ارتفاع عدد السياح الوافدين لجنوب إفريقيا عام 2023

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أفادت هيئة الإحصاء في جنوب إفريقيا بأن عدد السياح الأجانب الوافدين إلى البلاد خلال العام الماضي 2023 بلغ 8.48 مليون سائح بزيادة بلغت نسبتها 48.9% مقارنة بعام 2022.
وأوضحت الهيئة، في بيان نشرته صحف محلية، أن السياح القادمين من الدول الإفريقية بلغ 6.4 مليون سائح، أي ما نسبته 75.6% من إجمالي السياح الوافدين إلى جنوب إفريقيا في عام 2023 وذلك بفضل ارتفاع عدد الزوار من دولتي زيمبابوي وكينيا.
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وأشارت إلى أن عدد السياح الوافدين من أوروبا خلال العام الماضي بلغ 1.2 مليون سائح مقارنة بـ 455 ألف و901 سائح من الأميركتين و199 ألفا و308 سائح من آسيا.
وقالت وزيرة السياحة في جنوب إفريقيا باتريشيا دو ليل:“إن انتعاش قطاع السياحة في جنوب إفريقيا يرجع إلى الجهود المتواصلة الرامية إلى الترويج لجنوب إفريقيا كوجهة سياحية مضيافة ومسئولة”.
وأضافت الوزيرة أن هذه الجهود تشمل أيضا“تسليط الضوء على التجارب التي تلبي توقعات المسافرين الجريئين والمهتمين بالاقتصاد الأخضر”.
ووفقا للمجلس العالمي للسفر والسياحة، فمن المتوقع أن تنمو صناعة السياحة والسفر في جنوب إفريقيا بمتوسط 7.6% سنويا بحلول عام 2032. وستمثل 7.4% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد وتوفر أكثر من 800 ألف وظيفة جديدة بحلول هذا الوقت.
المصدر:
MENAFN07022024000202011048ID1107823883
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