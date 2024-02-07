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انخفاض مؤشر بورصة مسقط في ختام التعاملات

2/7/2024 2:23:49 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) انخفض مؤشر بورصة مسقط“30”، في ختام تعاملات اليوم الأربعاء، بمقدار 12.8 نقطة ما نسبته 0.28% ليسجل 4546.61 نقطة.

وأظهرت بيانات الجلسة – وفقا لوكالة الأنباء العمانية – أن القيمة السوقية قد انخفضت بنسبة 0.182% عن آخر يوم تداول، وبلغت ما يقرب من 23.77 مليار ريال عُماني.

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وبلغت قيمة شراء غير العُمانيين في البورصة 474 ألف ريال عُماني مشكّلةً ما نسبته 16.46%، في حين بلغت قيمة بيع غير العُمانيين 696 ألف ريال عُماني أي ما يعادل 24.17%، بينما ارتفع صافي الاستثمار غير العُماني 222 ألف ريال عُماني وبنسبة 7.71%.

المصدر:

MENAFN07022024000202011048ID1107823881

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