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4.1 مليارات الدعم الدولي المطلوب في السودان

2/7/2024 2:24:04 PM
(MENAFN- Al Watan) ارتفعت مؤشرات على أن البعض في السودان والفارين منه يواجهون خطر الموت بعد ما يقرب من عام من الحرب هناك بين قوات الجنرالين المتنافسين، لذا ناشدت وكالات المساعدات الإنسانية واللاجئين التابعة للأمم المتحدة تقديم دعم دولي بـ4.1 مليارات دولار.
وقالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، في ندائهما المشترك، إن نصف سكان السودان (نحو 25 مليون شخص) يحتاجون إلى الدعم والحماية، وإن الأموال المطلوبة ستخصص لمساعدة ملايين المدنيين في السودان، وغيرهم ممن فروا إلى الخارج.
وقال المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فيليبو غراندي: ((لقد فقدوا الكثير. مرة تلو الأخرى، نسمع الرسالة نفسها منهم: نريد السلام حتى نتمكن من العودة إلى ديارنا)).

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