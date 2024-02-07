ولي العهد البحريني يصل الرياض
التاريخ
2/7/2024 2:24:05 PM
(MENAFN
- Al Watan) وصل الرياض اليوم ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بمملكة البحرين الأمير سلمان بن حمد آل خليفة.
وكان في مقدمة مستقبليه ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن
MENAFN07022024000089011017ID1107823892
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