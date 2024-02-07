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البيئة تكشف مدخلات الإنتاج الزراعي المعفية من الرسوم الجمركية

2/7/2024 2:24:04 PM
(MENAFN- Al Watan) ثمَّنت وزارة البيئة والمياه والزراعة، موافقة مجلس الوزراء على تحمّل الدولة للرسوم الجمركية لمدخلات الإنتاج الزراعي لأصناف وبنود جمركية محددة، لمدة (سنتين) وفقاً لعدد من الضوابط.
وأكدت الوزارة، أن الخطوة تسهم في تنمية المحتوى المحلي وتطوير القطاع الزراعي، من خلال دعم الاستثمارات عبر تحمّل الدولة للرسوم الجمركية لعدة أصناف، والتي تتضمن معدات وآلات بعض المشاريع في عددٍ من المجالات، منها، الدواجن، الألبان، الثروة الزراعية والحيوانية والسمكية، ومستودعات الحفظ والتبريد، والزيوت المستخدمة لها، إضافةً إلى مدخلات الإنتاج كالبذور والأسمدة ومدخلات إنتاج الأعلاف المركّبة وغيرها من البنود التي أوضحتها القائمة.
وأوضحت الوزارة، أن خفض تكاليف الإنتاج من خلال تحمل جزء من التكلفة، يعزز قـدرات صغـار المنتجيـن الزراعييـن والجمعيات التعاونية والمؤسسـات الريفية، وتمكنها من الحصول على الموارد الإنتاجية والخدمات الزراعية والوصول للأسواق، بجانب الإسهام في تنويع القاعدة الإنتاجية للزراعة، والإسهام في تحقيق الأمن الغذائي في المملكة، تحقيقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030.

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