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ولي العهد البحريني يصل الرياض

2/7/2024 2:24:05 PM
(MENAFN- Al Watan) وصل الرياض اليوم ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بمملكة البحرين الأمير سلمان بن حمد آل خليفة.
وكان في مقدمة مستقبليه ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن

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