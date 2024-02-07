ارتفاع عدد السياح الوافدين لجنوب إفريقيا عام 2023

MENAFN - Al-Borsa News) أفادت هيئة الإحصاء في جنوب إفريقيا بأن عدد السياح الأجانب الوافدين إلى البلاد خلال العام الماضي 2023 بلغ 8.48 مليون سائح بزيادة بلغت نسبتها 48.9% مقارنة بعام 2022.

وأوضحت الهيئة، في بيان نشرته صحف محلية، أن السياح القادمين من الدول الإفريقية بلغ 6.4 مليون سائح، أي ما نسبته 75.6% من إجمالي السياح الوافدين إلى جنوب إفريقيا في عام 2023 وذلك بفضل ارتفاع عدد الزوار من دولتي زيمبابوي وكينيا.

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وأشارت إلى أن عدد السياح الوافدين من أوروبا خلال العام الماضي بلغ 1.2 مليون سائح مقارنة بـ 455 ألف و901 سائح من الأميركتين و199 ألفا و308 سائح من آسيا.

وقالت وزيرة السياحة في جنوب إفريقيا باتريشيا دو ليل:“إن انتعاش قطاع السياحة في جنوب إفريقيا يرجع إلى الجهود المتواصلة الرامية إلى الترويج لجنوب إفريقيا كوجهة سياحية مضيافة ومسئولة”.

وأضافت الوزيرة أن هذه الجهود تشمل أيضا“تسليط الضوء على التجارب التي تلبي توقعات المسافرين الجريئين والمهتمين بالاقتصاد الأخضر”.

ووفقا للمجلس العالمي للسفر والسياحة، فمن المتوقع أن تنمو صناعة السياحة والسفر في جنوب إفريقيا بمتوسط 7.6% سنويا بحلول عام 2032. وستمثل 7.4% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد وتوفر أكثر من 800 ألف وظيفة جديدة بحلول هذا الوقت.

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