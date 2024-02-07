انخفاض مؤشر بورصة مسقط في ختام التعاملات

(MENAFN
- Al-Borsa News)
انخفض مؤشر بورصة مسقط“30”، في ختام تعاملات اليوم الأربعاء، بمقدار 12.8 نقطة ما نسبته 0.28% ليسجل 4546.61 نقطة.
وأظهرت بيانات الجلسة – وفقا لوكالة الأنباء العمانية – أن القيمة السوقية قد انخفضت بنسبة 0.182% عن آخر يوم تداول، وبلغت ما يقرب من 23.77 مليار ريال عُماني.
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وبلغت قيمة شراء غير العُمانيين في البورصة 474 ألف ريال عُماني مشكّلةً ما نسبته 16.46%، في حين بلغت قيمة بيع غير العُمانيين 696 ألف ريال عُماني أي ما يعادل 24.17%، بينما ارتفع صافي الاستثمار غير العُماني 222 ألف ريال عُماني وبنسبة 7.71%.
المصدر:
MENAFN07022024000202011048ID1107823881
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