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إيكامبي يلتحق بالكوماندوز

2/7/2024 2:24:05 PM
(MENAFN- Al Watan) انتظم مهاجم الاتفاق الجديد، الكاميروني توكو إيكامبي، في تدريبات الكوماندوز، بعدما وصل أمس إلى الدمام، وكان فارس الدهناء وقع مع اللاعب خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، قادما من أبها بعقد يمتد حتى نهاية موسم 2025.
ميدانيا، رفع المدير الفني الإنجليزي ستيفن جيرارد من وتيرة تحضيرات فريقه لمواجهة دي سي يونايتد الأمريكي غدا، في ختام المرحلة الثانية من تحضيرات الفريق لاستئناف منافسات دوري روشن السعودي.

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