من الطابعات والحلول المناسبة للافتات والبيع بالتجزئة والديكور والتطبيقات التجارية.
وتعليقاً على مشاركة HP في الحدث، قال عبد الله عودي، مدير إنتاج التنسيقات الكبيرة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في HP: "تعكس مشاركة HP في المعرض السعودي للافتات تفانينا في أن نكون في طليعة رواد التطورات التكنولوجية في الطباعة الرقمية واللافتات وديكور
هذا الحدث هو منصة لنا لعرض حلولنا المبتكرة وكيف تتماشى مع المشهد التنموي المتطور في المنطقة. إنها فرصة للتواصل مع عملائنا، وفهم احتياجاتهم، وعرض كيف يمكن لتقنيات HP أن تساعد الشركات على النمو".
سيشارك في المعرض السعودي للافتات أكثر من 100 شركة في ستة قطاعات رئيسية، بما في ذلك الطباعة كبيرة الحجم واللافتات والرسومات والتصوير والتسويق الرقمي والهدايا والمواد الترويجية. وتأتي هذه الشركات من أكثر من 10 دول، بما في ذلك بلجيكا ومصر وعمان والبرتغال وقطر والمملكة العربية السعودية وكوريا الجنوبية والإمارات العربية المتحدة وتركيا والصين.
محتوى مصمم حصرياً من قبل خبراء الصناعة للصناعة
سيستضيف المعرض السعودي للافتات برنامج محتوى تعليمي يضم أكثر من 15 جلسة وأكثر من 25 متحدثاً. تم تصميم "دردشات هلا" خصيصاً بالتعاون مع المجلس الاستشاري المكون من تسعة أعضاء، وهم خبراء وقادة في قطاع اللافتات في المملكة العربية السعودية.
ويضم المجلس الاستشاري عبد العزيز العصيمي، مستشار ومدير عام تجربة العملاء في أمانة منطقة الرياض. عبد الله الغامدي، مؤسس ورئيس مجلس إدارة جمعية تجربة العميل؛ عبد الله عودي، مدير إنتاج التنسيقات الكبيرة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في HP؛ إياد زارع، مدير الإعلام المدفوع، نيوم؛ جايلز كليمنت، مدير أول - التصميم، شركة البحر الأحمر العالمية؛ هادي بلا، مدير أعمال المجموعة، شركة العربية؛ عمر رضا، المدير الإبداعي، شركة هافاس؛ سيف جراد، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة شاين رياكشن؛ وسيمون إيكرز، مستشار إرشادات الطرق واللوحات الإعلانية، شركة مطارات الرياض.
وقال جايلز كليمنت، مدير أول التصميم، شركة البحر الأحمر الدولية تعليقاً على الحدث: "توفر اللافتات عرضاً مميزاً للعلامة التجارية وتساعد الأشخاص في التنقل. ومع ذلك، تصبح الاستدامة تحدياً عندما تهدف إلى خلق تجربة فاخرة من خلال اللافتات. تبحث شركة البحر الأحمر الدولية عن مصممين وفنانين محليين في المملكة العربية السعودية لدعم ذلك. إنني أتطلع إلى رؤية كيف يجلب المعرض السعودي للافتات مثل هؤلاء المبدعين والعناصر الفنية للارتقاء بالحدث".
سيقام المعرض السعودي للافتات بدعم من الراعي الذهبي، شركة الرؤية والإبداع للتجارة الحديثة، والراعي الفضي، عالم سلاسل للتجارة وشريك الوكالة، شاين رياكشن.
التسجيل في الحدث المجاني مفتوح في لن يسمح للزوار الذين تقل أعمارهم عن 18 عاماً بدخول المعرض.
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