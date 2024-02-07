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اليأس يسيطر على الأسر لصعوبة العثور على حليب الأطفال في غزة

2/7/2024 2:24:04 PM
(MENAFN- Al Watan) أثارت الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في غزة كارثة إنسانية وأدت إلى نقص في الضروريات الأساسية. وبعض الأشخاص الأكثر تضررًا هم الرضع والأطفال الصغار وأولياء أمورهم، حيث يصعب العثور على الحفاضات والحليب الصناعي أو ترتفع أسعارها إلى حد لا يمكن تحمله، مما يدفع الآباء إلى اللجوء إلى بدائل غير كافية أو حتى غير آمنة.
كما يتعرض النازحون الفلسطينيون للضغط في مناطق أكثر ضيقًا في القطاع الساحلي الصغير، مما يؤدي إلى تفشي الأمراض، والتي يكون الأطفال الذين يعانون من سوء التغذية عرضة لها بشكل خاص. وتقول الأمم المتحدة إن السكان معرضون لخطر المجاعة الوشيك، حيث يعاني ربعهم من الجوع بالفعل.
مشاكل صحية
لجأت الأسر الفلسطينية إلى إطعام الرضع الأطعمة الصلبة لعدم توفر الحليب وهم يعلمون أن هذا الاختيار قد يؤدي إلى مشاكل صحية، ولكن اليأس وخوفهم من الموت جوعًا قادهم إلى فعل ذلك حيث اضطرت زينب الزين إلى اتخاذ قرار يائس: إطعام ابنتها الرضيعة الأطعمة الصلبة التي قد لا يتمكن جسدها الصغير من هضمها أو مشاهدتها تتضور جوعًا بسبب نقص حليب الأطفال في قطاع غزة المحاصر.
ومما يزيد من تعقيد محنتهم هو وصول المساعدات المتفرقة التي تعرقلها القيود الإسرائيلية والقتال المستمر. بالنسبة للفلسطينيين الذين يعانون من ظروف قاسية بشكل متزايد، أصبحت أبسط الأعمال - مثل تغيير حفاضات الطفل - ترفًا يمكن أن يتطلب التضحية.
وقال رأفت أبو وردة، وهو أب لطفلين يرتديان الحفاضات: ((لقد بعت طعام أطفالي حتى أتمكن من شراء الحفاضات)).
وفي أكشاك مؤقتة في الشوارع، يبيع الأطفال الأكبر سنا الذين يعملون كباعة متجولين حفاضات فردية مقابل ثلاثة إلى خمسة شيكل (من دولار واحد إلى 1.50 دولار) أو عبوات كاملة بمبلغ يصل إلى 170 شيكل (46 دولارًا). وكانت علبة الحفاضات قبل الحرب تكلف 12 شيكلًا (3.50 دولارات).
وقد أدى نقص الحفاضات إلى تفاقم الظروف الصحية السيئة لما يقدر بنحو 1.7 مليون فلسطيني نازح، والعديد منهم محشورون في ملاجئ مكتظة.
دمار واسع
وأطلقت الحرب، التي اندلعت بسبب هجوم حماس في 7 أكتوبر على جنوب إسرائيل، العنان لدمار لا يمكن تصوره، حيث قُتل أكثر من 27 ألف فلسطيني وأصيب ما يقرب من 67 ألفًا في الهجوم الإسرائيلي، وفقًا لمسؤولي الصحة المحليين.
وتقول وزارة الصحة في غزة إن ثلثي القتلى كانوا من النساء والأطفال. وتلقي إسرائيل باللوم على حماس في ارتفاع عدد القتلى لأن الحركة تنفذ هجمات وأنشطة مسلحة في مناطق سكنية.
وأدى هجوم حماس إلى مقتل نحو 1200 شخص في إسرائيل، معظمهم من المدنيين، وتم احتجاز ما يقرب من 250 كرهينة.
وكالة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) تقول:
- معظم النازحين الجدد لا يحصلون إلا على لتر أو لترين من الماء يوميا للشرب والطهي والاغتسال.
- الإسهال المزمن بين الأطفال يتزايد. إيصال المساعدات إلى غزة لا يلبي الاحتياجات الهائلة.
- تشير تقديراتها إلى أن 20.000 طفل رضيع يصل عمرهم إلى 6 أشهر يحتاجون إلى حليب صناعي.
- قالت إن احتياجات الأطفال الرضع تشكل جزءا من تهديد أوسع نطاقا لجميع الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 5 سنوات في غزة.
- يتعرض الرضع والأطفال لخطر كبير للإصابة بسوء التغذية الحاد والوفاة التي يمكن الوقاية منها.
- الفحوصات الأخيرة تظهر أن ما يقرب من 10% من الأطفال دون سن الخامسة يعانون من سوء التغذية الحاد، أي بزيادة قدرها 12 ضعفًا.

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