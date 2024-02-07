مؤشر الأسهم السعودية ينهي تعاملاته على ارتفاع عند 12165 نقطة

مؤشر الأسهم السعودية ينهي تعاملاته على ارتفاع عند 12165 نقطة
التاريخ
2/7/2024 2:24:06 PM
(MENAFN
- Al Watan) أغلق مؤشر سوق الأسهم السعودية "تاسي" تعاملات اليوم الأربعاء باللون الأخضر كاسبا 94 نقطة عند مستوى 12.165 نقطة وبتداولات تجاوزت 10 مليارات ريال، حيث سجلت أسهم 144 شركة ارتفاعا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 81 شركة على تراجع.
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