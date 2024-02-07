منتدى صندوق الاستثمارات والقطاع الخاص يختتم أعماله

(MENAFN
- Al Watan) اختتمت مساء اليوم أعمال النسخة الثانية من منتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص، والذي نظمه الصندوق على مدى يومي 6 – 7 فبراير 2024 بمركز الملك عبد العزيز الدولي للمؤتمرات في العاصمة الرياض، بحضور عدد من الأمراء والوزراء، ونخبة من صنّاع القرار والرؤساء التنفيذيين وكبار المسؤولين في القطاعين العام والخاص، ومشاركة أكثر من 8000 مشارك.
وتضّمنت فعاليات المنتدى جلسات حوارية تناولت العديد من المحاور الاستراتيجية المرتبطة بالصندوق، والذي يعتبر محركاً أساسياً للتنوع الاقتصادي في المملكة، إلى جانب استعراض دور الصندوق وشركات محفظته في تمكين القطاع الخاص المحلّي على مختلف المستويات، وتعزيز دوره كمورّد ومستثمر وشريك في المشاريع والقطاعات الاستراتيجية ذات الأولوية محلياً.
وشهد المنتدى انعقاد مجموعة من الجلسات الحوارية التي استضافت شخصيات بارزة وخبراء وكبار المسؤولين التنفيذيين في شركات القطاع الخاص، كان من أبرزها الجلسة الوزارية التي انعقدت في اليوم الأول من المنتدى، وتناولت أهمية القطاع الخاص في تحقيق رؤية المملكة 2030.
وكان من أبرز فعاليات المنتدى تقديم جائزة "مساهمة" للقطاع الخاص لتكريم الشركات الوطنية التي قدمت إسهاماً مميزاً في المحتوى المحلي، حيث تهدف الجائزة إلى تعزيز الالتزام بتنمية المحتوى المحلي كأولوية لكافة المشاركين في السوق، ورفع القدرة التنافسية، وتسليط الضوء على المساهمات المتميزة في تنمية المحتوى المحلي.
وينظّم صندوق الاستثمارات العامة المنتدى بهدف تعزيز التعاون المشترك في العديد من المبادرات التي تساعد على تمكين القطاع الخاص المحلّي في مختلف القطاعات الاستراتيجية بالمملكة، حيث يعد المنتدى فرصة مواتية لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين الصندوق وشركات محفظته مع القطاع الخاص، بما يُسهم في تعزيز دور القطاع الخاص وإسهامه نحو تحقيق النمو الاقتصادي وتعزيز التنمية المستدامة في
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