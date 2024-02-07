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ماراثون الرياض يغلق 9 طرق السبت المقبل

2/7/2024 2:24:05 PM
(MENAFN- Al Watan) أوضح الاتحاد السعودي للرياضة للجميع وبالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور أنه سيتم إغلاق الطرق المحيطة بفعاليات مارثون الرياض يوم السبت المقبل 10 فبراير، بدءًا من الساعة 3:30 صباحاً حتى 1:00 ظهراً.
وحدد الاتحاد بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور 9 طرق على وجه التحديد ستغلق، وهي:
1- شارع الإمام سعود بن فيصل
2- شارع الملك (الدرعية)
3- شارع الإمام سعود بن عبدالعزيز بن محمد
4- شارع الأمير سلطان بن عبدالعزيز
5- شارع الملك فيصل بن عبدالعزيز
6- وادي حنيفة
7- شارع الإمام تركي بن عبدالعزيز الأول
8- شارع البرجان
9- شارع الشقران
وسيشمل ماراثون الرياض الدولي في نسخته الثالثة مسارات العديد من المسارات بأطوال 42.2 كلم، 21.1 كلم، 10 كلم، و4 كلم, إذ يهدف الاتحاد السعودي للرياضة للجميع من إقامته إلى خلق فرص رياضية متنوعة، وتمكين ممارسة النشاط الرياضي لجميع أفراد المجتمع، وبناء مجتمع صحي ونشط.

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