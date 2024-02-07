1.113 مليار دينار العجز التجاري في البحرين خلال 2023

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أظهرت بيانات صادرة عن هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية البحرينية أن الميزان التجاري، الذي يمثل الفرق بين الصادرات والواردات، بلغت قيمة العجز فيه 1.113 مليار دينار خلال عام 2023 مقارنة بـ 155 مليون دينار في عام 2022.
وذكرت البيانات – وفقا لوكالة أنباء البحرين (بنا) – أنه خلال العام الماضي بلغت قيمة الواردات السلعية نحو 5.778 مليار دينار مقابل 5.842 مليار دينار لعام 2022 بانخفاض نسبته 1%. ومثّلت مجموع واردات أهم عشر دول حوالي 69% من إجمالي قيمة الواردات، حيث احتلت واردات الصين المرتبة الأولى حيث بلغت 808 مليون دينار (14%)، تلتها الإمارات بقيمة 547 مليون دينار (9.5%)، بينما كانت البرازيل في المرتبة الثالثة من حيث حجم الواردات التي بـلـغت 523 مليون دينار (9%).
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وانخفضت قيمة الصادرات وطنية المنشأ بنسبة 21% حيث بلغت 3.909 مليار دينار مقابل 4.967 مليار دينار لعام 2022، ومثّلت مجموع صادرات أهم عشر دول حوالي 70% من إجمالي حجم الصادرات.
واحتلت السعودية المرتبة الأولى من حيث حجم الصادرات وطـنية المنشأ بقيمة 937 مليون دينار (24%)، وتلتها الإمارات بقيمة 444 مليون دينار (11%)، بينما كانت الولايات المتحدة الأمريكية في المرتبة الثالثة من حيث حجم الصادرات بقيمة 371 مليون دينار (9%).
وفيما يخص إعادة التصدير، فقد ارتفعت قيمة إعادة التصدير بنسبة 5% حيث بلغت 756 مليون دينار مقابل 720 مليون دينار لعام 2022، ومثّل مجموع أهم عشر دول حوالي 79% من إجمالي حجم إعادة التصدير.
وجاءت الإمارات في المرتبة الأولى من حيث حجم إعادة التصدير الذي بلغت قيمته 222 مليون دينار (29%) وتلتها السعودية بقيمة 159 مليون دينار (21%)، ومن ثم كانت سنغافورة في المرتبة الثالثة والتي بلغت قيمة إعادة التصدير لها 53 مليون دينار(4%).
المصدر:
MENAFN07022024000202011048ID1107823882
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