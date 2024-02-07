آسيا عربية

(MENAFN
- Al Watan) ضرب منتخب قطر موعدا مع نظيره المنتخب الأردني في نهائي كأس آسيا، المقامة حاليا في قطر، بتغلبه على منتخب إيران 3 /2، في المواجهة التي جمعتهما على إستاد الثمامة، في ثاني مواجهات نصف نهائي البطولة القارية، ليواصل العنابي مشوار دفاعه عن لقبه الذي توج به في 2019 بنجاح.
سجل للعنابي جاسم جابر((17))، أكرم عفيف ((43))، المعز علي ((82))، ولإيران سردار آزمون((4))، علي رضا ((51 ضربة جزاء))، وشهد اللقاء إقصاء لاعب المنتخب إيران شجاع خليل زادة بالبطاقة الحمراء بعد عودة حكم اللقاء الكويتي أحمد العلي لتقنية الفيديو ((VAR)).
وستواجه العنابي والنشامى في النهائي القاري السبت المقبل على إستاد لوسيل في النهائي القاري، لينال الفائز منهما اللقب الآسيوي العربي السابع بعد تتويج عرب آسيا بـ6 ألقاب من قبل عن طريق الكويت 1980، السعودية 3 ألقاب في نسخ 1984، 1988، 1996، والعراق 2007، وقطر 2019.
- تأهل العنابي جعل نهائي آسيا عربيا
- قطر تريد التتويج الثاني على التوالي
- اللقب القاري بات عربيا بمواجهة قطر والأردن
- الفائز في النهائي يمنح العرب اللقب الآسيوي السابع
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