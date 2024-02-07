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نجم تنظم ورشة عمل لمكافحة الاحتيال التأميني في قطاع المركبات

2/7/2024 2:24:05 PM
(MENAFN- Al Watan) نظمت شركة نجم لخدمات التأمين ورشة عمل بعنوان "مكافحة الاحتيال التأميني في قطاع المركبات"، برعاية هيئة التأمين و التعاون مع الإدارة العامة للمرور، وذلك اليوم الأربعاء في فندق "ريحان روتانا" بمدينة الدمام بالمنطقة الشرقية.
تناولت الورشة وسائل مكافحة الاحتيال والتكسب غير المشروع في تأمين المركبات، والتوعية بالآثار السلبية المترتبة عنه، والتي تنعكس على الأداء الاقتصادي بشكل عام وعلى جميع أطراف العملية التأمينية بشكل خاص. كما تناول الحضور في جلسة حوار مفتوحة ضمن جدول أعمال الورشة، الأضرار التي تنتج عن عمليات الاحتيال والحلول المطروحة لمواجهة هذه الجريمة المالية وتنظيم جهود جميع الأطراف لتفعيل تلك الحلول وبما يعود بالنفع على المجتمع ككل.
وتأتي هذه الورشة ضمن سلسلة من ورش العمل التي تخطط نجم لتنظيمها في العديد من مدن المملكة ومنها الرياض وجدة ، بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين من شركات التأمين، وفي إطار الجهود التي تبذلها نجم لمواجهة عمليات الاحتيال الذي يُعد أحد التحديات الرئيسية التي تواجه صناعة التأمين السعودية، مع تسليط الضوء على الانعكاسات السلبية التي تقع على العملاء وشركات التأمين ومقدمي الخدمة.
من جهته، صرح الرئيس التنفيذي لشركة نجم محمد يحيى الشهري قائلاً: تهدف استراتيجية نجم إلى تعزيز دورها المحوري في دعم قطاع التأمين على المركبات في المملكة، وتعظيم أثره الاقتصادي والتنموي، وذلك من خلال مبادرات وخدمات ترسخ مفاهيم النزاهة والمصداقية والأمان. ويعد الاحتيال في التأمين من أهم القضايا التي تعمل نجم والجهات ذات العلاقة على مكافحتها، من خلال تعزيز قدراتها على أربع محاور أساسية هي الكادر البشري ، والأنظمة التقنية، و الإجراءات التنظيمية والتوعية.
وفي كلمة ألقاها ضمن فعاليات ورشة العمل، أعرب سعادة الأستاذ أحمد القصير مدير عام الإشراف ومدير عام الشئون القانونية والتنفيذ المكلف لدى هيئة التأمين عن شكره للإدارة العامة للمرور على الحضور والدعم وتقديره لشركة نجم على تنظيم الورشة، كما أشار إلى دور هيئة التأمين وجهودها لمكافحة الاحتيال في مطالبات تأمين المركبات كخطوة أولية، سيتبعها أنواع التأمين الأخرى بمشيئة الله.
وقد أكد القصير على أهمية التعاون مع الجهات المختصة وشركات التأمين لمواجهة التحديات والحد من الظواهر السلبية التي تؤثر على قطاع التأمين والاقتصاد الوطني، لافتاً الانتباه إلى أن هيئة التأمين تمضي قدماً لاتخاذ الإجراءات اللازمة والتنسيق مع الجهات المختصة لتطوير أنظمة متقدمة لاكتشاف المؤشرات والأنماط الاحتيالية، وطرق التصدي لها مما يعزز الحماية لحقوق المؤمن لهم والمستفيدين، ويدعم الاستقرار المالي ويساهم في استدامة النمو الاقتصادي.
هذا، وقد شهدت ورشة العمل حضور ومشاركة عدد من أصحاب السعادة المعنيين في الإدارة العامة للمرور وإدارة مرور المنطقة الشرقية ساهمت في إبراز دور المرور في دعم الجهود التي تساهم في حماية المجتمع وتسهيل إجراءات التعامل مع الحوادث المرورية في إطار منظومة توفر الضمانات الكاملة لحقوق جميع الأطراف، كما شكلت ورشة العمل فرصة لتبادل الخبرات ودعم الجهود المشتركة بين إدارة المرور وقطاع التأمين.
وقد ألقى المتحدث الإعلامي لشركات التأمين الأستاذ عادل العيسى، الضوء على التأثيرات السلبية للاحتيال على قطاع تأمين المركبات والخسائر الكبيرة التي تتعرض لها شركات التأمين بسبب الاحتيال لافتاً الانتباه إلى أشكال متنوعة من خسائر قطاع التأمين بسبب الاحتيال منها على سبيل المثال صرف تعويضات غير مستحقة عن حوادث مفتعلة، أو تكبد مصاريف فنية وإدارية كبيرة لتطوير أنظمة الكشف عن الاحتيال وتدريب فرق العمل، فضلاً عن تكاليف الاستعانة بالخبرات القضائية للتعامل مع الحالات القضائية المرفوعة أمام المحاكم.
من جهته، قدم نائب الرئيس لقطاع الالتزام والمكلف بقطاع المخاطر في شركة نجم الأستاذ عبدالمجيد الربدي ورقة عمل تتناول الاحتيال في تأمين المركبات لافتاً الانتباه إلى جهود الشركة لمكافحة الاحتيال حيث أكد أن نجم تقود جهود مكافحة الاحتيال التأميني لتوفير أفضل درجات الأمان والحماية من خلال دراسة حالات الاشتباه وجمع القرائن لمساعدة الشركاء في شركات التأمين على اتخاذ القرارات، والعمل على حوكمة وتنفيذ الإجراءات والضوابط الداخلية لمنع وكشف الاحتيال ، فضلاً عن إجراء دراسات تحليلية عن الاحتيال بناءً على مصادر متعددة للمعلومات وتحليل البيانات كنشاط وقائي ومن ثم وضع المؤشرات الملائمة لاكتشاف مواضع الاحتيال.
وأشار الربدي إلى دور نجم في إطلاق الحملات التوعوية الإعلامية لرفع مستوى الوعي بمكافحة الاحتيال وتوضيح أضراره ومخاطره وسبل الوقاية منه، حيث يأتي عقد هذه الورشة ضمن الجهود التي تقوم بها نجم بالتعاون مع الجهات التنظيمية والإشرافية.
يذكر أن شركة نجم لخدمات التأمين هي شركة سعودية مساهمة مقفلة غير مدرجة، تأسست عام 1428هـ (2007) بهدف تعزيز دور قطاع التأمين على المركبات في المملكة. وتقدّم نجم منظومة متكاملة ‏من الحلول والخدمات التأمينية ‏للمواطنين والمقيمين والزائرين في 44‏ مدينة حول المملكة، بطاقم عمل سعودي من ذوي الخبرة والكفاءة.

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