Thursday, 08 February 2024 12:16 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


آسيا عربية

2/7/2024 2:24:05 PM
(MENAFN- Al Watan) ضرب منتخب قطر موعدا مع نظيره المنتخب الأردني في نهائي كأس آسيا، المقامة حاليا في قطر، بتغلبه على منتخب إيران 3 /2، في المواجهة التي جمعتهما على إستاد الثمامة، في ثاني مواجهات نصف نهائي البطولة القارية، ليواصل العنابي مشوار دفاعه عن لقبه الذي توج به في 2019 بنجاح.
سجل للعنابي جاسم جابر((17))، أكرم عفيف ((43))، المعز علي ((82))، ولإيران سردار آزمون((4))، علي رضا ((51 ضربة جزاء))، وشهد اللقاء إقصاء لاعب المنتخب إيران شجاع خليل زادة بالبطاقة الحمراء بعد عودة حكم اللقاء الكويتي أحمد العلي لتقنية الفيديو ((VAR)).
وستواجه العنابي والنشامى في النهائي القاري السبت المقبل على إستاد لوسيل في النهائي القاري، لينال الفائز منهما اللقب الآسيوي العربي السابع بعد تتويج عرب آسيا بـ6 ألقاب من قبل عن طريق الكويت 1980، السعودية 3 ألقاب في نسخ 1984، 1988، 1996، والعراق 2007، وقطر 2019.
- تأهل العنابي جعل نهائي آسيا عربيا
- قطر تريد التتويج الثاني على التوالي
- اللقب القاري بات عربيا بمواجهة قطر والأردن
- الفائز في النهائي يمنح العرب اللقب الآسيوي السابع

MENAFN07022024000089011017ID1107823895

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث