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انعقاد الاجتماع الثالث لمجلس التنسيق السعودي البحريني

2/7/2024 2:24:03 PM
(MENAFN- Al Watan) ترأس ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان ونظيره البحريني الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، في الرياض اليوم، الاجتماع الثالث لمجلس التنسيق السعودي البحريني، وذلك انطلاقا من حرص قيادتي البلدين على تعزيز العلاقات الثنائية ومتابعة منجزات المجلس في مختلف المجالات.
ويتطلع البلدان لأن يسهم انعقاد الاجتماع الثالث لمجلس التنسيق السعودي البحريني في تطوير العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات وفق مستهدفات المجلس بما يسهم في تعزيز التعاون والتنسيق المشترك يدعم جهود تحقيق رؤيتي البلدين للعام 2030.
تنسيق وتوافق
وشهدت العلاقات بين المملكة والبحرين مستوى عالٍ من التنسيق والتوافق في المواقف من القضايا الإقليمية والدولية، انطلاقاً من الثوابت والرؤى المشتركة، وروابط الأخوة والقربى التي تجمع شعبيهما، فضلاً عن جوارهما الجغرافي، وعضويتهما في مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وجامعة الدول العربية، والعديد من المنظمات والمحافل الإقليمية

إنشاء مجلس التنسيق
وفي إطار الروابط الأخوية والتاريخية التي تجمع بين المملكة والبحرين، وبناءً على توجيهات خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز وملك البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة، أُنشئ مجلس التنسيق السعودي البحريني في يوليو 2019، ليسهم في تعميق التعاون والعمل المشترك بين البلدين في جميع المجالات. وأسهم توافق رؤيتي البلدين للعام 2030، في تعزيز التعاون والتنسيق المشترك، وتجلى ذلك في رفع مستوى التمثيل في مجلس التنسيق السعودي البحريني في أكتوبر من العام 2021 ليصبح برئاسة وليي العهد للبلدين، مما يعكس حجم الطموحات والأهداف المشتركة المرجوة.
الجسر الرابط
كما أسهم جسر الملك فهد الرابط بين المملكتين في تعزيز الروابط الاجتماعية والاقتصادية بين البلدين، وساعد في تطور قطاعات السياحة والترفيه والتجارة في مملكة البحرين، وسهل إنفاذ توجيهات قيادتي البلدين حيال تفعيل سبل تنمية التبادل التجاري وإزالة المعوقات التي تواجه العمل الاقتصادي بين البلدين.

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