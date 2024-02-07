1.113 مليار دينار العجز التجاري في البحرين خلال 2023

MENAFN - Al-Borsa News) أظهرت بيانات صادرة عن هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية البحرينية أن الميزان التجاري، الذي يمثل الفرق بين الصادرات والواردات، بلغت قيمة العجز فيه 1.113 مليار دينار خلال عام 2023 مقارنة بـ 155 مليون دينار في عام 2022.

وذكرت البيانات – وفقا لوكالة أنباء البحرين (بنا) – أنه خلال العام الماضي بلغت قيمة الواردات السلعية نحو 5.778 مليار دينار مقابل 5.842 مليار دينار لعام 2022 بانخفاض نسبته 1%. ومثّلت مجموع واردات أهم عشر دول حوالي 69% من إجمالي قيمة الواردات، حيث احتلت واردات الصين المرتبة الأولى حيث بلغت 808 مليون دينار (14%)، تلتها الإمارات بقيمة 547 مليون دينار (9.5%)، بينما كانت البرازيل في المرتبة الثالثة من حيث حجم الواردات التي بـلـغت 523 مليون دينار (9%).

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وانخفضت قيمة الصادرات وطنية المنشأ بنسبة 21% حيث بلغت 3.909 مليار دينار مقابل 4.967 مليار دينار لعام 2022، ومثّلت مجموع صادرات أهم عشر دول حوالي 70% من إجمالي حجم الصادرات.

واحتلت السعودية المرتبة الأولى من حيث حجم الصادرات وطـنية المنشأ بقيمة 937 مليون دينار (24%)، وتلتها الإمارات بقيمة 444 مليون دينار (11%)، بينما كانت الولايات المتحدة الأمريكية في المرتبة الثالثة من حيث حجم الصادرات بقيمة 371 مليون دينار (9%).

وفيما يخص إعادة التصدير، فقد ارتفعت قيمة إعادة التصدير بنسبة 5% حيث بلغت 756 مليون دينار مقابل 720 مليون دينار لعام 2022، ومثّل مجموع أهم عشر دول حوالي 79% من إجمالي حجم إعادة التصدير.

وجاءت الإمارات في المرتبة الأولى من حيث حجم إعادة التصدير الذي بلغت قيمته 222 مليون دينار (29%) وتلتها السعودية بقيمة 159 مليون دينار (21%)، ومن ثم كانت سنغافورة في المرتبة الثالثة والتي بلغت قيمة إعادة التصدير لها 53 مليون دينار(4%).

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