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8.5 ملايين وجبة إفطار رمضاني بالمسجد النبوي

2/7/2024 2:24:04 PM
(MENAFN- Al Watan) تقدم الهيئة العامة للعناية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي خدمات إفطار الصائمين في المسجد النبوي خلال شهر رمضان، ويُتوقّع أن يصل عدد وجبات الإفطار التي سيتم توزيعها على الصائمين في المواقع المخصصة للإفطار في المسجد والساحات أكثر من 8.5 ملايين وجبة على مدى أيام الشهر الفضيل، إضافة إلى أكثر من 45 مليون مستفيد من خدمات سقيا مياه زمزم التي تشمل توزيع 2.5 مليون عبوة مياه زمزم المعبأة والمخصصة لسقيا المصلين في الحرمين الشريفين، وكذلك توزيع كاسات الشرب في 18 ألف حافظة مياه زمزم وفق برنامج زمني في أرجاء المسجد النبوي، فضلًا عن تهيئة 1205 نافورات مياه للسقيا موزعة في أرجاء الساحات الخارجية للمسجد.
تنظيف وتطهير
عقدت الهيئة، ورشة عمل ((استعدادات الهيئة لشهر رمضان المبارك بالمسجد النبوي لعام 1445)). وناقشت الورشة، استعدادات الإدارات لتكثيف خدماتها بما يواكب زيادة أعداد المصلين والزائرين في المسجد النبوي، وتكثيف الأعمال، وتهيئة المصليات وخدمات السقيا، والمصاحف، والسجاد، وتنظيم برامج وخدمات إفطار الصائمين، وتكثيف أعمال التنظيف والتطهير والتبخير، وتنظيم حشود المصلين بما يواكب أعداد المصلين خلال أوقات الذروة وعلى مدى أيام الشهر الفضيل.
خدمة ميدانية
استعرضت آلية تكثيف الخدمات المتعلقة بأعمال التشغيل والصيانة وتنفيذ أعمال النظافة لتشمل أكثر من 1378 مليون متر مربع من الساحات الداخلية والخارجية للمسجد والسطح، ضمن برنامج النظافة والتعقيم والتطهير، ومواكبة الفرق الميدانية تنفيذ أعمال الصيانة والخدمات التي قد تصل إلى 16900 أمر صيانة وخدمة في مختلف مجالات الخدمة الميدانية والتشغيلية بمختلف الوحدات والإدارات.

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