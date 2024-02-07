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محافظ الخرج يشهد ختام مهرجان الصقور ويكرم الفائزين

2/7/2024 2:24:05 PM
(MENAFN- Al Watan) رعى محافظ الخرج الأمير فهد بن محمد بن سعد بن عبدالعزيز، اليوم، الحفل الختامي لمسابقة الخرج للصقور. وفور وصول المحافظ، قُدم عرض مرئي بعنوان "رحلة مسابقة الخرج للصقور" سلط الضوء على مسيرة المسابقة منذ الاستعدادات وحتى النهاية.
بعد ذلك توج محافظ الخرج الفائزين في 19 شوطاً من أشواط المسابقة بفئات الصقور المختلفة, كما توج الفائز بشوط النخبة، ثم كرم الرعاة للمسابقة الراعي الألماسي مشاتل نوارة، والرعاة الفضيين: مجموعة صالح العسكر العقارية، ونجمة المدائن العقارية، ومجموعة سلمان العثمان العقارية، ومربط أجمل، والغرفة التجارية بالخرج، كذلك الشركاء الإستراتيجيين نادي الصقور السعودي، وأمانة منطقة الرياض ممثلة ببلدية الخرج المنظمة للمسابقة، وعددًا من الجهات الحكومية المشاركة.
بعد ذلك، تجول محافظ الخرج في منطقة أركان الجهات الحكومية والأسر المنتجة المشاركة، والمركز الإعلامي، وخيمة المشاركين والزوار.
ونوه الأمير فهد بن محمد بن سعد, بالدعم الكبير والاهتمام الذي تلقاه رياضة الصقور من القيادة عبر "نادي الصقور"، بإشراف ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية رئيس مجلس إدارة نادي الصقور, مثمنا متابعة وتوجيهات أمير منطقة الرياض، ونائبه.
يذكر أن مسابقة الخرج للصقور أقيمت على مدى 5 أيام تنافس فيها مايقارب 1000 صقار وسط حذور لافت من المهتمين وزوار الفعاليات المنوعة

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