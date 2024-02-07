محافظ الخرج يشهد ختام مهرجان الصقور ويكرم الفائزين

(MENAFN
- Al Watan) رعى محافظ الخرج الأمير فهد بن محمد بن سعد بن عبدالعزيز، اليوم، الحفل الختامي لمسابقة الخرج للصقور. وفور وصول المحافظ، قُدم عرض مرئي بعنوان "رحلة مسابقة الخرج للصقور" سلط الضوء على مسيرة المسابقة منذ الاستعدادات وحتى النهاية.
بعد ذلك توج محافظ الخرج الفائزين في 19 شوطاً من أشواط المسابقة بفئات الصقور المختلفة, كما توج الفائز بشوط النخبة، ثم كرم الرعاة للمسابقة الراعي الألماسي مشاتل نوارة، والرعاة الفضيين: مجموعة صالح العسكر العقارية، ونجمة المدائن العقارية، ومجموعة سلمان العثمان العقارية، ومربط أجمل، والغرفة التجارية بالخرج، كذلك الشركاء الإستراتيجيين نادي الصقور السعودي، وأمانة منطقة الرياض ممثلة ببلدية الخرج المنظمة للمسابقة، وعددًا من الجهات الحكومية المشاركة.
بعد ذلك، تجول محافظ الخرج في منطقة أركان الجهات الحكومية والأسر المنتجة المشاركة، والمركز الإعلامي، وخيمة المشاركين والزوار.
ونوه الأمير فهد بن محمد بن سعد, بالدعم الكبير والاهتمام الذي تلقاه رياضة الصقور من القيادة عبر "نادي الصقور"، بإشراف ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية رئيس مجلس إدارة نادي الصقور, مثمنا متابعة وتوجيهات أمير منطقة الرياض، ونائبه.
يذكر أن مسابقة الخرج للصقور أقيمت على مدى 5 أيام تنافس فيها مايقارب 1000 صقار وسط حذور لافت من المهتمين وزوار الفعاليات المنوعة
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