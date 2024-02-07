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مؤشر الأسهم السعودية ينهي تعاملاته على ارتفاع عند 12165 نقطة

2/7/2024 2:24:06 PM
(MENAFN- Al Watan) أغلق مؤشر سوق الأسهم السعودية "تاسي" تعاملات اليوم الأربعاء باللون الأخضر كاسبا 94 نقطة عند مستوى 12.165 نقطة وبتداولات تجاوزت 10 مليارات ريال، حيث سجلت أسهم 144 شركة ارتفاعا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 81 شركة على تراجع.

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