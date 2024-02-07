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انطلاق فعاليات الدورة الـ 25 من الملتقى الهندسي الخليجي في دبي

2/7/2024 2:24:05 PM
(MENAFN- Al Watan) تحت رعاية وحضور الشيخ راشد بن حمدان بن راشد آل مكتوم، الرئيس الأعلى لمؤسسة حمدان بن راشد للعلوم الطبية والتربوية، انطلقت اليوم الأربعاء فعاليات الدورة الخامسة والعشرين من الملتقى الهندسي الخليجي، والمعرض المصاحب له، تحت شعار "هندسة ذكية لغد مستدام"، وبمشاركة ما يزيد عن 500 مشارك، لمناقشة العديد من المحاور المتعلقة بالاتجاهات المستقبلية في القطاع الهندسي، ودورها في تعزيز منظومة الاستدامة العالمية.
وتأتي استضافة دولة الإمارات العربية المتحدة فعاليات الملتقى لهذا العام بالتزامن مع إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، عام 2024 امتدادًا لعام الاستدامة، ما يعكس التزام دولة الإمارات بتبني الممارسات المستدامة والحلول المبتكرة للمساهمة في معالجة أبرز القضايا والتحديات في المجال

وشهد الحدث الذي تنظمه جمعية المهندسين في دولة الإمارات العربية المتحدة بالتعاون مع الاتحاد الهندسي الخليجي حتى ال 8 من فبراير الجاري، في يومه الأول حضوراً لافتاً مثله مسؤولين حكوميين وخبراء إقليميين ومحليين ونخبة من المتحدثين وصناع القرار وأبرز المهنيين وقادة الفكر في المجال الهندسي إدارة المشاريع من دول مجلس التعاون الخليجي.
وفي كلمته الافتتاحية توجه المهندس عبد الله يوسف آل علي، رئيس جمعية المهندسين في دولة الإمارات العربية المتحدة، بجزيل الشكر والعرفان للشيخ راشد بن حمدان بن راشد آل مكتوم، الرئيس الأعلى لمؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية والتربوية، على رعايته الكريمة ودعمه اللامحدود لتنظيم فعاليات الدورة الخامسة والعشرين من الملتقى الهندسي الخليجي.
كما أكد رئيس جمعية المهندسين في الإمارات على أهمية القطاع الهندسي ومساهمته في تحسين جودة الحياة وحل المشكلات وتحويل التحديات إلى فرص، وأشار إلى دور المهندسين وضرورة تطوير مهاراتهم ومعارفهم وقدراتهم الإبداعية لمواكبة التغيرات والتطورات في العالم الهندسي، والاستفادة منها لخدمة مجتمعاتهم وبلادهم والعالم.
وقال آل علي: "إن الهندسة الذكية هي الهندسة التي تستخدم التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والروبوتات والأنظمة الذاتية وغيرها من الوسائل الحديثة لتحقيق أهداف القطاع الهندسي بكفاءة وفعالية واقتصادية واستدامة، لذا ارتأينا من خلال فعاليات الملتقى الهندسي الخليجي لهذا العام، إلى توفير منصة للتواصل وتبادل الخبرات والتعاون بين المهندسين والخبراء والباحثين والأكاديميين والطلاب والمهتمين بالقطاع الهندسي في الخليج العربي، لمناقشة أحدث الموضوعات والاتجاهات والمستجدات في مجالات الهندسة المختلفة، وتسليط الضوء على الإنجازات والمشاريع والحلول الهندسية الذكية والمستدامة في المنطقة ما يسهم في تحسين جودة الحياة وتطوير قدرات المهندسين."
وقال المهندس محمد بن علي الخزاعي، الأمين العام للاتحاد الهندسي الخليجي في كلمته: "نحرص في الاتحاد الهندسي الخليجي والأمانة العامة على حفظ المكانة المتميزة التي استطاع الملتقى الهندسي الخليجي ترسيخها على مدى الأعوام السابقة، انطلاقًا من التخطيط وإدارة الكوارث إلى هندسة البيئة والاستدامة وصولًا إلى ملتقانا الحالي والذي يحمل شعار "هندسة ذكية لغد مستدام".
وأضاف الخزاعي: "يعد الملتقى منصة حوار لتبادل الأفكار والخبرات، تسهم في تطوير الحلول الهندسية الذكية والمستدامة للتحديات التي نواجهها في عصر يتسم بالتغيرات المتسارعة، حيث يتيح الملتقى من خلال الجلسات الحوارية المتعددة فرصة اكتشاف كيفية توظيف الهندسة الذكية لتعزيز التنمية المستدامة في مجالات متعددة، مثل الطاقة والنقل المستدام والبنية التحتية والرعاية الصحية، كما يتم التركيز على الابتكارات التقنية والأفكار الجديدة التي من شانها المساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مثل تقليل الانبعاثات الضارة وتحسين كفاءة الاستخدام وتعزيز الاستدامة البيئية. "
وتجول الشيخ راشد بن حمدان بن راشد آل مكتوم يرافقه عدد من الحضور في أرجاء المعرض، واطلعوا على أجنحة عدد من الجهات العارضة، كما استمع إلى شرح من ممثليهم حول آخر التطورات والممارسات المستدامة في القطاع الهندسي.
وضمت أجندة الملتقى في يومه الأول باقة من الجلسات الحوارية والكلمات الرئيسية والعروض التقديمة وورش العمل قدمها قادة الصناعة ونخبة الباحثين والمختصين والأكاديميين، حول محوري البنية التحتية وأنظمة البناء، والهندسة الحيوية والتقنيات الطبية الحيوية. ومن أبرز المتحدثين المهندس مصطفى ب. شيهو، رئيس الاتحاد العالمي للمنظمات الهندسي، والدكتور محمد القاسم عميد أكاديمية دبي للمستقبل، عضو مجلس إدارة المدرسة الرقمية، والمهندس سينج تشوان تان، الرئيس المنتخب للاتحاد العالمي للمنظمات الهندسية، والدكتور محمد نصيف، مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية.
وأكد المهندس مصطفى ب. شيهو من خلال عرضه التقديمي بعنوان "هندسة ذكية لغد مستدام"، على الحاجة الملحة لجهود هندسية لمواجهة التحديات في مجالات الطاقة والأمن الغذائي. وسلط الضوء على الدور المحوري الذي تلعبه أفريقيا في مواجهة هذه التحديات وشدد على أهمية الاستغلال الأمثل للموارد البشرية والطبيعية.
وألقى المهندس سينج تشوان تان، كلمة رئيسة بعنوان البنية التحتية المستدامة، حيث سلط الضوء على المخاطر الجسيمة التي يشكلها تغير المناخ على البنية التحتية العالمية. وناقش الطلب المتزايد على الاستثمار في البنية التحتية، لا سيما في قارة آسيا، كما شدد على الحاجة الملحة لإيجاد حلول مستدامة لمعالجة فجوة الانبعاثات المتوقعة.
وبحثت جلسة "الطباعة ثلاثية الأبعاد"، تعزيــز البنيــة التحتيــة واســتدامة البنــاء ومســتقبل الطباعــة ثلاثية الأبعاد، وتطبيقــات البنــاء والتشــييد المســتدامة للطباعــة ثلاثية الأبعاد لأجيال المستقبل، وتناولت الطباعــة الخرســانية ثلاثية الأبعاد فــي بلديــة دبــي من حيث الإنجازات والمســؤوليات والأجندة المســتقبلية. أدار الجلسة الدكتور راشد الشعالي، جمعية المهندسين الإماراتية، وشارك فيها كل من مروان الجناحي، بلدية دبي، باسـل خالـد محمـد، مجموعـة ثـري دي اكـس دبـي، الدكتـور عمـر محمـد أصغـر، جامعـة ولونجونـج في دبي، ومانفريـد ويتـزل، زوبلـن أسـتراباك، ألمانيا.
وناقشت جلسة "أنظمة البناء"، نمذجـة معلومـات البنـاء )مسـتقبل عالـم البناء)، وتقييــم مــا بعــد الإشغال كخيــار للاســتدامة فــي مشــاريع الإسكان، وتطرقت إلى مـواد وطـرق بناء جديدة تسـهم في تحقيق الاستدامة. أدار الجلسة الدكتور عبدالله إسماعيل الزرعوني، جامعة روتشستر للتكنولوجيا دبي، بمشاركة بنان سامي الجميعة، من أمانة المنطقة الشرقية - المملكة العربية السعودية، وعبد الرحمن حمدان الجهني، الجمعية السعودية لعلوم العمران، ومروة جودة بلدية دبي.
وفي عرضه التقديمي أكد المهندس بدر بورشيد، رئيس المنتدى العالمي لإدارة المشاريع، ورئيس معهد إدارة المشاريع فرع المملكة العربية السعودية، على الدور المحوري لمكاتب إدارة المشاريع وأبعادها الأربعة الحوكمة، والعمليات، والأفراد، والتكنولوجيا/البيانات. كما استعرض بعض التحديات في المجال وضرورة إجراء عمليات التقييم المستمر لممارسات إدارة المشروع واعتماد التقنيات المبتكرة لمعالجة تلك التحديات وضمان التميز في تنفيذ المشروع وتحسين التكاليف والجداول الزمنية والجودة.
وسلط المهندس يعقوب بن راشد الهنداسي من وزارة الداخلية - سلطنة عمان، الضوء على المدن الذكية باعتبارها محركات للتنمية المستدامة. حيث توفر التقنيات الرئيسية مثل إنترنت الأشياء والبيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي بيانات في الوقت الفعلي للإدارة الفعالة والتخطيط الاستراتيجي وحل المشكلات بشكل استباقي. كما استعرض تجارب متنوعة من سنغافورة وبرشلونة وأمستردام، مع التركيز على أولوياتها في مجال الرقمنة والابتكار.
كما تم على هامش اليوم الأول تكريم رواد العمل الهندسي الخليجي، ورؤسـاء الهيئات الهندسـية، والفائزيــن بجوائــز الملتقــى الهندســي الخليجــي الخامــس والعشــرين للمشاريع، إلى جانب الرعاة وأعضاء اللجنة العليا المنظمة واللجنة العلمية.
وضمت قائمة المكرمين، معالي الدكتور عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي – دولة الإمارات وتستلم الجائزة بالنيابة عنه المهندس طارق ديماس السويدي، الدكتور أسامة تقي محمد البحارنة – مملكة البحرين، المهندس حمد راشد المنصور – دولة الكويت، المهندس راشد عبدالله العتل – دولة الكويت، الدكتور المهندس طارق بن محمد الشواف – المملكة العربية السعودية، سعادة المهندس على بن محمد الخاطر- دولة قطر وتستلم الجائزة بالنيابة عنه إبراهيم بن عبدالله المالكي، المهندس عيسى بن عبدالله الكبيسي – دولة قطر، الدكتور عبد الله إسماعيل الزرعوني – دولة الإمارات، والمهندسة مريم جمعان – مملكة البحرين.
وفاز في المركز الأول بجوائــز الملتقــى للمشاريع، المدينة المستدامة في دبي والتي تتبنى مخططات هندسية صديقة للبيئة، وتعتمد على إنتاج الطاقة النظيفة وتوسيع نطاق المساحات الخضراء التي تنتج بدورها هواء نقيا وتجعل الأجواء في المناطق السكنية بالمدينة هادئة ومطمئنة وخالية من أي ثلوث، بينما حصلت منصة ترشيد الذكية لشحن المركبات الكهربائية، دولة قطر على المركز الثاني، وهي منصة لشحن المركبات الكهربائية التي تعمل على تقليل نسبة انبعاثات الكربون واستهلاك الوقود، نحو تبني أنماط حياة مستدامة، وتلعب دورًا محوريًا في تعزيز الشحن الذكي للمركبات الكهربائية، بما يتيح تطوير حل ذكي آمن ومنظم ومتوافق مع البنية التحتية السحابية وفق الأنظمة والمعايير الوطنية القطرية.
ضمت قائمة رعاة الحدث دائرة الإسكان في إمارة الشارقة الشريك الاستراتيجي، ودائرة الاقتصاد والسياحة في إمارة دبي شريك الوجهة، وشركة المقاولات الهندسية، وشركة بوخش للعقارات، وشركة تكسي دبي، وشركة داتافلو، وديوان العمارة مهندسون + استشاريون الرعاة الفضيين. بالإضافة إلى الشركاء الداعمين جمعية المهندسين البحرينية، والهيئة السعودية للمهندسين، وجمعية المهندسين العمانية، وجمعية المهندسين القطرية، وجمعية المهندسين الكويتية.

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