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3139 جولة رقابية لصحة البيئة

2/7/2024 2:24:04 PM
(MENAFN- Al Watan) نفذت أمانة منطقة تبوك ممثلة بالإدارة العامة للرقابة والامتثال 3139 زيارة رقابية على المنشآت الخاضعة لاشتراطات صحة البيئة، خلال شهر يناير 2024 الماضي، في إطار الجهود المستمرة للحفاظ على الصحة العامة، وضمان تطبيق الإجراءات الوقائية لسلامة الأغذية.
وأوضح مدير الإدارة العامة للرقابة والامتثال المهندس مساعد الشريف، أن الجولات الرقابية شملت صالونات الحلاقة، والمطاعم والمقاهي، والمراكز التجارية ومتاجر البيع بالتجزئة، مشيرًا إلى أن الفرق الرقابية والإدارات المعنية تواصل أعمالها على مدار اليوم للتأكد من التزام المنشآت باشتراطات الصحة العامة.
وبين الشريف أنه تم خلال تلك الجولات ضبط 578 مخالفة للاشتراطات والإجراءات الصحية، ومصادرة 90 عبوة لمستحضرات طبية و12 كجم منتجات غذائية غير صالحة للاستخدام.

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