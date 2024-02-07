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تعليم سراة عبيدة يكرم أوائل الطلاب والطالبات

2/7/2024 2:24:04 PM
(MENAFN- Al Watan) نظمت إدارة التعليم في سراة عبيدة، ممثلةً بإدارة التوجيه الطلابي، اليوم، حفل تكريم الطلاب والطالبات المتفوقين للمرحلتين المتوسطة والثانوية للعام الدراسي 1444، برعاية وكيل محافظ سراة، عبيدة ناصر القحطاني، ومحافظ الفرشة، علي جبران آل محسنة، ومدير التعليم، الدكتور حسن بن محمد العلكمي، وعدد من مديري الإدارات الحكومية والقيادات التعليمية والإدارية، وذلك على مسرح إدارة التعليم.
وهنأ مدير التعليم الطلاب والطالبات المتفوقين على تميزهم وتفوقهم الدراسي، موجهًا لهم نصائح تربوية تهدف إلى تعزيز ما لديهم من همم وإرادة، مشيرًا إلى أنهم بناة المستقبل، وبهم ستسير عجلة المستقبل المشرق لهذا الوطن، ووجه شكره لأولياء الأمور، مؤكدًا على دورهم في متابعة أبنائهم وبناتهم، وهو من أهم أسباب النجاح والتفوق.
واستمع الحضور إلى كلمة الطلاب المتفوقين، ألقاها نيابةً عنهم الطالب عبدالرحمن عبد الله آل عبدالله، والطالبة وجد آل مالح، عبرا فيها عن الامتنان والفرح بتكريمهم، وشكرا الحضور على مشاركتهم فرحتهم بالتفوق، كما وعدا ببذل المزيد من العطاء والتفوق.
واشتمل الحفل على فقرات متنوعة؛ منها عرض مرئي، وفقرات إنشادية، ومسيرةٍ للطلاب والطالبات المتفوقين والمتفوقات.. وفِي ختام الحفل تم تكريم الطلاب والطالبات المتفوقين.

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