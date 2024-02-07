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منتدى صندوق الاستثمارات والقطاع الخاص يختتم أعماله

2/7/2024 2:24:06 PM
(MENAFN- Al Watan) اختتمت مساء اليوم أعمال النسخة الثانية من منتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص، والذي نظمه الصندوق على مدى يومي 6 – 7 فبراير 2024 بمركز الملك عبد العزيز الدولي للمؤتمرات في العاصمة الرياض، بحضور عدد من الأمراء والوزراء، ونخبة من صنّاع القرار والرؤساء التنفيذيين وكبار المسؤولين في القطاعين العام والخاص، ومشاركة أكثر من 8000 مشارك.
وتضّمنت فعاليات المنتدى جلسات حوارية تناولت العديد من المحاور الاستراتيجية المرتبطة بالصندوق، والذي يعتبر محركاً أساسياً للتنوع الاقتصادي في المملكة، إلى جانب استعراض دور الصندوق وشركات محفظته في تمكين القطاع الخاص المحلّي على مختلف المستويات، وتعزيز دوره كمورّد ومستثمر وشريك في المشاريع والقطاعات الاستراتيجية ذات الأولوية محلياً.
وشهد المنتدى انعقاد مجموعة من الجلسات الحوارية التي استضافت شخصيات بارزة وخبراء وكبار المسؤولين التنفيذيين في شركات القطاع الخاص، كان من أبرزها الجلسة الوزارية التي انعقدت في اليوم الأول من المنتدى، وتناولت أهمية القطاع الخاص في تحقيق رؤية المملكة 2030.
وكان من أبرز فعاليات المنتدى تقديم جائزة "مساهمة" للقطاع الخاص لتكريم الشركات الوطنية التي قدمت إسهاماً مميزاً في المحتوى المحلي، حيث تهدف الجائزة إلى تعزيز الالتزام بتنمية المحتوى المحلي كأولوية لكافة المشاركين في السوق، ورفع القدرة التنافسية، وتسليط الضوء على المساهمات المتميزة في تنمية المحتوى المحلي.
وينظّم صندوق الاستثمارات العامة المنتدى بهدف تعزيز التعاون المشترك في العديد من المبادرات التي تساعد على تمكين القطاع الخاص المحلّي في مختلف القطاعات الاستراتيجية بالمملكة، حيث يعد المنتدى فرصة مواتية لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين الصندوق وشركات محفظته مع القطاع الخاص، بما يُسهم في تعزيز دور القطاع الخاص وإسهامه نحو تحقيق النمو الاقتصادي وتعزيز التنمية المستدامة في

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