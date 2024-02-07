إيكامبي يلتحق بالكوماندوز

(MENAFN
- Al Watan) انتظم مهاجم الاتفاق الجديد، الكاميروني توكو إيكامبي، في تدريبات الكوماندوز، بعدما وصل أمس إلى الدمام، وكان فارس الدهناء وقع مع اللاعب خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، قادما من أبها بعقد يمتد حتى نهاية موسم 2025.
ميدانيا، رفع المدير الفني الإنجليزي ستيفن جيرارد من وتيرة تحضيرات فريقه لمواجهة دي سي يونايتد الأمريكي غدا، في ختام المرحلة الثانية من تحضيرات الفريق لاستئناف منافسات دوري روشن السعودي.
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